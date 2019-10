DHA YURT BÜLTENİ - 14

"Amaçları Silahlı Kuvvetlerimizin bunlara karşılık vermesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı. Ama biz bu oyuna gelmedik, bunu gördük, dünyanın da bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz. Bu alçaklar aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış olaylara ait fotoğrafları harekat sırasında olmuş gibi sosyal medyada yayımladılar. Bunlara karşı müteyakkız olmanız lazım. Hatta 'kimyasal silah kullanıldı' iftirasıyla kara propaganda yaptılar, silahlı kuvvetlerimize, milletimize iftirada bulundular. Ancak arkadaşlarımız burada da çok iyi çalışarak bu alçakların sahtekarlıklarını ortaya çıkardılar. Biz uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık kullanmayız. Zaten bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda masum insanların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği kadar hassasiyet gösterdik. 7 iklim 3 kıtada at koşturan ve buralara barışı, huzuru, istikrarı ve adaleti götüren atalarımızdan ilham alan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatını da aynı hassasiyetle icra ediyor."

Bakan Akar, ABD ile varılan mutabakat gereği harekata ara verildiğini hatırlatarak, "Şu anda harekata 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkacaklar, ağır silahları toplanacak, tahkimatları, mevzileri tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır, moral motivasyonu yüksektir, emir verildiğinde, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamette harekata hazırız. Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların umudu, zalimlerin, alçakların korkusu olmaya devam ediyor. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla çıktığımız bu yolda 82 milyon vatandaşımızın desteğine ve duasına layık olmaya çalışıyoruz. TSK'nın kahraman ve fedakar evlatları, bir kahramanlık destanını daha şanlı tarihimize altın harflerle yazmışlardır" şeklinde konuştu.

İzmir'de sis etkili oldu

Sis İzmir'de sabah saatlerinde başlayarak gün boyu etkili oldu. Şehrin simge yapıları, sis bulutlarının arasında adeta kayboldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan sis, gün boyu İzmir'i etkisini altına aldı. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı kentin yüksek noktalarında sis etkili oldu. Sis sebebiyle şehrin simge yapıları görülmekte bir hayli güçlük çekildiği gözlendi. Konak'taki vatandaşlar çıplak gözle Kadifekale'yi görmekte zorlandı. Bazı kesimlerde görüş mesafesi 10 - 15 metreye kadar düştü. Deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon

Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu öğrenilen A.T.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ekonomik düzenin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla' organize suç örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, A.T. liderliğindeki tefecilik yapan organize suç örgütü tespit edildi.

36 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ

Ekipler, organize suç örgütünün mali kaynak hesap hareketlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda da şüphelilere ve örgütün kullanımında bulunan üçüncü şahıslara ait banka hesaplarında 36 milyon lira para transferinin yapıldığını tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, yaptıkları 7 aylık teknik takibinin ardından A.T. liderliğindeki suç örgütü mensuplarına yönelik Diyarbakır'da 15 Ekim günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün lideri A.T. ile G.T., D.T., Ş.T., C.G., M.Ö., T.Y., ve R.T., gözaltına alındı. Örgütün, borç verdiği kişileri tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı öne sürüldü.

TEKNİK TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 70 adet tabanca fişeği ile 100 adet toplam değeri 15 milyon TL değerinde senet ve çek ele geçirildi. Şüphelilerin fiziki takipten kurtulmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda plaka ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevkedilen şüphelilerden suç örgütü lideri A.T.'nin de aralarında bulunduğu 2 kişi tutuklandı. 1 kişiye ev hapsi verilirken diğer 5 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.