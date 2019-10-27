DHA YURT BÜLTENİ-14

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kozan- Feke yolunun Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke yönünden Kozan'a giden Erkan Dişbudak yönetimindeki 01 TA 823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeni'nin kullandığı 80 LM 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ebru (34), Nebi Seymen (8) ve Yeter Özkaya (76), Birsen (39), Emir (2), Nil (3) ve Anıl Dişbudak (8) ile Ayşe Yeni (63) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 8 yaralıyı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Festivali'nin 'ulusal kategori'de gösterimi yapılan ilk filmi, Türkiye'de ilk kez gösterilen, Orçun Behram'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Bina' oldu. Gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide film ekibi, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Yönetmen Behram, filmin karamsar olduğunu belirterek, evrensel eleştiriyi filmiyle aktardığını söyledi. Behram, "İnsan ve medya ilişkisi üzerine kurulu bir film. Toplumların geri dönüşümü olmayan bir noktaya gittiğini düşünüyorum. Medyanın yarattığı gerçekliği işledim. Film bu yüzden pesimistik. Filmi çekmekteki amacım medyanın gerçekliği ve yine medyanın hiper gerçeklik yerini almasını ele almaktı" dedi. 'Bina'nın 4 ülkede gösteriminin yapıldığını belirten Orçun Behram, Fransa'da ajans tarafından filmin satın alındığını da kaydetti.

Ünyeli tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, Çaybaşı ilçesinde yaşayan kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni kardeşlerle tanıştı. İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran ikiz kardeşler, ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlilik kararı aldı. Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda çifte düğün merasimi gerçekleştiren erkek kardeşler, aynı renk damatlığı, kız kardeşler ise, aynı model gelinliği giydi. İkiz kardeşler, düzenlenen merasimle dünya evine girdi. Düğün töreninde gönüllerince eğlenen ikiz çiftler, mutluluklarını ise yakınlarıyla paylaştı. Düğüne katılan davetli ve konuklar da, tebrik ettikleri ikizlere mutluluklar diledi.

Kariyerinde birçok dünya rekoru bulunan milli sporcu Derya Can, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılına ithafen, Kordon Boyunda anlamlı bir dalışa daha imza attı. Çanakkale Savaşı ve İstiklal mücadelesinde şehit olan tüm kadın kahramanlara ithafen nefesini tuttu. Kucağında 9 aylık bebeğiyle birlikte cepheye kağnıyla cephane taşırken donarak şehit olan Şerife bacı gibi Cumhuriyet kadınlarını hatırlatmak için dalış yapan Can, tek nefesle su altında 100 kilo ağırlığındaki kağnı arabasını çekti.

Kağnı arabası, rıhtımdan 50 metre açıkta ki bir tekneden su altına indirildi. Rıhtımda ise çok sayıda kişi, milli sporcu Derya Can'ın dalışını izledi. Dalış sırasında kucağına temsili olarak bir de oyuncak bebek bağlayan Can, nefesini tutup dibe daldı. Kağnı arabasını tutup su altında yürüyerek çekmeye başladı. Bu anlar sualtı kamerasıyla da saniye saniye görüntülendi. Deniz üzerinde sadece kağnı arabasının üzerine bağlanmış olan Türk bayrağı göründü. Rıhtımdakiler su altında kağnı arabasını çeken Derca Can'ı meraklı gözlerle izledi. Bu süre sonra yüzeye çıkan Derya Can, halk tarafından alkışlanıp, "Bravo Derya" tezahüratlarıyla desteklendi. Milli sporcu ise, eline aldığı Türk bayrağını sallarken, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için asker selamı vermeyi de unutmadı. Can’ın bu anlamlı dalışı rıhtımda kendisini izleyen herkesi duygulandırdı.

'ONLAR VAR OLDUKLARI İÇİN NEFESİMİZİ ALIYORUZ, TUTUYORUZ'

Milli sporcu Derya Can, "Çanakkale ve Kurtuluş savaşları mücadelesinde birçok kadın şehit oldu. Ama bir çoğunun ismini hepimiz unuttuk. Şerife bacı vardı, 9 aylık bebeğiyle cepheye mühimmat taşırken karda donarak şehit oldu. Biz Şerife bacının kahramanlığından esinlenerek bu dalışı yaptık. İstiklal mücadelesinde şehit olan bütün kadınlarımız için bu dalışı yaptık. Suyun altında 100 kiloluk bir kağnı arabası taşıdım ve gerçekten çok zordu. Ama onların yaşadığı zorlukların yanında bizim yaşadığımız zorluklar çok önemli değil. Buradan aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı'ndaki bütün askerlerimize selamımızı gönderiyoruz. Kalbimiz onlarla birlikte. Onlar var olduğu için biz nefesimizi alıyoruz ve tutuyoruz" dedi.