DHA YURT BÜLTENİ-15

2001'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Menderes Türel, Antalya'nın her tarafında farklı güzellikler fışkırdığını söyledi. Antalya'nın her noktada lider olması konusunda çalıştıklarını belirten Türel, turizmin başkenti unvanı yanında tarım, spor, kültür ve sanatta da Antalya'nın başkent olması konusunda güzel gelişmelere tanıklık ettiklerini söyledi. Piyano Festivali'nin sanat başkenti olmasına katkı sağladığını dile getiren Türel, festivalin 2001 yılından beri her yıl geliştiğini aktardı. Türel, "Festival kentin marka değeri haline geldi. Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliğini pekiştiriyor. Her yıl sanatseverlerin merak ettiği bir etkinlik haline geldi" dedi.

BAŞARILI KARNEYE PİYANO İSTEDİ

Festival biletlerinin yüzde 60'tan fazlasının satıldığını belirten Menderes Türel, festivale katılım noktasında çocuk ve gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Türel, "Gençlerin sanata teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Kültür, sanat ve sporla ilgilenen gençlerin tuzaklardan uzak olduğunu biliyoruz. En önemli gayelerimizden biri müziği gençlere tanıtmak" dedi. Piyano ilgisinin lise yıllarında başladığını anlatan Türel, "Lisede piyano çalan arkadaşımı gıptayla izledim. Başarılı bir karne alınca hediye olarak babamdan piyano istedim" dedi.