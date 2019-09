DHA YURT BÜLTENİ - 14 ( YENİDEN)

Manisa'nın Salihli ilçesine gelen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üzüm üreticileriyle buluştu. Üreticilerden herhangi bir spekülasyona itibar etmemelerini isteyen Güldal, "TMO 9 numara kuru üzümü 10 liradan alıyor. Bizim alım kriterlerimize göre 8.5 lira ile 10.5 lira arasında fiyatlarımız değişmekte" dedi. TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun kuru üzümü kilogramı 8 liradan aldığı iddiaları üzerine şubeleri ziyaret etmek için Manisa'ya gitti. Güldal, Salihli'nin Mersinli Mahallesi'ndeki TMO ofisine üzüm getiren çiftçiyle de konuştu. Açıklama yapan Güldal, şöyle dedi: "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, hasat dönemi öncesi 9 numara kalitedeki üzümün fiyatını 10 lira olarak açıkladı. Biz de 10 Eylül itibariyle alımlara başladık. Şu anda TMO randevu alan üreticilerimiz, ürünlerini getirmeye devam ediyor. Bu ürünlerden numuneler alınıyor. Eksperlerimiz tarafından da kalite kriterlerine bakılıyor. Belirlenen kriterlerde üzümün değeri üreticimize bildiriliyor. Bütün bu işlemler üreticimizin yanında onun şahitliğinde yapılıyor. Bu işlemlerin ardından üzümler bizim depolarımıza teslim ediliyor. 10 Eylül'den bugüne kadar, 10 bin ton randevu işlemi gerçekleştirildi. 3 bin ton üzüm alımı yapıldı. Her geçen gün randevu alan üretici artmakta." Üreticilerin memnun olduğunu belirten Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şuanda 8 farklı noktada alımlarımız devam ediyor. Sezon bitene kadar, TMO alıma devam edecek. Üreticimizin her zaman yanında olduk. Şimdi de yanındayız ve hiçbir şekilde üzümün değerinin düşmesine fırsat vermeyeceğiz. Çünkü üzüm milli bir üründür. Bu üründe üreticinin hakkı kadar ülkenin de hakkı var. Üreticilerimiz herhangi bir spekülasyona itibar etmemeli. TMO, 9 numara üzümü 10 liradan alıyor. Bizim alım kriterlerimize göre 8.5 lira ile 10.5 lira arasında fiyatlarımız değişmekte. Sadece yüzde 2 stopaj gibi yasal kesintiler yapılmakta. Bu da devletin hakkı. TMO, 8 liraya kesinlikle üzüm almamıştır. TMO'ya üzüm getirip de, 'Bunu almıyoruz' denilerek, geri gönderdiğimiz üretici yoktur." Mersinli Mahallesi'nden TMO'ya üzüm getiren üretici Fevzi Bodur ise "Toprak mahsulleri sayesinde üzümümüz değer yapıyor. Kalite görüyor. Yani para kazanıyoruz. Allah bereket versin" dedi.

(ÖZEL) Milyonların takip ettiği 5 yaşındaki fenomen yetenek "Ronaldo kaslı" Arat, futboldaki hünerlerini Türkiye'de sergiledi

Henüz 5 yaşında olmasına karşın vücudundaki kasları ve futboldaki yeteneğiyle dikkat çeken, sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından takip edilen İranlı Arat Hosseini, Paris Saint-Germain Bursa Akademi'de antrenmana çıktı. Çalımları ve yeteneğiyle büyük beğeni toplayan Arat, önümüzdeki haftalarda Lionel Messi ile Barselona'da düzenlenecek bir etkinlikte yarışacak. Arat, daha sonra Liverpool'un başarılı ismi Mohamed Salah ile bir araya gelecek.

10 Ekim 2013 yılında dünyaya gelen İranlı Arat Hosseini, küçük yaşına karşın futbol yeteneği ve fiziksel özellikleriyle göze çarpıyor. Henüz daha 1 yaşına basmadan babası tarafından spora olan ilgisi keşfedilen 5 yaşındaki Arat, tüm yeteneklerini yeşil sahada sergilemeye başladı. 2 yaşından bu yana da her gün düzenli olarak fitness çalışan Arat, vücudundaki kaslarıyla da görenleri hayrete düşürüyor. Sosyal medya hesabı 2.3 milyon kişi tarafından ilgi ile takip edilen Arat, aynı zamanda dünyanın önde gelen oyuncularının da dikkatini çekmiş durumda.

ATTIĞI ÇALIMLARLA BEĞENİ TOPLADI

Önümüzdeki haftalarda dünya yıldızlarıyla buluşacak minik yetenek, babası ile birlikte bir dizi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Paris Saint-Germain Akademi Bursa'nın davetlisi olarak Bursa'ya gelen Arat, ayağının tozuyla 7-9 yaş grubunun antrenmanına çıktı. Isınma hareketleri ve topla birlikte yapılan çalışmaların ardından hünerlerini maçta sergileyen Arat, kendisinden büyük ve daha uzun boylu çocuklara attığı çalımlarla da büyük beğeni topladı. Şu an herhangi bir kulüp bünyesinde yer almayan Arat için dünya devleri sıraya girdi.

MESSI VE SALAH İLE BİR ARAYA GELECEK

Paris Saint-Germain Akademi Bursa Genel Koordinatörü Gökhan Erabay, antrenmanda Arat ile yakından ilgilendi. Erabay, minik yetenekle birlikte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Arat'ın henüz 5 yaşında olmasına karşın dünyaca tanındığını ve büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu dile getiren Erabay, "Arat bir fenomen oldu. Önümüzdeki haftalarda Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile Barselona'da bir yarışma yapacaklar. Ardından Arat, Liverpool'a gidecek ve burada Mohamed Salah ile görüşecek. Türkiye'ye geldiğinde Paris Saint-German'i tercih etti, şu an üst düzey eğitim alıyor" dedi.

5 YAŞINDA KASLI VÜCUT

Arat'ın en dikkat çekici özelliklerinden birisinin de kasları ve karnındaki baklavaları olduğunu anlatan Erabay, "2 yaşından beridir her gün düzenli olarak fitness çalışıyor. Özel bir diyet programı uygulayarak besleniyor. Dünya üzerinde 5 yaşında bu vücut yapısına sahip tek örnek kendisi" diye konuştu.

ARAT: FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM

Arat Hosseini de yaptığı açıklamada futbolu çok sevdiğini ifade etti. Paris Saint-Germain'deki favori oyuncusu sorulduğunda ilk olarak kendi ismini veren Arat; ardından Neymar, Edinson Cavani, Kyle Mbappe'yi örnek gösterdi. Bursa'yı çok beğendiğini söyleyen Arat, Türkiye'de bulunmaktan dolayı da mutluluk duyduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinde fenomen olması ve dünyada pek çok insanın kendisini takip etmesi için ise Arat, iyi çalıştığı için bunun gerçekleştiğini söyledi.

TOP SEKTİRMEDE REKORU 748

Arat'ın yeteneklerinden biri de top sektirmedeki becerisi. Objektifler karşısında uzun süre top sektirerek bu konudaki hünerini gösteren Arat'ın rekorunun ise 748 kez top sektirmek olduğu öğrenildi. Özellikle yeşil sahada topa olan hakimiyeti ve pozisyon bilgisi ile göze çarpan minik yetenek, hedefinin top sektirme rekorunu 1000'e çıkarmak olduğunu söyledi. Arat, antrenmanın ardından Bursa'dan ayrıldı.

RAFET EL ROMAN EL UZATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, pop müzik şarkıcısı ve Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı Rafet El Roman, yeteneğine hayran kaldığı Arat'ı ve ailesini evinde misafir etmişti. Arat'a ömür boyu destek sözü veren ünlü sanatçı, Arat'ın yeteneğiyle dünyaya meydan okuduğunu ve Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı olarak Arat'ı kariyeri boyunca takip edeceğini belirtmişti.

