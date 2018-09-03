DHA YURT BÜLTENİ 15

Önce takip etti, ardından saldırdı... Sağlık görevlisine saldırı kamerada SAMSUN'un İlkadım ilçesinde trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden ambulans sürücüsü Ahmet Turgut'un (38) yoldan geçen kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı saldırı anı, araç kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülere, uğradığı saldırıda burnu kırılan sürücü olayın ardından, kendi acısını unutup görevine dönmesi ve kazadaki yaralıları hastaneye taşıdığı yansıdı. Kaza, dün Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı’nda meydana geldi. Mehmet Ahıska (39) yönetimindeki 05 ET 561 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada, Ömer Koç (57) idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araç sürücüleri Mehmet Ahıska ve Ömer Koç ile otomobillerde bulunan Suzan Ahıska (34), Ülkü Beyza Ahıska (14), Hatice Koç (37) ve Elif Koç Tırpancı (28) yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralılara müdahale eden ambulanslardan birinin sürücüsü Ahmet Turgut, henüz bilinmeyen nedenden ötürü, yolda duran bir araçtan inen 2 kişinin saldırısına uğradı. Ambulansa bindiği sırada, bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle saldırganların elinden alındı. Uğradığı saldırıda kanlar içinde kalan sürücünün burnu kırıldı. Ambulans sürücüsü, kavganın ayrılması sonrası, kendi acısını unutup görevine döndü, kazada yaralananları hastaneye taşıdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ambulans sürücüsü, kendisini darp edenlerden şikâyetçi olurken, saldırı anı ise bir araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların ambulansa binmeye hazırlanan sürücü Ahmet Turgut'a yumruk ve tekme attığı, çevredekilerin araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Saldırı anı görüntüleri

Haber - Kamera: SAMSUN-DHA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Bursa'da Kirmastı Deresindeki 'bor kirliliği' endişe veriyor BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen Kirmastı Deresinin suyunda tespit edilen yüksek orandaki bordan kaynaklanan kirlilik, kırsal Yavelli Mahallesi ve çevresindeki üreticilere endişe veriyor. Yavelli Mahallesi Muhtarı Ersin Demir, bor karışmış dere suyunun ürünlerin bitki dokusunu bozma etkisine sahip olduğunu söyledi. Demir, “Dere suyu sulama suyu olarak kesinlikle kullanılmamalıö dedi. Muhtar Ersin Demir, sulama suyundaki bor miktarının kabul edilebilir değerin çok üzerinde olduğunu da belirterek, Kirmasti Deresi güzergahı üzerinde bulunan kırsal mahalleler ile tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı ova, belde ve mahallelerin büyük risk altında olduğunu savundu. Muhtar Demir, şöyle devam etti:

“Görünen o ki, bu topraklar bu sulama suyu ile sulandığı müddetçe yakın zamanda ürün alınamaz hale gelecek. Bu yıl büyük miktarda ürün kaybı yaşanmış ve üretici içinden çıkılmaz bir borç batağına sürüklenmiştir. Bu soruna bir an önce müdahale edilerek, bor kirliliğinin nereden kaynaklandığı konusunun acilen araştırılarak bir çözüm bulunması gerekmektedir. İlçe çiftçisinin ekonomik kaybı bu sorundan dolayı çok büyüktür. Devlet, bu kaybın telafisi yönünde sorunu çözüme ulaştırmalıdır." Mustafakemalpaşa ilçesinde yüzlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı Kirmastı Deresinin suyunun, bölgedeki Kestelek Eti Bor Madeni tesislerinden karışan bor nedeniyle kirlendiği iddia edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muhtarın açıklamaları

-Detaylar HABER/KAMERA: Hayrettin GÖK, MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) ====================================== Okulda klima ünitesinden yangın çıktı ANTALYA'da bir okulda klima tamiri yapıldığı sırada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Melahat Faraçlar İlkokulu'nun 1'inci katında çıktı. Klima bakımı için okula gelen servis personeli okulda bulunduğu sırada, bir klima ünitesinden duman çıkmaya başladı. Bahçede okul kaydı için bekleyen vatandaşlar, dumanları görünce itfaiye ve polise haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede okula gelen polis, çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangını müdahale etti. Söndürülen yangının bir klima ünitesinde çıkan arıza yüzünden kaynaklandığı belirtilirken, ekipler dumanı tahliye etmek için uzun çaba sarf etti.