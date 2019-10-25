DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Dönmez, Faruk Kula’nın cenaze törenine katıldı Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula (66), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula için cuma namazının ardından Zağnospaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kula'nın oğulları Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Uğur Kula ve Cesur Kula, taziyeleri kabul etti. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, Balıkesir milletvekilleri, daire amirleri ve binlerce vatandaş katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Faruk Kula, Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

İstanbul’dan karayolu ile Balıkesir’e gelen Bakan Dönmez, cenaze namazının ardından, Eti Maden Bor Karbür Tesisi'nin temel atma töreni için Bandırma ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Faruk Kula'nın cenaze namazından genel ve detay görüntüler

-Enerji Ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Zağnospaşa Camii'ne gelişi

-Zağnospaşa Camii'ndeki cenaze namazından görüntüler Haber-Kamera:Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) ================ Tel Abyad'da hayat normale döndü - (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN) Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde hayat normale dönmeye başladı. Bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardımlarını sürdürürken, Türk Kızılayı da mobil klinik TIR'ıyla sağlık hizmeti vermeye başladı.

Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/YPG'den kurtarılan Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Bölgede yaşayanlar günlük hayatlarını sürdürürken, terör mağduru sivillere insani yardımlarla birlikte sağlık hizmetleri veriliyor.

Tel Abyad kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce kurulan seyyar fırında günlük 3 binin üzerinde ekmek üretimi yapılıyor. Ekmekler askerler tarafından Tel Abyad'lılara dağıtılıyor.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerin işgalinin sonlanmasıyla hayatın normalleşmeye başladığı Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu askerleri ihtiyaç sahibi olan Suriyeli vatandaşlara gıda kolileri dağıtıyor. Tel Abyad sakinlerinden Muhammed Hafız, Türkiye sayesinde huzura kavuştuklarını belirterek, "Türk askerine, Suriye Milli Ordu askerlerine bölgeye geldikleri için, bizi terör örgütü PKK/YPG'den kurtardıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

KIZILAY YARALARI SARIYOR

Harekat sırasında Tel Abyad merkezinde bulunan hastane de PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşe verilmişti. Cihazların kullanılamaz hale geldiği hastanede tadilat çalışması başlatılırken, sağlık hizmeti ise Kızılay'ın mobil TIR'ı ile sağlanıyor. Tedavileri yapılan sivillere ihtiyaç duyduğu ilaçlar da yine Kızılay tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Suriye Milli Ordu askerlerinden Hasan Öztürk, Tel Abyad'ın harekat ile huzura kavuştuğunu anlatarak, "Bölge halkı memnun. Türkiye burada hasta olan insanları muayene ediyor, ilaçlarını veriyor. Hastanede yapılamayan tedaviler burada yapılıyor. Türkiye'den ve Azez'den gelen 16 doktor göreve başladı. Her birim için doktorlar burada" diye konuştu.

Öte yandan Akçakale sınırında görev yapan basın mensupları, terör işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da normale dönen hayatı ve Türkiye tarafından burada yapılan çalışmaları görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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- Suriye'nin Telabyad ilçesi

- Mobil Ekmek TIR'ı görüntüsü

-TSK askerlerinin fırında ekmek pişirmesi

- Mobil Klinik TIR'ı görüntüsü

- Doktorların Suriyeli vatandaşları tedavi etmesi

- TSK ve Suriye Milli Ordu askerlerinin ilçede önlem alması

- Suriyeli vatandaşlara gıda kolisi dağıtılması

- Semih Çalışkan Anons

- Genel detay görüntüler Haber- Semih ÇALIŞKAN-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA ================================= AK Parti'li Ünal: Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kara propagandayla polisi, askeri, güvenlik güçlerini, emniyet güçlerini sanki insanların özgürlüğünü kısıtlıyormuş gibi algı oluşturuyorlar. Halbuki polis, tam tersine demokrasi ve özgürlüğü koruyor; suçtan, terörden muhafaza ediyor" dedi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, 'Gelecekte ben de varım' projesi hayata geçirildi. Ortaokul öğrencileri arasında, 'Çocuğun gözünde polis' temalı resim ve şiir yarışması ile liseler arası futbol turnuvası düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler; İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet mensupları, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı törenle ödüllendirildi. Tören, şiir yarışmasının birincisi Handan Bozdoğan'ın şiirini okumasıyla başladı. Hatay'da, 1979'da şehit olan polis memuru Celal Güngör'ün torunu Handan'ın ardından ikinci ve üçüncüler de şiirlerini okuduktan sonra şiir, resim ve futbolda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Öğrencileri tebrik eden AK Parti'li Ünal, gerek resimleri gerek şiirleriyle polisleri çok güzel anlattıklarını söyledi. Ünal, resim yarışmasının ikincisi Ömer Faruk Bozdağ'ın çalışmasını incelerken, İl Emniyet Müdürü İnci'ye dönerek, "Maalesef yapılan kara propagandayla polisi, askeri, güvenlik güçlerini, emniyet güçlerini sanki insanların özgürlüğünü kısıtlıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki polis, tam tersine demokrasi ve özgürlüğü koruyor; suçtan terörden muhafaza ediyor. Ömer Faruk, bunu görmüş" dedi.

Bunun üzerine İnci de Ünal'a, "Halkımız da gördü" diye karşılık verdi.

'POLİS SUÇLUYU YAKALADIKTAN SONRA SORUN ÇÖZÜLMÜYOR'

Diğer öğrencilerin de ödüllerinin verilmesinin ardından AK Parti'li Ünal, konuşma yaparak, suçu önlemenin çok önemi olduğunu söyledi. Emniyetin projesinin yerinde olduğunu belirten Ünal, "Unutmamamız gereken bir şey var; Montaigne, 'Suçu toplum hazırlar, birey işler' diyor. Bu yüzden toplumun suçu önleyici ve toplumun suçlu değil iyi, merhametli, dayanışmadan, paylaşmadan, yardımlaşmadan yana olan bireyler yetiştirmesi gerekiyor. Toplumun iyi, yardımlaşması, dayanışmacı sevgi dolu bireyler yetiştirebilmesi bizim aramızdaki ilişkilerde sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği, yardımlaşmayı yaymamızla mümkün. Çünkü testi kırıldıktan sonra artık ondan sonrası dram ve trajedi. Yani birey suçu işledikten, poliste gidip suçluyu yakaladıktan sonra sorun çözülmüyor. Tam tersine hapishaneler suçlu insanlarla doluyor" diye konuştu.

'AİLEYE, DÜZEN FİKRİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Suçu önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan AK Parti'li Mahir Ünal, şöyle devam etti:

"Bakın, bugün Amerika'da en temel sorun psikopatolojinin artmış olmasıdır. Psikopatoloji nedir? Kişinin ruhsal, psikolojik hastalıklara müptela olmasıdır. Her gün haberlerde görüyorsunuz silahı alan biri gidiyor, suçsuz onlarca kişiyi katlediyor. Daha geçen hafta yine Amerika'da bir okula silahlı saldırı düzenlenecekti ama bir basketbol koçu bunu engelledi. Bu neyi gösteriyor? Bireyin ruh sağlığı bozulduğu zaman birey artık bir suç makinesine dönüşür. Peki psikopatolojiyi artıran şey ne biliyor musunuz? Amerika'da yapılan araştırmalar, psikopatolojinin artmasında 3 temel sebep buldular. Birincisi ebeveynlerin çocuklarıyla değerlerini artık paylaşamıyor olması. Artık çocukların değerlerini ellerindeki teknoloji belirliyor. Oysa anne- babadan alınmamış sevgi, güven, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, merhamet gibi duygular alınmamışsa geçmiş olsun. İkincisi; artık dünyada düzen kaybolmaya başladı. Üçüncüsü; inançlar sosyal müeyyide oluşturmamaya başladı. Bu yüzden biz aileye sahip çıkacağız, düzen fikrine sahip çıkacağız ve inancımıza sahip çıkacağız."

Görüntü Dökümü

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- Dereceye gren resimler

- Bisikletler

- Törene katılan polisler

- Mahir Ünal ve protokol

- Handan Bozdoğan'ın şiir okuması

- Diğer öğrencilerin şiir okuması

- Mahir Ünal'ın öğrencilerin ödüllerini vermesi

- Ünal'ın Ömer Faruk'u tebrik etmesi

- Ödül töreninden detay

- Ünal'ın konuşması

- Toplu fotoğraf çektirilmesi Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA ============================== Meyan kökünde, zirai ilaç tehlikesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, kanser tedavisinden sonra vücuttaki radyasyonun giderilmesinde etkili olan meyan bitkisini tarım ilaçlarının yok ettiğini söyledi.

Radyasyon avcısı olarak bilinen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak yetişen meyan bitkisi yanlış ilaçlama nedeni ile tükenme noktasına geldi. Bölgede özellikle yaz döneminde şerbet yapılarak tüketilen meyan üzerine araştırma yapan Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, "Meyan bugün Türkiye'de gerçekten çok kullanılan ve yavaş yavaş Türkiye'de yok olmaya başlayan bir bitki. Toprak altında kökleriyle çoğalan bir bitki. Tarım alanlarında özellikle 'Total herlikit' dediğimiz tarım ilaçları kullanıldığı anda bir yaprağa tarım ilacı değdiğinde, dönümlerce alandaki meyan bitkisini kurutuyor" dedi.

KANSER TEDAVİSİ SONRASI VÜCUDU TEMİZLİYOR

Prof. Dr. Şekeroğlu, Türkiye'nin meyanı ihraç etme durumuna geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'deki tek meyan balı fabrikası Kilis'te bulunuyor. Şirketin sahibi 25 yıl önce Suriye'den gelen biri. Bunun dışında biz meyan kökünü nereden alıyoruz? Maalesef Hollanda'dan ve İtalya'dan alıyoruz. Meyan niçin önemli? Bugün Çin tıbbında kullanılan belki yüzde 50' den, yüzde 60'tan fazla karışımın içerisinde meyan var ve kanser tedavisinden sonra vücuttaki radyasyonun giderilmesinde en etkili bitki olarak düşünülüyor. Meyan bitkisi özellikle bizim yöremizde Kilis, Gaziantep, Adana yöresinde meyan şerbeti olarak tüketiliyor ama endüstriyel ham madde olarak meyan balı, birçok içecek de ve genellikle gıda sanayisinde tat düzeltici olarak kullanılıyor. Ayrıca İtalya'da bu bitkinin meyan balından üretilen, özellikle kış aylarında nezle ve grip algınlığında balgam sökmede ön plana çıkıyor. Ses tellerinin düzelmesinde rol alıyor bir madde olarak kullanılıyor biz de cebimizde taşıyoruz. Tabii meyan bitkisi içeriğindeki kimyasal maddelerden dolayı aşırı tüketildiğinde tansiyon yüksekliği veya baş ağrısı halsizlik gibi sorunlara yol açabiliyor ancak çok ciddi sorunlar görünmüyor."

TARIM İLAÇLARI MEYANI AZALTIYOR

Prof. Dr. Şekeroğlu, meyanın özellikle ilaç sanayisinde değerli olduğunu belirterek, "Biz bu bitkimize sahip çıkalım. Türkiye topraklarında yetişen meyanımıza sahip çıkacağız. Türkiye'de üretilen, kendi yerli milli meyanımız özellikle milli ilaç sanayimizde, meyan bitkisinden üretilen meyan balı oldukça önemli. Biz Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak meyan bitkisini özellikle tarımsal üretimi konusunda çalışmalara başladık. Meyan bitkisi ülkemizde doğal olarak yetişen bir bitki. Ülkemizde halen üç farklı türü bulunuyor. Doğal olarak yetişiyor bitki toprak altında yetişen bir bitki. Oldukça önemli ve kıymetli bir bitki. Tabi bunun farkında olmadan üreticilerimiz bunu yok etmek üzere. Çeşitli kimyasal ilaçlar kullanıyorlar. Yabancı ot ilaçlarıyla yaprağın bir tanesine yabancı otun değmesi, dönümlerce meyan kökünün kurumasına neden oluyor. Tabi tarım alanlarındaki ilaçlamalarımızla meyan kökleri gittikçe azalmalara başladı. Şimdi ülkemizde yetişen meyan kökü bizim için yeterli gelmiyor. Orta Asya ülkelerinden meyan almaya başladık, önümüzdeki süreçte bununla ilgili koruma ve geliştirme çalışmaları başlatmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şekeroğlu, üniversite olarak meyan üretimini artırmak için çalışmalar başlattıklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu'nun açıklaması

- Şekeroğlu, meyan kökünü tanıtırken

- Meyan balının tanıtımı

- Saksıda ekilen meyanlar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA ============================== Balık fabrika gemisi, denize imam ve papazın dualarıyla indirildi Yalova'da, Tersan Tersanesi'nde Rus 'Russian Fishery' firması için inşa edilen dünyanın en büyük balık fabrika gemilerinden 'Vladimir Limanov' törenle denize indirildi. Geminin denize indirilmesi öncesi hem imam hem de papaz dua etti.

Yalova'nın Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Tersan Tersanesi'nde dünyanın en büyük balık fabrika gemilerinden biri inşa edildi. Türk tersanecilik sektörünün başarısı olarak nitelendirilen geminin denize indirilmesi için bugün tören düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, Russian Fishery firması CEO'su Fedor Kirsanov, Skipsteknisk Pazarlama ve Satış Müdürü Inge Bertil Straume, Sberbank Uzakdoğu Yönetim Kurulu Başkanı Sukhoverkhov Dmitriy ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜNDE 500 TON BALIK GEMİDE İŞLENEBİLECEK

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, böyle önemli bir geminin Türkiye'de inşa edilerek, denize indirilmesinin Rusya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin sonucu olduğunu söyledi. Paksu, "Bugün denizle buluşmasına şahitlik edeceğimiz Vladimir Limanov adlı gemi Rusya ile başarıyla devam eden ilişkilerimizde önemli bir yere sahiptir. Bundan 3 yıl önce Rusya'ya teslim ettiğimiz balıkçı gemisinden sonra, bu gemi de öyle umuyorum ki, ülkelerimiz arasındaki ticarette yeni kapılar açacaktır. Russian Fishery Şirketi, Rusya'daki ve dünyadaki en büyük beyaz et ve Alaska Pollock balığı üreticilerinden birisidir. Bu balık için yıllık kotası 300 bin tonun üzerindedir. Russian Fishery için inşa ettiğimiz bu gemi, günümüzde yapılan en sofistike gemilerden birisidir. İçerisinde birçok ilkleri barındıran, günde 500 tona kadar balık yakalayıp bunların tamamını hiçbir atık bırakmadan işleyebilen en modern ekipmanlarla donatılmış türünün en iyi gemisidir. Böylesi özel bir geminin yapımı için tersanemizi tercih eden Russian Fishery'e çok teşekkür ederiz. Bizim ilişkilerimiz bulaşıcıdır ve büyüyerek, devam ederö dedi.

Russian Fishery CEO'su Fedor Kirsanov da, "Bu gemi firmamızın bayrak gemisi olacaktır. Burada dünyada parmakla gösterilecek bir 'süper troller' inşa edildi. Bu bizim yıllar önce kurduğumuz bir hayalin hayata geçişidir. Bu geminin her aşamasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederizö diye konuştu.

İMAM VE PAPAZ DUA ETTİ

Konuşmaların ardından bir imam ve Aya Panteleymon Rus Ortodoks Kilisesi'nden gelen bir papaz sırayla dua etti. 108 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip geminin denize indiriliş kurdelesini ise Russian Fishery Şirketi'nin sahibinin oğlu Fedar Frank kesti. Kaydırılarak denize indirilen dev gemi, günde 500 ton balık tutma ve denizde işleme kapasitesi ile dünyanın bu tipteki en büyük gemilerinden biri olma özelliğini taşıyacak.

Görüntü Dökümü

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-genel ve detay görüntüler

-tersan yönetim kurulu bşk konuşma

-russian fisher firması ceosu konuşma

-hıca ve pederin duası

-geminin denize indirilmesi Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA-DHA ========================== Caminin yardım parasını çaldı Burdur'da, Kameriye Camii'ndeki yardım paralarının toplandığı çelik kasadaki 500 lira, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

İnönü Bulvarı'ndaki Kameriye Camii'ne dün saat 21.45'te gelen 25 yaşlarındaki erkek şüpheli, önce caminin kilitli dış kapısını açtı. Daha sonra cami içerisindeki görevli odasının anahtarını bulan şüpheli, odadaki çelik kasanın anahtarını alıp kasayı açtı. Kasadaki 500 lirayı alan şüpheli, daha sonra camiden çıkıp gitti.

Hırsızlık olayı, sabah saatlerinde cami imamı tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin camiye girişi, anahtarla kasayı açması, kasadan parayı alması anbean görülüyor. Görüntülerde, şüphelinin kasayı tekrar kilitlediği, kasa anahtarı yerine koyduğu ve camiden çıkışı da yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Cami dış görünüş

- Güv kamerası görüntüleri

- Kasa

- Detay Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR-DHA ================= FETÖ'nün, sözde 'Bolu Küçük Bölge Sorumlusu' kadın yakalandı İstanbul'da polisin 'gaybubet evi'ne düzenlediği operasyonla yakalanan, FETÖ'nün sözde 'Bolu Küçük Bölge Sorumlusu' olduğu iddia edilen F.K.Y.(28) Bolu'da adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde Bolu Küçük Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen F.K.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra FETÖ/PDY terör örgütüyle ilişkili özel okullarda görev yapan F.K.Y.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Ekipler, ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya hesabında da artırım yaptığı tespit edilen FK.Y.'nin İstanbul'da kaldığı 'gaybubet evi'ne operasyon düzenlendi. Aile bireylerinde de Bylock olduğu tespit edilen şüpheli evinde yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============== CHP'li Ağbaba: Bu mektup kabul edilemez CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği mektubu eleştirerek, "Bu mektup kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, ABD Başkanı Donald Trump'un yazdığı mektubu eleştirdi. Siyasi tarihte olmayan bir şeyi yaşadıklarını söyleyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"ABD çok ağır ifadeler içeren bir mektubu Türkiye'ye gönderdi. Bu mektup 9 gün boyunca gizlendi. Nasıl ortaya çıktı? Amerika basına sızdırınca bu mektup öyle ortaya çıktı. 9 gün sustular, 9 gün gizlediler. Bu mektup kabul edilemez. Ne diyordu AK Parti sözcüsü? 'Biz bu mektubu aldık çöpe attık' diyordu. Dün Erdoğan çıktı 'Mektubu 13 Kasım'da Amerika'ya götüreceğim' dedi. 13 Kasım'da Trump'a mektup götürecekmiş. Bu tamamen kamuoyunu oyalamaya yönelik bir şey. Türkiye'nin onuru çiğnenmiştir, Türkiye'de yaşayan 81 milyon insanın onuru ile oynanmıştır. Ne diyorlardı? 'Mektubu çöpe attık' şahidin kim? Kim attı çöpe? Devlet işleyişinde mektup nasıl çöpe atılır? Çöpe atılmanın yolu o mektubu iade etmektir, kabul etmemektir."

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- Katılanlardan detaylar

- Veli Ağbaba'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA ======================= Bisiklet Festivali'nde sürpriz evlenme teklifi Mersin'de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer'e 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Mersin'de bu yıl 6'si düzenlenen Mersin Caretta Bisiklet Festivali, sürpriz bir evlenme teklifine şahit oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, sevgilisi Ceylan Dümer için üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazan afiş hazırladı. İngilok'un arkadaşlarıyla birlikte açtığı afişi gören Ceylan Dümer, büyük şaşkınlık yaşadı. Dümer, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Festivalin açılışı için alanda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de genç çifte nikahlarını kıyma sözü verdi. Görüntü Dökümü

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-Evlenme teklifi

-Belediye Başkanının nikah kıyma sözü