DHA YURT BÜLTENİ - 14

Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. İddiaya göre, Onur S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi. Bu nedenle de babasıyla tartıştı. Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasının penisini kesip, otomobille kaçtı. Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur S. (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S.'nin (50) penisini keserek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet S. tedaviye alınırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)

================

Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor

BURSA'da oturan Filiz Gümüş (43), kızı Rabia Gümüş'ün (16) kaçırılarak Antalya'nın Kaş ilçesine getirildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Kendisi de Antalya'da kızını sokak sokak arayan Filiz Gümüş, "Ne olursun kızım geri dön "diye gözyaşı döktü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan ve bir fabrikada çalışan Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak kızı Rabia Gümüş'ün evli olan K.Y.(25) tarafından kaçırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. K.Y.'nin Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, yardım istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.

Kepez ilçesinde bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Filiz Gümüş, "Rabia, dört çocuğumun en küçüğü. Lise 2'nci sınıf öğrencisi. Kızım, K.Y. ile sosyal medya üzerinden tanışmış. 1 Ekim'de işe gidince eve gelip kızımı alıp kaçmış. Eve gelince kaçırıldığını öğrendim. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Daha önce de başka kızları kaçırdığı da söyleniyor. Kızımı neden kaçırdı bilmiyorum. Telefonla arayıp, kızımın yanında olduğunu söyledi. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Kızımın hayatından şüphe ediyorum. Ne olur bana yardımcı olun" diye konuştu.