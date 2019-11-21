DHA YURT BÜLTENİ-14 

Cezaevi firarisi eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi Hatay'da, cezaevi firarisi Ahmet Kaya'nın (47), kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdüğü boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya (41), Antakya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, dün saat 11.00 sıralarında, merkez Antakya ilçesine bağlı Kışlasaray Mahallesi'ndeki Ay Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya, bir süre önce Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan ikinci eşi Ahmet Kaya'dan boşanmaya karar verdi. Cezaevinden firar eden Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu eve gitti. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ahmet Kaya, Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından bıçakladı. Sibel Kaya, kanlar içinde yığılırken, Ahmet Kaya da evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Sibel Kaya, ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yakalanan Ahmet Kaya'nın, 10 gün önce, 'sahte çek' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 800 gün hüküm giyip, cezaevine girdiği öğrenildi. Cezaevinden firar ederek, eşini öldüren Kaya, yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Sibel Kaya'nın, eşinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, polis merkezine gittiği ve 'koruma tedbir' talebinde bulunduğu; ancak başvurunun mahkeme tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Sibel Kaya'nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınlarınca morgdan alınıp, Antakya'ya bağlı Akcurun köyündeki camiye getirildi. Cenazeye Kaya ailesi ile yakınları katıldı. Sibel Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Görüntü Dökümü

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-Camiden genel görüntü

-Cenaze yakınlarından görüntü

-Cenazeden geneller ve detaylar

-Tabutun taşınarak camiden çıkarılması Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,(DHA) ================================= Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü Bursa'da, çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali mevksindeki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 4 tanker ve 25 kişilik ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazözlerin bölgeye ulaşabilmesi için ağaçları motorlu testereyle keserek yol açtı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Semih ŞAHİN- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) ========================== Günlük kiralık dairede ölü bulundu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ünal D. (22), iki arkadaşıyla birlikte günlük kiraladığı dairede ölü bulundu. Rahatsızlanan 2 arkadaşı da hastaneye kaldırılırken, gençlerin uyuşturucu kullandığı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Çarşı Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde dün günlük daire kiralayan Ünal D., Ahmet Y. (21) ve Onur Ö. (24), gece birlikte zaman geçirdi. Sabah saat 06.00 sıralarında uyanan Ahmet Y. ve Onur Ö., arkadaşları Ünal D.'yi hareketsiz buldu. Ünal D.'yi uyandıramayan arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal D.'nin öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Ünal D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.