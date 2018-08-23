DHA YURT BÜLTENİ-15

TUR OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 25 YARALI MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsündeki 25 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Seydikemer- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden ve içinde yerli turistlerin bulunduğu tur otobüsü, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs, kenardaki beton duvara çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü

- Çalışmaları izleyen vatandaşlardan görüntü

- Kaza yapan araçtan görüntü Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) ====================

KENAN SOFUOĞLU, FORMULAZ'DA KAZA GEÇİRDİ, YARALANDI Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde düzenlenen Formulaz tahta araba yarışları sırasında yarı finalde yarışan Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi. Tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada kontrolünü kaybeden Sofuoğlu, duvara çarptı. Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı. Sofuoğlu'na alanda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Kaza nedeniyle Sofuoğlu, yarışlara devam edemedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kenan Sofuoğlu kaza sonrası detayları Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ======================= BALIKESİR-İZMİR YOLUNDA KAZA: 3 YARALI BALIKESİR- İzmir karayolunda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kaza, Balıkesir-İzmir karayolu üzerindeki Akça köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Duman ailesi, yakında evlenecek kızlarının düğün davetiyesini dağıtmak için Ahmet Ergül'ün kullandığı 16 R 8482 plakalı otomobille yola çıktı. Ergül'ün kullandığı otomobil, Akça köyü kavşağında dönüş yapmak isteyen Ahmet Eker yönetimindeki 35 KG 1216 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmada yaralanan Tahir Duman, eşi Hatice ve kızı Hatice Duman, otomobilde sıkıştı. Araçlarda bulunan diğer kişiler ise kazadan yara almadan kurtuldu.