DHA YURT BÜLTENİ-15

İSLAHİYE'DE ŞEHİT ACISI (EK)

1)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in (28) cenazesi, Malatya'daki törenin ardından helikopterle Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi, buradan Yeniceli Mahallesi'ndeki baba ocağına son kez getirilerek, helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş için ikindi vakti mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Vali Yardımcısı Yaşan Aksanyar, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi ile şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin annesi Güler ve eşi Neslihan Ateş, cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Muhammed de babasının tabutunu öptü. Neslihan Ateş, törende ağılayanlara "Ağlamayın, düşmanlarımız sevinmesin" diyerek, metanetini korudu.

'1 EMRAH ÖLÜR, 1000 EMRAH GELİR'

Şehidin kayınpederi Ömer Odun ise terör örgütüne tepki göstererek, "Düşmanlarımız sevinmesin. Siz kimin uşaklığını yapıyorsunuz? 1 Emrah ölür, 1000 Emrah gelir. Şerefsizler. Öldürdüğünüz Kürt oğlu Kürt'tür. Torunum Muhammed'i hazırlıyoruz" dedi.

2'si kız 3 kardeşi olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan namaz sonrası helallik alınıp, askerlerin omuzlarında taşınarak, getirildiği mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mustafa KANLI- Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) ================================================== 2)HATAY' DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA Hatay'ın Antakya ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle bugün saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekiplerin çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığını belirterek, alevlerin yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdiğini ifade etti. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı belirtildi. Görüntü Dökümü

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- Yangın bölgesinin genel görüntüsü

- Yangına müdahale eden helikopter görüntüsü

- Helikopterin içerisinden yangına müdahale görüntüsü SÜRE: 01'10" BOYUT: 37 MB Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) ================================================== 3)KAZAK TURİZMCİ OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU ANTALYA'da, Kazak turizmci Takhir Sultanov (38), otomobilde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 1006 Sokak üzerinde meydana geldi. Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin personeli, park halindeki 07 KP 819 plakalı otomobilde dün akşamdan bu yana hareketsiz yatan kişiyi kontrol etmek istedi. Direksiyon koltuğundaki kişinin yanıt vermemesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 ekibi, Kemer ilçesinde turizmle uğraşan Kazak Takhir Sultanov'un öldüğünü belirledi. Takhir Sultanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.

Konyaaltı ilçesinde oturan 1 çocuk babası Takhir Sultanov'un ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek.