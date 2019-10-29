DHA YURT BÜLTENİ - 14

DEAŞ'ın 5 numarası, 2 aylık takiple Sakarya'da yakalanmış Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, geçen yıl, 2 ay süren takip sonucu saklandığı evde yakalandığı ortaya çıktı. Gizli yürütülen soruşturmanın ardından İsmail el İthavi'nin Irak'a teslim edildiği öğrenildi. Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin yakalanmasındaki en büyük etken olan ve örgütün 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, geçen yıl, Sakarya'da yakalandığı ortaya çıktı. Bağdadi'nin üst düzey yardımcısı ve örgütte dini konulardan sorumlu olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı 2018'de belirlendi. Irak istihbarat birimlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda, 2 aylık takibin ardından İsmail el İthavi'nin, Serdivan ilçesinde kaldığı ev tespit edildi. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında İthavi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İsmail el İthavi'nin, sorgusunun ardından şubat ayında Irak'a teslim edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü --------- Emniyet müdürlüğünün önünden anons Serdivan ilçesinde anons Serdivan ilçe tabelasından anons Detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) =================== Konya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı Konya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve Suriye'de çatışmaya katıldıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'deki çatışmalara katıldığı öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait çeşitli metaryellere ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü ----------- - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi - Sağlık kontrolünden çıkartılması Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,(DHA) ================= Motosiklet sürücüsü İbrahim'in öldüğü kaza kamerada

Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Süsen (19), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan Hadimi Park önünde meydana geldi. E.Ç., yönetimindeki hafif ticari araçla sola dönüş yapacağı sırada iddiaya göre ışık ihlali yapan ve karşı yönden gelen başında kask bulunmayan İbrahim Süsen idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan Süsen, ağır yaralandı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Süsen, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntü Dökümü ------------ - Kaza anı güvenlik kamera kayıtları Haber: Tolga YANIK KONYA-DHA ========================== Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı Aksaray'da çaldığı motosikletle gezen Ahmet Y. (18) bekçiler tarafından yakalandı.

Küçük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde oturan Kamil Cerrah'ın park halindeki motosikleti 24 Eylül günü çalındı. Cerrah'ın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, motosikleti çalan kişinin Ahmet Y., olduğunu belirledi. Ahmet Y.'nin yakalanması için çalışma sürerken mahallede görevli bekçiler dün, devriye görevi yaptığı sırada 1 kişinin çalınan motosikletle gezdiğini fark edip durdurdu. Bekçiler yaptığı incelemenin ardından motosikleti kullanan kişinin Ahmet Y. olduğunu belirledi. Motosiklette sahibine teslim edilirken, Ahmet Y. de bugün adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü --------- - Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması - Çaldığı motosikletten detay Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) =================== Ceylanpınar'daki kutlamalarda şehit çocuklar unutulmadı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü törenle kulandı. Kutlamalar sırasında bazı öğrenciler, teröristlerin havanlı saldırısında yaşamını yitiren Mazlum Güneş (11) ile Elif Terim'in (11) resimlerinin bulunduğu tişörtler giydi.

Törene ilçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Abdullah Aksak, 1'inci Piyade Hudut Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Tahsin Arda Karabiber, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla devam etti. Kutlamalara sırasında öğrencilerden bazıları Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristlerin attığı havanla yaşamını yitiren Mazlum Güneş ile Elif Terim'in resimlerinin basılı tişört giydikleri görüldü. Kaymakam Keklik'in tebrikleri kabul ettiği kutlamalar Ceylanpınar Kapalı Salonu'nda düzenlenen etkinliklerin ardından son buldu. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ====================== Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü Erzurum'da coşkulu törenlerle kutlandı. Yıllar sonra Hastaneler Caddesi'nde yapılan kutlamalara ilgi büyük oldu. Halk oyunları gösterileriyle şölene dönen törende şiirler okundu, spor gösterileri yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Erzurum'da Vali Okay Memiş'in tebrikleri kabulüyle başladı. Merkez Yakutiye İlçesi Hastaneler Caddesi'nde devam eden kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarıyla birlikte törene katılan aileler, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Vali Okay Memiş'in konuşmasının ardından mehter takımının konseri büyük ilgi gördü. Mehterin söylediği marşlara çocuklar da eşlik etti. Sporcuların karate gösterilerinden sonra Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekipleri başta Erzurum olmak üzere Ege ve Güneydoğu Anadolu yörelerine ait oyunlarıyla törene katılanları coşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamada askeri birlikler ve öğrenciler geçit yaptı. Aralarında Fırtına obüsünün de bulunduğu askeri araçların geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Tören askeri ve sivil araçların geçişiyle sona ererken vatandaşlar Vali Okay Memiş, Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntü Dökümü ------------ -Törene katılanlar -Vali, komutan ve başkanın halkın bayramını kutlaması -İstiklal Marşı okunması -Vali Memiş'in konuşması -Öğrencinin şiir okuması -Mehter takımının konseri -Sporcuların gösterisi -Halk oyunları gösterisi ve detay görüntüler -Müzik eşliğinde oynayan çocuklar -Asker ve öğrencilerin geçişi -Geçit töreninden genel ve detaylar -Vali ve protokolün halkla fotoğraf çekilmesi Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) ======================= Su altından Mehmetçiğe selam HATAY'ın Arsuz ilçesinde Akdeniz açıklarında dalış yapan Osmaniye Ayyıldız Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü üyesi balık adamlar, Mehmetçik'e destek pankartı açıp selam gönderdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelen 10 dernek üyesi, suyun 20 metre derinliğine inerek, üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun' ve 'El ele hep birlikte. Dünyanın dört bir yanına barış ve huzur götüren Mehmetçiğe selam olsun' yazılı pankartı açıp, asker selamı verdi. Denek Başkanı Ramazan Tıraş, vatan uğruna şehit olan bütün Mehmetçikleri saygıyla yad etmek amacıyla bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyanın farklı noktalarında, bulundukları ülkelerin halklarına huzur ve barış götüren Mehmetçiğe selam durmak adına bu saygı dalışını yaptık. Bu çerçevede vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi, Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------ -Su altında açılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pankartı -Dalgıçların su altında asker selamı vermesi -Su altında açılan Türk Bayrağı -bayrak etrafındaki balık adamlardan detay görüntüler -Dernek Başkanı Ramazan Tıraş'ın konuşması BOYUT: 63.3 MB SÜRE: 02'02" Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA) ================== Doğruyol köyünde Cumhuriyet coşkusu KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı köy meydanında coşkuyla kutlandı. Bayrama eşlik eden köylüler de öğrencilerle birlikte şiirler okudu. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki 127 hane, 970 nüfuslu Doğruyol köyündeki Şehit Astsubay Tuncay Güneş İlkokulu'nda eğitim gören 86 öğrenci ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk'ün posteri ile okullarından çıkıp köy meydanına yürüdü. Çocuklar meydanda coşkulu kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı. Meydanda öğrenciler köylüler de birlikte şiirler okudu. Yaklaşık 30 dakika süren kutlamalarda köy halkı ve öğrencileri bayramı doyasıya yaşadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------- -Öğrencilerin marşlar söyleyerek köy meydanına yürüemeleri -Öğrencilerden detay SÜRE: 02.56 BOYUT: 328 MB Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / ARPAÇAY / KARS(DHA) ======================== İskenderun'da Cumhuriyet coşkusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümü Hatay'ın İskenderun ilçesinde coşkuyla kutlandı. İskenderun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde İlçe Kaymakamlığı'nda protokol tebrikleri kabulüyle başladı. Kaymakam İskender Yönden, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adalet Komisyonu Başkanı Salih Doğan, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'den oluşan heyet tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri, kolluk kuvvetleri, adli, idari ve askeri erkan, emniyet teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bayramlaştı. Atatürk Bulvarı'ndaki törende ise Amanos Dağlarının zirvesinden atlayış yapan paraşütçülerin gösterisi ise ilgi çekti. Havada Türk Bayrağı açan paraşütçü alkışlar arasında Atatürk Anıt alanına başarıyla iniş gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından, öğrenciler şiirler okudu.