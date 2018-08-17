DHA YURT BÜLTENİ 15

BAKAN ÇAVUŞOĞLU; MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUĞUMUZU YENİDEN AÇIYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Irak'ta daha önce kapatılan Musul ve Basra başkonsolosluklarımız yeniden açacağız.''dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 10'uncu Büyükelçiler Konferansı’nın Konya ayağındaki programı nedeniyle kente geldi. Yurt dışında görev yapan büyükelçiler, eşleriyle birlikte kentin tarihi ve turistlik bölgelerini gezdi. Bakan Çavuşoğlu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Valiliği ziyaret etti. Tarihi Bedesten Çarşısı'nı da ziyaret eden Çavuşğlu, esnaflarla da sohbet etti. Çavuşoğlu, daha sonra büyükelçilerle yemekte bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Girişimcilik Dış Politikası’nı anlattı. Girişimcilik politikasıyla dünyanın her yerine ulaşılmaya çalışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

''Bugüne kadar ulaşamadığımız ülkelere ve kıtalara ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Bugün diplomatik ağımız dünyada 5'inci sırada, 240 misyonumuz var. 2 yıl önce hatta geçen yıl dünyada 6'ncı sıradaydık. Yeni büyükelçilikler, başkonsolosluklar başladı, Şimdi Irak'ta daha önce kapattığımız Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız. Ama Afrika'da 12'den 41'e yükseldi, 50'ye çıkarmamız lazım. Latin Amerika'da 6'dan 15'e çıktık. Bu sayısı hala artıracağız. Girişimli dış politikamız sayesinde iş adamlarımızın ve ülkemizin çıkarlarını her yerde takip edeceğiz.''

AB VİZE SERBESTLİĞİ

Avrupa Birliği'ne vize serbestliğini hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, ''Girişimci dış politikamızla birlikte o ülkelerle ilişkileri geliştirirken vatandaşlarımızın kolay ziyaret edebilmesi için vizeleri kaldırmamız lazım. Bugün 74 ülkeyle vizeyi kaldırdık. Şimdi ise Avrupa Birliği ile vize serbestliğini hayata geçirmek için çalışıyoruz.''dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın değerleriyle sorunlarını olmadığını ifade ederek, ''Bizimle dost olmak isteyenlerle dost oluruz. Ama bize yanlış yaparlar, şunu bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti kimse karşısında boyun eğmez. Bizim Avrupa değerleriyle sorunumuz yok. Esasen bu değerler evrenseldir. Türkiye bu değerleri savunur. Ama Türkiye'nin önüne siyasi engeller çıkarmayın. Kendi iç politikanızı Türkiye ile olan ilişkilerinize yansıtmayın. Çünkü biz böyle yapmıyoruz.''diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden de vazgeçmediğini belirten Çavuşoğlu, ''Biz çözüm odaklıyız. AB ile içerde ve dışarı da ekonomik anlamda atabileceğimiz adımların olduğunu onlarda biliyor. Zorluklar karşısında da dayanışma halinde olmamız lazım. Türkiye, Avrupa ailesinin bir üyesidir, bir parçasıdır. Kimse Türkiye'yi, Avrupa'nın dışında Avrupa'ya girmeye çalışan bir ülke veya millet olarak davranamaz. Biz bu ailenin parçasıdır.''dedi.

Çavuşoğlu, yemeğinin ardında büyükelçi ve eşleriyle birlikte İrfan Medeniyetleri Kültür ve Araştırma Merkezi'nde özel olarak hazırlanan Sema gösterisini izledi. Gösteri basına kapalı olarak gerçekleşti.