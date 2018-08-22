DHA YURT BÜLTENİ 15

Kurban Bayramı tatilinde 4 günlük kaza bilançosu: 56 ölü, 272 yaralı (EK)

TATİLİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU: 56 ÖLÜ, 272 YARALI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi. Böylece gün boyu meydana gelen 10 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı. Tatilin başladığı günden itibaren kaza bilonçosu ise şöyle oldu:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)

20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Tunceli'de patlama 1 kadın ağır yaralı / GÖRÜNTÜYLE BİRLİKTE

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesine bağlı iki köy arasırndaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ'a sevk edildi. Gönül Parlak'ın İstanbuil'da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamber Genç'in akrabası olduğu öğrenildi.