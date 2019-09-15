DHA YURT BÜLTENİ-14

Kulp'a bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, 12 Eylül'de odun toplamaya gidenlerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Terör saldırısının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 13 Eylül günü polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, Belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin Karaman gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesi sürürken saldırıya ilişkin jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.E.A. gözaltına alındı. M.E.A'nın, 31 Mart yerel seçimlerde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulu'nca kabul edilmediği öğrenildi.

Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra taksinin aynasını kırdı. Buna kızan taksici aracından inerek kadına tekme tokat saldırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darp eden adamı tuttu. Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aynanın kırılması

-Taksicinin saldırması

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır (2)

2 TUTUKLAMA

Antalya'da 2 Rus turistin ağır yaralanmasına neden olan deniz paraşütü kazasında gözaltına alınan H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Su sporları firması sahibi ile çalışanı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ANTALYA (DHA)

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Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemek için İzmir'de engelli hakları alanında faaliyet yürüten Eşpedal Derneği ile birlikte pedal çevirdi.

Eşpedal Derneği'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında engelli ve engelsiz bireylerin yol arkadaşlığı için iki kişilik bisiklet (tandem) etkinliği düzenledi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Başkan Tunç Soyer ve Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ iki kişilik bisikletlerle İzmir Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Basın Enformasyon ve İletişim Birimi Başkanı Maria Kanellopoulou da bisiklet kortejinde yer aldı. Başkan Tunç Soyer'e teşekkür eden Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ, Eşpedal'ın engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte pedallayarak aşan bir dernek olduğunu söyledi. Altındağ, etkinliğin, tandem olarak adlandırılan ve iki kişinin eşgüdüm içinde bisiklet kullanması amacıyla tasarlanan bu bisikletlerle görme engelli bireylerin bisiklet sürmesi fikrinden ortaya çıktığını anlattı. Altındağ, "Bisiklet kullanım kabiliyeti yüksek ve sorumluluk sahibi bisikletçi dostlarımız ile görme engelli arkadaşlarımız ı, derneğimiz bünyesinde bulunan tandem bisikletler üzerinde buluşturarak şehir içi ve şehirlerarası turlar düzenliyoruz. Kamplı turlar gerçekleştirerek doğayı birlikte deneyimliyoruz" şeklinde konuştu. Böyle etkinliklerin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Soyer ise "En kısa zamanda daha geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Etkinlikten görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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