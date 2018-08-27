DHA YURT BÜLTENİ-15

SİVAS'ta bir kişinin, hemzemin geçitte bariyerlerin kapanmasıyla başlayan uyarı ziliyle türkü söyleyip ritim tutması sosyal medyada ilgi gördü. Kadı Burhanettin Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş (TÜDEMSAŞ) hemzemin geçidinde bekleyen Adem Çağlayan Okur, trenin yaklaşmasıyla kapanan bariyerlerle birlikte devreye giren alarm sesini ritm müziğine dönüştürdü. Okur, bariyer uyarı sesini 'Toycular yar can' ve 'Caney Caney' halay türküleri ile birleştirdi. Okur, türküleri seslendirerek uyarı zile ile ritim tuttu. Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Okur'un paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu üzeri Yeni Garaj Kavşağı önünde meydana geldi. Ankara yönünden İzmir yönüne giden Ali Serdar Kaya (41) yönetimindeki 45 B 0408 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Tan'a (85) çarptı. 112 Acil sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Tan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzücü haberi alarak kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Tan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Kaya, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HAKKARİ'de aynı köyden Vedat Aydın (28) ile dünya evine giren Seher Kaya (27), gelin arabası olarak hazırlanan cip yerine ata binmeyi tercih etti. Merkeze bağlı Bağışlı köyünde yaşayan Seher Kaya ve özel bir firmada çalışan Vedat Aydın, 2 gün, 2 gece süren düğünle dünya evine girdi. Düğüne katılan davetliler, söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde bol bol halay çekti. Damatla aynı köyde yaşayan gelin Kaya, kendisi için süslenen lüks araca binmek yerine, ata binmeyi tercih etti. Damat Aydın, yaşayacakları eve kadar atın ipini tutarak geline eşlik etti. Unutulmaya yüz tutmuş eski geleneklere göre, Kürtçe şarkılar eşliğinde yaklaşık 1 kilometre at sırtında damat evine giden gelin Kaya'yı damadın yöresel kıyafetli kadın yakınları, zılgıtlarla karşıladı. Gelini at sırtında indiren damadın yakınları, unutulmaya yüz tutmuş geleneği, tekrar yaşatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Gelin Seher Kaya, böyle bir geleneğin kendi düğününde uygulandığı için mutlu olduğunu söyledi. Mutlu çiftin nikahını, köy muhtarı Selahattin Aydın kıydı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden bir araya gelen Yılmazer ve Ocak aileleri arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi tabancayla vurup, aynı silahla kendi başına ateş eden İsmail Ç., ağır yaralı kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İsmail Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kolundan yaralanan Hülya Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Gelin ve damatın kınası - Gelinin evden çıkarılması - Gelinin at üzerine damadın evine götürülmesi - Damat ve gelinin konuşması - Genel Detay

Olay İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmazer ve Ocak aileleri, yaşanan kız kaçırma olayını konuşmak için İsmet Yılmazer'e (77) ait evde buluştu. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmet Yılmazer olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer (37), akrabaları Mehmet Yılmazer (46), Mustafa Yılmazer (49), Hüseyin Yılmazer, Hasan Güllü (31) ile İsa Ocak (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3'Ü DE HASTANEDE ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Ali Yılmazer, Mustafa Yılmazer ve İsa Ocak da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ve jandarma ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Jandarmanın şüpheli olarak Hakan Y.'yi (35) aradığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

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