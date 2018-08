DHA YURT BÜLTENİ 15

Görüntü Dökümü:

Eşini bıçaklayıp balkondan atan koca için tekrar yakalama kararı çıkarıldı (3)

YATALAK ANNESİ, O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Fatih Ercan tarafından bıçaklanarak, 2'nci kattan aşağı atılan 3 çocuk annesi Sevim Ercan'ın annesi Zülfiye Yavuz o gece evde yaşananları anlattı.

'BEN, 'GELİNLİĞİNLE GİT, KEFENİNLE GEL' DEMİŞTİM'

O gece erken yattığını belirten anne Yavuz, şunları söyledi:

"Torunlarım, babalarıyla ilgili, ‘gelecek, gelmeyecek’ diye söyleyip duruyorlardı. Bir de baktım torunlarım ‘anne, anne’ diye bağırmaya başladı. Topal topal gittim bir de baktım bir elini kızımın saçlarına dolamış, bir eliyle de sürekli vuruyor. Ondan sonra ne yaptıysa kafa göz kanlar içerisindeydi kızım. Ne yapmışsa yapmış, ben tam göremedim yürüyemediğim için. Kızım daha öncede çok şiddet görüyordu. Ben kızımı evlendirirken, 'Gelinliğinle git, kefeninle gel' diye tüm Anadolu da büyüklerin söylediği gibi söylemiştim. Bu sözün ne kadar çok yanlış olduğunu kızımın acılar içinde olduğunu gördüğüm an anladım. Çok pişmanım herkes gibi bu sözü kullandığım için.ö

'KORUMA KARARINA RAĞMEN NETİCE ALAMADIK'

Sevim Ercan'ın Avukatı Abdulsamed Bal ise adaletin biraz geç tecelli ettiğini belirterek, "Ancak zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Aile çok mağduriyet yaşamıştır. Bu yaşanan olayların tekrarlanmaması adına bu hantal işleyişin bir an önce değişmesi gerekiyor. Çünkü koruma kararı olmasına rağmen hiçbir işlem hiçbir netice alamadık. Koruma kararının da ihlal edildiğinin mahkemece tespiti gerekiyor. Bu yüzden bu olayın şüphelisi elini kolunu sallayarak çıkmıştır. En azından şu an çocuklar ve aile bu olayın etkisinden kurtulmaya çalışacaklar. Zanlı hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı" diye konuştu.

'HASTANEDE İKİNCİ RAPOR HAZIRLANDI' İDDİASI

Bu arada aile yakınlarının iddiasına göre, olayın yaşandığı gece Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Ercan hakkında hazırlanan ilk raporda Ercan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücudunda çizikler olduğu yönünde sahne rapor tutulduğu ve raporun daha sonra değiştirildiği ifade edildi.