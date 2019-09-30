DHA YURT BÜLTENİ - 14

Tuğçe'yi şaka yaparken vurduğunu iddia etti İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak, genç kızın arkadaşı Emre K. (Kara) gözaltına alındı. Emre K.'nın polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Olay, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 202/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Tuğçe Baran'ın evinden silah seslerini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı. Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi. Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Öte yandan Tuğçe Baran'ın, Yeşilyurt Ulu Cami'de yarın öğlende kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

- Ölen Tuğçe Baran'ın, kendi sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA) ======================= 25 öğrenciye taciz ve istismar davasında yayın yasağı kaldırıldı ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda 25 öğrenciye taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Mahmut Aydın K. için konulan yayın yasağı kararı kaldırıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, mahkeme heyetinin bu kararla şeffaf yargılamanın önünü açtığını söyledi. Antalya'da İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi 9-10 yaşındaki 25 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın K., mağdur çocukların aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya müdahil olmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, UCİM, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin talebi mahkemece kabul edildi.

Mağdur avukatlarının 'basın yayın yasağı kaldırılsın' talebini değerlendiren mahkeme heyeti, olumlu yönde karar vererek yasağı kaldırdı. Sanık avukatları ise özellikle basın yayın yasağının kaldırılmaması gerektiğini belirterek, birkaç mahkemede görülen dosyaların, bir mahkemede toplanmasının da bu yayınların etkisiyle olduğunu iddia etti. Mahkeme başkanı ise avukatın söyleminin yanlış olduğunu söyledi.

'EVLERİNİZDE KAMERALARIM VAR'

Duruşmada tanık olarak dinlenen psikologlar, çocukların söylemlerine itibar edilmesi gerektiğini belirterek, sanığın cinsel istismar suçunu işlediğine inandıklarını ifade etti. Öğrencilerin beyanlarına göre tüm eylemlerin sınıfta öğretmen masasında yaşandığına dikkat çeken psikologlar, “Öğretmen, olayın ortaya çıkmaması için çocukları korkutmuş. 'Evlerinizde bana ait kameralar var. Televizyonunuzdaki kırmızı ışıktan sizi izliyorum. Yaşadıklarımızı anne-babanıza anlatırsanız sizi görürüm' diyormuş. Yaptığımız terapilerle çocukların hafızalarından bu kötü anıları çıkardık" dedi.

Mağdur avukatları ayrıca sanığın, daha önce Van ve Ankara'da görev yaptığı sırada benzer suçlamalarla karşılaştığını ancak delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. SANIK YAKINLARI SALDIRDI

Bu arada, sanığın yakınları mağdur çocuklardan birinin babasına saldırdı. Baba, saldıranlardan şikayetçi oldu.

UCİM AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonunda, UCİM Başkanı Saadet Özkan basın açıklaması yaptı. Dernek üyelerinin de destek verdiği basın açıklamasında Başkan Saadet Özkan, "Öncelikle bugün yayın yasağını kaldıran mahkeme heyetine çok teşekkür ediyoruz. Mahkeme başkanı Tuncay hakimin söylediği sözleri sizinle paylaşmak istiyorum: 'Adaletin tecelli etmesi kadar, görülmesi de mühimdir.' Bugün hepimiz için çok kıymetli bir heyet vardı. Çocuğun defalarca örselenmesi ve çocuğun üstün yararını düşünen bir heyetle karşı karşıyayız. O yüzden başından beri şunu söylüyoruz; mağdur çocuklar için ihtisas mahkemelerinin, ihtisaslaşmış, konusunda uzman, ne konuştuğunu bilen hakimlere ihtiyacımız var" dedi. Mağdur babaya yapılan saldırıdan da söz eken Başkan Özkan, şunları kaydetti:

"Bugün sanığın ailesinin arsızca adliye koridorunda mağdur çocuğun ailesine saldırmasını kınıyoruz. Bu ülkede namuslu insanlar korkak olmayacaklar. Biz istismarcılara bu ülkeyi cehennem edeceğiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Sözlerimi yine Tuncay başkanın söylediği bir sözle devam etmek istiyorum: 'Ben öğretmen olamam. Öğretmenler de öğretmenliğini bilecekler.' Öğretmenler çocukları istismar eden meslektaşlarını da yargıya intikal ettirecekler. Bugün 25 çocuk Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanıdır. 30 yıl öğretmenlik yapmış bir insanın yüzlerce, binlerce öğrencisi olmuştur ama bu çocuklar konuşmuştur. Her birimiz onlara borçluyuz."

UCİM avukatı Neslihan Çil ise “Duruşmaya pozitif çıktık. İnanıyorum ki sanık hak ettiği cezayı alacak. Tuncay başkanın söylemlerine katılıyoruz. Ağrı'daki vatandaşın buraya gelip izleyemeyeceğine göre, medyadan görmeye hakkı var. Adil yargılama yapılacağına inanıyorum" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saadet Özkan açıklama

- Kalabalık detay

- Adliye dış plan Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-DHA) ================================== TTBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu Meclis açılır açılmaz gündemde (2)

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis Barosu Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı. Törende Feyzioğlu'nun yanı sıra Vali Recep Soytürk, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, çevre illerden gelen baro başkanları ile çok sayıda davetli de yer aldı. Başsavcı Durmuş, temel atma törenindeki konuşmasında, yargının 3 unsuru olduğunu belirterek, "Hüküm makamı, iddia makamı, savunma makamı. Savunma makamı, ne kadar güçlü olursa diğer kurumlar da o kadar güçlü olur. Baro başta olmak üzere kurumlar arasında hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu sosyal tesisin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Soytürk ise adliyelerin fiziki anlamda iyi noktaya geldiğini kaydederek, "Ben 27 yıldır idareciyim; eskiden adliyeler, hükümet konaklarının altında olur. Fiziki anlamda çok kötü durumdalardı. Şimdi ise yeni yapılan binalar ile birlikte çok iyi konuma geldiler. Kilis'te böyle bir sosyal tesisin temelinin atılması gerçekten önemlidir. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÜZERİNE ÇOK SENARYO VAR'

TBB Başkanı Feyzioğlu da yeni tesisin hayırlı olması dileğinde bulundu. Türkiye'nin terörle mücadele eden bir devlet olduğunu belirten Feyzioğlu, "Türkiye terör örgütlerinin arkasındaki emperyalist güçlerle işgalci, bölücü senaryolarla senaryoları yazanlarla mücadele eden bir devlettir. Her an tetikte olmamız lazım. Komşumuz Suriye'nin, Irak'ın durumu ortada, Tunus'ta olanlar ortadadır. Cezayir'de, Mısır'da olanlar ortada. Türkiye'yi bu bölgede, bu senaryolardan tamamen soyut ya da bu senaryolara hiç dokunmayan bir ülke olarak düşünürsek herhalde hayal dünyasında yaşıyoruz demektir. Türkiye üzerine çok senaryo vardır. Peki bunları nasıl geçersiz kılacağız? Birlik, beraberlik içinde. Peki nasıl birlik, beraberlik içinde olacağız? Bunun da bilinen tek bir yolu vardır; adalet paydasında güvenilir yargının sağladığı hukuk güvenliği ortamında kucaklaşmaktır" dedi. 'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE İHTİYAÇ GÜVENİLİR YARGI'

Terörle mücadelenin milli mesele olduğunu vurgulayan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bizim FETÖ ile de PKK ile de DHKP-C ile de DEAŞ ile de bilumum terör örgütleriyle mücadelede ihtiyacımız olan nedir? Güvenilir yargıdır, güven veren yargıdır. Sapla samanı, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayıracak bir hukuk devletidir. Liyakat prensibini hayata geçiren bir irade, bunu doğru denetleyebilen bir yargıdır. Bütün bunları yapabilmek için birlikte çalışmak zorundayız. Bunlar siyasi partilerin üstü meselelerdir, milli meselelerdir. Bu meselenin çözümüne çok önemli bir adım olarak Yargı Reformu Strateji Belgesi, bir siyasi parti belgesi olarak değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklının ortaya koyduğu belge olarak hazırlandı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.