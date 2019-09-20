DHA YURT BÜLTENİ-14 

Tren kazasında ölen makinistlere hüzünlü tören (2) TOPRAĞA VERİLDİLER

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren hattını kontrole çıktıkları kılavuz trenle raydan çıkarak tünel duvarlarına çarparak hayatını kaybeden makinistler Recep Tunaboylu (37) ve Sedat Yurtsever (39) kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Makinistlerden Recep Tunaboylu cenazesi Yeşitepe Mahallesi'ndeki Reçber Rıza Tarım Camii'nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Tunaboylu'nun yakınları ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından dua edilirken, Recep Tunaboylu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tren kazasında hayatını kaybeden diğer makinist Sedat Yurtsever ise Batıkent Mahallesi'ndeki Seyrantepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sevinç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Görüntü Dökümü:

-Recep Tunaboylu cenazesi

-Camide toplananlar

-Cenaze namazı kılınması

-Cenazenin araca taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,(DHA)-

============================ Bakan Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma kararlılığımız var (2) 'ORMAN YANGINLARIYLA TERÖRÜN İLİNTİSİNİ ORTAYA ÇIKARDIK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kınık ilçesinde yaptığı ziyarette İstanbul'da Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak şöyle dedi:

"Ben İstanbul Valimizle görüştüm. Konuyla ilgili bilgi aldım. Duyarlı bir vatandaşımızın cep telefonu kamerasıyla çekip kolluk kuvvetlerine iletmiş olduğu bir ihbarla başlayan ve akabinde de tepsitle devam eden ve yakalanmayla da sonuçlanan bir durumla karşı karşıyayız. Görünen o ki hep söylediğimiz gibi en başından beri bu yaz yangınlar çıktığından beri birçok yangınla ilgili ciddi şüphelerimiz olduğunu söylemiştim. Çünkü aynı anda aynı yerde veya aynı anda çok farklı lokasyonlarda farklı farklı yangınların çıkması bu işin kasıtlı olabileceği, terörle ilgili olabileceğine dair benim de bazı tespitlerim olmuştu. Takip eden günlerde de seyreden yangınların çoğunun PKK tarafından üstlenilmesi vardı. Bununla ilgili araştırmalar kolluk kuvvetlerimiz tarafından devam ediyor. Ancak bugün yakalanan vatandaşla ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut. Burada orman yangınlarıyla terörün ilintisini de tamamen ortaya çıkarmış oluyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA ========================== Fabrika yangını sonrası yağmur endişelendirdi İzmit'te, yağmur yağışı aralıklarla etkili olurken, Tuzla'da fabrika yangını sonrasında sosyal medyada yayılan 'zehirli yağmur' iddiaları bazı vatandaşları endişelendirdi. Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. İzmit'te yağmur yağışına yakalananlar saçak altlarına ve işyerlerine girerek yağmurun dinmesini bekledi. Tuzla'da fabrika yangının ardından sosyal medyada yayılan 'zehirli yağmur' iddiaları ise bazı vatandaşları endişelendirirken, bazıları ise iddialara aldırış etmeden yağmur altında yürüdü. Yağmur yağışı sırasında işe gitmek için dışarıya çıkmak zorunda olduğunu söylenen Aykut Selman, "Bu yağmurun kimyasal içereceğini duydum, hatta bu yağmurun Kocaeli'yi çok etkileyeceğini duydum ama sonucun ne olacağını bilmiyoruz, biz de sonradan göreceğiz. Önlem olarak şemsiye kullanıyorum onun dışında bir önlem almadık." dedi.

Çocuğunu kreşe götürmek için dışarı çıktığını söyleyen Mustafa Güloğlu, "Haberlerde bu yağmurun zehirli olduğunu duyduk. Havada bir zehirli gaz olacakmış öyle diyorlardı. İstanbul'da yaşanan yangının etkisi buraya kadar gelmiş. Ben mecburiyetten çocuğum için dışarıdayım. Bir önlem almaya fırsatım olmadı, umarım bir sorun yaşamayız." diye konuştu. Görüntü Dökümü

-Yağmur yağışından görüntü

-Yağmurdan kaçanlardan görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============================= Lüleburgaz'da yayaya araba çarpması kamerada Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari aracın çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup yere düşerek yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Kaza, pazartesi günü Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Bir araç sürücüsünün yayaya yol verdiği sırada yandaki şeritten hızla gelen hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup yere düşerek yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Araç sürücü de polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar, bu yol üzerinde sık sık kazanın meydana geldiğini belirterek, önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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Caddeden detaylar

Kadının karşıya geçmek istemesi

Otomobilin durması

Kadının geçerken gelen aracın çarpması

Çevredekilerin yardımı koşması

Detaylar

Haber-Kamera: LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA) ============================ Yayaya kapalı yoldan geçmek isterken hastanelik oldu Antalya'da yaya trafiğine kapalı yoldan karşıya geçmeye çalışan Şadiye A. (60), aynı yöne giden iki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki Asayiş Kavşağı üst geçidi çıkışında meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle yaya trafiğine kapalı olan yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye A.'ya, Ayşe K. yönetimindeki 07 AGD 864 plakalı otomobilin dikiz aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şadiye A.'ya, bu kez de aynı yöne giden Levent S. yönetimindeki 07 HSL 45 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Şadiye A.'ya ilk müdahaleyi bölgedeki polisler yaptı. Şadiye, A., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sırasında kızının da otomobilde bulunduğunu ve korktuğunu belirten Ayşe K., "Bir anda önüme atladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Adeta intihar eder gibiydi" dedi.

İki sürücü, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.