DHA YURT BÜLTENİ 15

GÜMÜŞHANE'de, hatalı sollama yapan hafif ticari araç, karşı yönden gelen askeri kamyonete çarptı. Kazada, 4'ü asker 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane-Bayburt karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Halil İbrahim Ateş'in kullandığı 29 AD 523 plakalı hafif ticari araç, önündeki aracı solladığı sırada karşı yönden gelen Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelini taşıyan 29 AD 726 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil İbrahim Ateş ile askeri araçtaki H.Ç, S.B, M.D, ve H.İ. Y adlı askerler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulansla alarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yolaçan B.C.G., U.K. ve R.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada olayın siyasi yönünün bulunmadığı, şüphelilerin kız arkadaş meselesi yüzünden yaptıkları ses bombasını patlattıkları ortaya çıktı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sevgi Mahallesi 84 Sokak'ta meydana geldi. B.C.G., U.K. ve R.S. hafif ticari araçla geldikleri polis lojmanları yakınında sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atarak hızla uzaklaştı. Büyük bir gürültüyle patlayan EYP'yi duyan mahalle sakinleri endişe içerisinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede EYP'nin ses bombası olduğunu belirledi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, EYP'yi atanların kimliklerini belirledi. Yapılan operasyonda B.C.G., U.K. ve R.S. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C.G., U.K. ve R.S.'nin emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul ettiği öğrenildi. Polisin yaptığı sorguda olayın siyasi boyutunun olmadığı, kız arkadaş meselesi olduğu ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde vatandaşların su kesintilerine yönelik tepkilerine karşı açıklama yapıldı. Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesi sınırları içerisinde yol çalışmaları sırasında, 2 gün önce içme suyu taşıyan ana isale hattının kırıldığı ve moloz malzeme kaçması sonucu tıkanıklığın yaşandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TİSKİ Genel Müdürlüğü Düzköy İlçe Şefliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda 24 saat gecikmeli olarak mahalle depolarına yeterli miktarda su bırakılmıştır. Mevsimsel olarak içme suyu kaynaklarında yaşanan azalmaların yanı sıra, su sayaçlarının vatandaşlarca yeterli oranda takılmaması nedeniyle mahallede su tüketimi kontrol altına alınamamaktadır. Su tüketiminin kontrol altına alınması için yasal zaruret olan abonelik işlemlerini tüm kullanıcıların yaptırması ve sayaçlı su kullanılması gerekmektedir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Doğankaya Mahallesi'nin 30 yıllık içme suyu ana isale hattı ve şebekesinin yenilenmesi için proje çalışmalarını tamamlamış olup ihale öncesi keşif çalışmaları bitirilmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü öz kaynakları ile Eylül ayı içerisinde ihalenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

Haber: Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR / DÜZKÖY(Trabzon),(DHA)

Elazığ’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ELAZIĞ’ın Ağın ilçesinde, Aksa Elektrik şirketinde çalışan işçilerden 38 yaşındaki Faik Polat, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ağın ilçesi Akpınar mahallesinde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıkan Aksa Elektrik şirketinde görevli Faik Polat (38), çalışma yaparken akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direkte asılı kalan Polat, elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Polat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Faik Polat'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erkan BAY /ELAZIĞ,(DHA)

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu 10 gözaltı

ŞANLIURFA’da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile Bozova ve Suruç ilçelerinde belirlenen şüphelilere ait bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 'Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları'iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise dokuman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

=====================

