DHA YURT BÜLTENİ 15

ÇALDIKLARI GÜVERCİNLERİ BİSİKLETLE TAŞIRKEN POLİSE YAKALANDILAR KAHRAMANMARAŞ'ta bisikletle giderken polis tarafından durdurulan ve yapılan kontrolde yanlarındaki çuvalla çantada 35 çalıntı güvercin bulunan Muhammed D. (36) ile A.B. (16), gözaltına alındı. Kuşlardan 4'ünün öldüğü belirlendi, diğer güvercinler ise sahibine teslim edildi.

İstasyon Mahallesi Madalyonlu Kavşak'ta uygulama yapan polisler, bisikletle çuval ve koliler taşıyan Muhammed D. (36) ile A.B.'yi (16) durdurdu. Polisler, yaptıkları kontrolde A.B.'nin elindeki çuval ve kolilerde 4'ü ölü 23 güvercin, Muhammed D.'nin sırt çantasında ise 12 güvercin buldu. Polislerin güvercinleri nereden aldıklarını sorması üzerine şüpheliler, bir kümesten çaldıklarını itiraf etti. Ekipler Muhammed D. ile A.B.'yi gözaltına alırken, havasızlıktan ölmek üzere olan güvercinleri kafeslere koydu.

Yapılan araştırmada, güvercinlerin Ahmet Eşil'e ait olduğu belirlendi ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne davet edilerek sahibine güvercinler teslim edildi. Eşil, güvercinlerini sağ salim teslim aldığı için mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhammed D.'nin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Şüphelinin polis otosuna bindirilmesi

- Güvercinlerin Ahmet Eşile teslim edilmesi

- Güvercinlerden detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 446 MB Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ===================================== EHLİYETİNE EL KOYULAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE ÜST GEÇİDE ÇARPTIĞI KAZADA ÖLDÜ SAMSUN'da, 'alkollü olarak araç kullanmak'tan ehliyetine el koyulan Mert Yılmaz'ın kontrolünden çıkan otomobil, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Kazada Yılmaz yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Üst geçitte, İl Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Hız yolu değil, hayatı kısaltır' yazılı pankartın asılı olması dikkat çekti. Kaza, öğle saatlerinde, Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu yolunda meydana geldi. Alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 6 ay için el koyulan Mert Yılmaz yönetimindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan, kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi yaralanırken, sürücü Yılmaz ise sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Mert Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yılmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılıp, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği noktadaki üst geçitte, İl Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Hız yolu değil, hayatı kısaltır' yazılı pankartın asılı olması dikkat çekti. Görüntü dökümü

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-Pankartdan detay

-Olay yerinden detay

-Trafikten detay (Süre: 58 saniye) - (Boyut: 110 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN-DHA ================================ KIZILIRMAK’TAKİ KİRLİLİK, MECLİSE TAŞINIYOR CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan, Kızılırmak’taki kirliliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, ‘’DSİ’nin sorumluluğunda olan bu kirlilik, 1 ay içinde temizlenmezse, konu hakkında Meclis’te soru önergesi vereceğim’’ dedi. CHP Milletvekili Sarıarslan, Nevşehir’in Avanos ilçesinde Kızılırmak üzerindeki ‘Sallanan Köprü’ girişinde yaptığı basın açıklamasında, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlandığını anımsatarak, ‘’Bize bu zaferi yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir vatan bıraktılar. Bize düşen ise, bu vatanı en güzel şekilde korumaktır’’ ifadelerini kullandı. Sarıarslan, Kızılırmak’ın yüzyıllardır güzel bir şekilde akıp gittiğini, ancak şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar kirli olmadığını belirterek, ‘’Bu hükümet, buradan elektrik üretmek için alelacele ırmak üzerinde tesisler, barajlar kurdu. Sonunu hiç düşünmedi. Bugün 30 Ağustos vesilesiyle Valilikteki toplantıda bu kirliliği vali beye aktardım. Bu konuda basın toplantısı düzenleyeceğim, kirlilikle ilgili yaptığınız bir şey varsa, onu da dile getireyim, dedim. O da bana (Bu konu hakkında araştırmalar ve çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar ne kadar sürer bilmem) dedi. Devletin elinde bu konuyla ilgili yetkiler var. Bir an önce, hiç gecikmeden, buralar koku sarmadan bu işlerin yapılması lazım. Kızılırmak’ın eski Kızılırmak olması lazım. Balıklar tutulur olması lazım. Irmağın kenarında neşeyle yürünmesi lazım. Irmaktaki kazların sayısı arttı ama kazlar yüzecek yer bulamıyorlar. Ben burada valimizin yapıcı olduğuna inanıyorum, AKP’nin Nevşehir milletvekillerinin de bu konuda duyarlı olacaklarını düşünmek istiyorum. Eğer bu konuda 1 ay içinde çözülmez ise bu konuyu Meclis’e taşıyacağım. ’’ ifadelerini kullandı.

SARIARSLAN: HÜKÜMETİ SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ’’ CHP’li Sarıarslan, seçimlerden önce Nevşehir’de yaptığı konuşmalarda, avronun 8 TL, doların ise 6 TL olacağını söylediğini vurgulayarak, ‘’Bu konuda yanılmadım, yanılmayı çok isterdim, yine de yanılmak istiyorum. Eğer hükümet, doları düşürecek bir yasa teklifi getirecek olur ise bunu da desteklemeye CHP olarak hazırız. Her türlü desteği vermeye hazırız. Bu ülke bizim’’ dedi. ‘’IRMAĞIN TEMİZLİĞİ, BELEDİYENİN DEĞİL, DSİ’NİN GÖREVİ’’ Bir gazetecinin, ‘’Avanos Belediye Başkanı sizin partinizden. Irmağın temizliğini belediye neden yapmıyor?’’ şeklindeki sorusu karşısında ırmağın temizliğinin, Avanos Belediyesi’nin görevi olmadığını ileri süren Faruk Sarıarslan, ‘’Irmağın temizlenmesi görevi belediyenin değil, DSİ’nin görevidir. DSİ’nin bu görevi yapması lazım. Belediye Başkanı’nın bu sorunla ilgisi yok. Belediyenin görevi, ırmağın kenarında başlar, ırmağın sulak kısmının temizliği ise DSİ’nin sorumluluğundadır.’’ diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-CHP Milletvekili Faruk Sarıarslan'ın Kızılırmak kenarında basın açıklaması

-Detay

3 Dakika 55 saniye/125 MB

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR (DHA) ================================= TANKERİN DEVRİLDİĞİ ÇAYA 2 HES'TEN SU BIRAKILDI KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkarak çaya uçan tankerden suya karışan ve balık ölümlerine neden olan kimyasal madde ile ilgili önlemler alınarak, hidro elektrik santrallerinden çaya su bırakıldı. Çaydan ve balıklardan numuneler alınırken, jandarma ekipleri çay boyunca vatandaşları uyardı. Kaza,dün Karabük- Çankırı karayolu Musaefendi Köprüsü'nde meydana geldi. Çankırı yönüne giden Özcan Tunalı (47) yönetimindeki 77 DD 659 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metreden Hamamlı Çayı'na devrildi. Tankerde bulunan kimyasal madde çaya aktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek tankere yaklaştı. Tankerin altında vücudunun bir bölümü su içinde kalan sürücü Özcan Tunalı’nın öldüğü belirlendi. Kimyasal maddenin döküldüğü alanda ise çok sayıda balık ölümleri yaşandı. Firma yetkilileri tankerin taşıdığı kimyasal maddenin su arıtmada kullanılan 'Demir 3 Klorür' olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Karabük Valiliği gerekli önlemlerin alındığı belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:

"İlimiz Eskipazar ilçesi Hamamlı Köyü İsmetpaşa mevkisinde meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde yüklü araçtan Hamamlı çayına sızıntı olması nedeniyle Hamamlı çayı boyunca koruma hattı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu hat boyunca Valiliğimizce ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yüzme, balık avlama ve benzeri nedenlerle oluşturulan hat boyunca su ile temas etmemeleri çay içerisinde ölmüş balıkların vatandaşlarımız tarafından toplanılmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Kirlenme nedeni ile çaya akış istikametine göre, çevre il ve ilçeler ile ilimiz tüm resmi kurum ve kuruluşların ve köy muhtarlıklarımız bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır. Kimyasal madde kazası ile ilgili dün belirtilen önlemlere ek olarak İkiler ve Bulduk HES ve regülatöründen kimyasal maddenin dere içindeki konsantrasyonunun azaltılmasına yönelik saniyede 10 metreküp olacak şekilde su verilmeye başlanmıştır bu uygulama pazar günü akşamına kadar devam edecektir."

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çayın fotoğrafını çekip, dikkatli olunmaları yönünde paylaşımda bulundu. Bir vatandaş ise 'Hamamlı'daki çay resmen kan akıyor. Bahçeler balıklar mahvoldu. Kimyasal madde halen zehir saçıyor' paylaşımında bulundu. NUMUNELER ALINDI

Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki ölü balıklardan ve sudan numune alarak Ankara'ya laboratuvara gönderdi. Bu mesafeden daha ileri bölgede ise yavru balıkların yaşadığı gözlemlendi. Yarın gelecek olan numune sonuçları ve diğer raporlara göre daha önce Eskipazar İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca alınan 20 kilometrelik alanda, 3 gün süreyle hayvanlar için suyun kullanılmaması, tarım alanlarındaki suyun kullanılmaması, balık avlanılmaması ve yüzmek için çaya girilmemesi yönünde alınan karar uzatılacak. Jandarma ekipleri çay boyu devriye gezerek vatandaşları uyarıyor. Sürücüsünün olay yerinde öldüğü tanker vinç yardımıyla çaydan çıkarılırken, kimyasal maddenin su arıtmada kullanılan 'Demir 3 Klorür' olduğu ve Ordu'ya gittiği, maddenin su içerisindeki istenmeyen yabancı maddeleri çökerten bir madde olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Barajlardan çaya su bırakılması

Çaydan görüntüler HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK ==================================== HASANKEYF'TE YERLİ VE YABANCI MANKENLERDEN YÖRESEL KIYAFET DEFİLESİ BATMAN'ın yapımı süren Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde bir firma tarafından yerli ve yabancı mankenler ile yöresel kıyafet defilesi gerçekleştirildi. Diyarbakır'da yöresel kıyafet ve gelinlik üreten bir firma, Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde yerli ve yabancı mankenler ile yöresel kıyafet defilesi düzenledi. Aralarında Rus, Ukrayna ve Türkiye'deki bazı mankenlerin de bulunduğu yerli ve yabancı mankenler, tarihi ilçeyi arka fon olarak kullanarak defile yaptı. Hasankeyf köprü başındaki seyirlik bölümünde kırmızı, mor, yeşil ve bej renkli yöresel kıyafetler ve gelinlikler ile defile düzenleyen mankenler, sıcağa aldırış etmedi. Dışarıda 45 dereceyi bulan sıcak altında defile düzenleyen mankenler, ilk kez gördükleri tarihi ilçe Hasankeyf'e hayran kaldı. Defileye sanatçı Ekin Aktaş da eşlik ederken, yarım saat süreyle Dicle nehri kıyısında defile düzenleyen konukları Hasankeyfliler uzaktan izlemeyi tercih etti.