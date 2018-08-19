DHA YURT BÜLTENİ 15

Çanakkale'deki yangın söndürüldü - GENİŞ HABER, EK GÖRÜNTÜ Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda başlayıp, bir apartmanın çatısına sıçrayan yangın, 1.5 saatte kontrol altına alındı. Çanakkalelileri korkutan yangın nedeniyle şehir ve boğazın üzeri dumanla kaplandı. Esenler Mahallesi'nde eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Kuvvetli esen payrozın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA ile müdahale edilen yangının büyümesiyle çevredeki binalarda yaşayanlar da korku içerisinde evlerini boşalttı. Vatandaşlar da kovalarla taşıdıkları sularla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarında yardımcı oldu. Bu arada elevlerin sıçradığı bir apartmanın çatısında yangın başladı. Yangın kontrol altına alınamayınca bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri, apartmanın çatısındaki yangına iki kez su atarak müdahale etti. Hafifleyen çatıdaki yangına ardından itfaiye aracının merdiveniyle müdahale devam etti.

Çanakkalelilere büyük endişe yaşatan ve şehrin üzeri ile boğazı duman kaplayan yangın, 1.5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. İki apartmanın çatısının hasar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir vatandaşın zarar görmediği yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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yangından görüntüler //// DAHA ÖNCE GEÇİLENLER: Yangının görüntüleri ve Amatör kamera görüntüleri ============ Orman yangınına helikopterli müdahale EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan orman yangını, helikopter ve ekiplerin müdahalesi ile 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Orman yangınına helikopterli müdahale Yangın, saat 15.00 sıralarında Yaraşlı Yörük Köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, ormanda yürüyerek ulaştıkları yangına güçlükle müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karabük'ten gelen yangın söndürme helikopteri de yangına müdahalede bulundu. Yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ereğli Kaymakam Vekili Ahmet Karakaya, yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Ekiplerin, kısa sürede yangına müdahalede bulunduğunu ifade eden Karakaya, "Yaraşlı Köyü sınırlarında ormanlık alan içerisinde yaklaşık 1 hektarlık bir alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerimiz haber alır almaz müdahale için olay yerine gitti. Yangın helikopteri de bölgeye gelerek çalışmalara katıldı. Yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimiz soğutma çalışmasına devam ediyor." dedi. Görüntü Dökümü

Ekiplerin olay yerine gidişi

Ormanlık alandan ekiplerin yürümesi

Yangından yükselen duman

Helikopterin alana gelmesi

Yanan Alan drone görüntüsü Süre :(2.41) Boyut: (685 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== Bursa'da evleri tehdit eden orman yangını söndürüldü BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Alevler 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen 3 arazöz ve 1 belediye itfaiye aracı alevlere müdahale etti. Bir helikopter de söndürme çalışmalarına havadan katıldı. Kayapa Mahallesi'ndeki bazı evlere kadar ulaşan alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alındı. Bu arada İbrahim Çekmez'e ait evin çatısı tutuştu, yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve yol açtığı zararın belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zarar gören evden detay

-Yanan alan ve soğutma çalışmaları

-Ekiplerden ve helikopterden görüntüler

-Zarar gören ev sahibi ve vatandaş ile röportaj HABER/KAMERA: Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== Malkara'daki orman yangınında 400 ağaç yandı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 13 bin 500 ağaçtan oluşan 350 dönümlük Atatürk ormanında çıkan yangında 400 ağaç yandı. Alevleri orman itfaiyesi söndürürken, yangının akaryakıt istasyonuna ve hayvan çiftliğine sıçraması engellendi. Malkara Belediyesi, 95'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve hayırseverlerinde desteğiyle 2004 yılında İbrice Mahallesi yolu üzerinde oluşturulan çoğu çam olan 13 bin 500 ağaçtan oluşan Atatürk ormanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler kovalara doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışırken, Orman İşletme ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Orman itfaiyesi arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ile Malkara Belediyesine ait su tankerleri destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 10 dönümlük ormanlık alan ile yaklaşık 400 ağaç yandı.

Alevlerin ormanlık alanının yanında bulunan bir akaryakıt istasyonu ile hayvan çiftliğine ulaşmadan söndürülmesi çevredeki vatandaşları sevindirdi. Malkara İlçe Jandarma komutanlığı yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Görüntü Dökümü: -Orman ekipleri ile itfaiye ekiplerinin gelişi -Ekiplerin yangına müdahalesi -Yanan ormandan ve ağaçlardan detay -Söndürme çalışmalarından detay -Yanındaki benzinlikten ve hayvan çiftliğinden detay -Çevredeki vatandaşların ellerindeki ovalar ve hortumlarla yanına müdahalesi Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- Görüntü Malkara dosyasına geçildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== Adıyaman'da kaçan boğa güçlükle yakalandı ADIYAMAN'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, caddede sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların arasında koşan boğa, uzun çabalar sonucu yakalandı.

Besici Ramazan Akel'in, Bahçelievler Mahallesi'ndeki hayvan pazarına satmaya götürdüğü boğa, kaçtı. Gölbaşı Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne, oradan da Atatürk Bulvarı'na kadar koşan boğayı yakalamak için sahibi ile vatandaşlar seferber oldu. Uzun süre trafikteki araçların arasında koşan ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, refüjde yakalanıp bağlandıktan sonra kamyonetle götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk Bulvarı

- Boğanın koşması

- Boğanın arkasından koşanlar

- Boğanın yakalanması

- Kamyonete konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

250 MB GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== Çalınan koyunlarına kavuşan besici kadın: Bunlar benim canım ADANA'da, çalınan 44 küçükbaş hayvanına kavuşan besici kadın, koyunlarına sarılarak 'Bunlar benim canım' dedi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Çukurova ve Feke ilçelerinde çalınan küçükbaş hayvanların bulmak için harekete geçti. Hırsızları tespit eden ekipler, 44 adet küçükbaş hayvanı kurban pazarlarında satmaya çalışan H.S., A.T. ve A.K.'yi yakaladı. Bulunan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Koyunlarına kavuşan besici bir kadın ise, jandarma ekiplerine teşekkür ettikten sonra, havyanlarına sarılarak, 'Bunlar benim canım' dedi. Görüntü Dökümü

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- Besici kadının koyunlarına kavuşması

- Kadının koyunlara bunlar benim canım demesi

SÜRE:36" BOYUT:68,1 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== Kocaeli'de Kırmızı Düdük uygulaması yapıldı KARTEPE(Kocaeli),(DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması, Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamaya Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan katıldı. D-100 Karayolu Kartepe Uzunçiftlik mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurulan otomobillerin içerisindeki çocuklara projeyi temsil eden kırmızı düdükler ile trafik güvenliğinin anlatıldığı broşürler dağıtılırken, araç sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban yaptığı açıklamada, "Burada yaptığımız çalışma bayram süresince devam edecek. Muhtelif noktalarda bayram süresince denetleme yapılacak. Bu denetlemelerde aynı zamanda şoförlerimize yolcularımıza gerek daha huzurlu daha sağlıklı ve hedefledikleri hedeflere sağ salim ulaşmamızı sağlayacak önerilerde de bulunacak. Bir kırmızı düdük projemiz var. Burada çocuklarımız aynı zamanda anne ve babalarının kullandıkları araçta bir müfettiş gibi, onlar trafik kurallarına uymadıkları zaman düdüğü çalmak suretiyle anne ve babalarını ve şoförleri uyaracaklar. Tabii biz istiyoruz ki bu bilinçlenme en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün vatandaşlarımızı en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesi kapsaması. Çünkü bir hedefe ulaşmak için sağ ve salim olmamız lazım. Yoksa sevdiklerimize giderken onlar acıyla bizlerin cenazelerine gelmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yapılan uygulamadan görüntüler

-Vali vekili Dursun Balaban'ın açıklaması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ==================== Eskişehir'de drone ile trafik denetimi Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kent girişlerinde drone ile havadan trafik denetimi yaptı.

Eskişehir-Bozüyük karayolu Tepebaşı kavşağında denetim yapan trafik polisleri burada drone uçurarak aşırı hız, hatalı solama ve ışık ihlali yapan sürücüleri belirlendi. Ekipler, denetim yerinin 500 metre ilerinde uygulama noktası oluşturarak hatalı görülen sürücülere gereken yasal işlemleri yaptı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, bayram öncesinde havadan ve kadar trafik denetimlerini sıklaştırdıkları söyledi. Karayollarındaki yoğun trafik akışı olduğunu ifade eden Zafer Aydın, kent merkezinde 71 trafik ekibiyle denetimleri sürdürdüklerini belirtti. Aydın, "bilindiği üzere ilimiz Ankara, Bursa, Kütahya, Afyon, Bilecik yollarının bağlantısını sağlayan önemli bir konumda. Bizim, günlük olarak Bursa istikametine 72 bin, Ankara istikametine 50 bin civarında araç geçişimiz var. Bayram yoğunluğu ile beraber bu sayının yaklaşık 100 binler civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bayram tedbirleri kapsamında derone denetimlerimizde devam ediyor" diye konuştu.

(Görüntü dökümü.

-Dronelerin görüntüsü,

-Trefik Denetleme Müdür Vekili Zafer Aydın'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera. ESKİŞEHİR / DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ===================== Tarlaya su hattı döşerken 15 metre derinliğinde obruk oluştu KONYA'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Karakuyu mevkiinde Cengiz Aydemir, tarlasına sulama borularını döşerken saniyeler önce geçtiği yerde obruk oluştu. 15 metre derinliğindeki obruğa düşmekten son anda kurtulan Aydemir, "Obruklarla yaşamaya alıştık" dedi.

İrili ufaklı 100'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar ilçesinde, sabah saat 07.30 sıralarında kente 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi'ndeki yonca tarlasında 40 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Tam bu sırada tarlasında sulama boruları döşeyen Cengiz Aydemir saniyelerle obruğa düşmekten kurtuldu. Yaşadıklarını anlatan çiftçi Aydemir, "Yonca sulamak için hat döşediğim sırada geçtiğim yerden 3-5 saniye sonra patlama sesi geldi, toz toprağa karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş. Sık sık oluşan obruklara artık alıştık. Ama birebir şahit olunca dondum kaldım. Riskli bölgedeyiz, tedirginiz ama Allah'tan gelen bir şey. Bin metre kare içerisinde 18 tane obruk var. Mecbur tarım yapamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmaması sevindirici" dedi. Cengiz Aydemir, 2 gün önce de kendi tarlasına yakın bir alanda yine 10 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu söyledi.

Görüntü dökümü :

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-Oluşan obruktan görüntüler

-Cengiz Aydemir röportaj

- Obruklardan detaylar