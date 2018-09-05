DHA YURT BÜLTENİ 15

TSK'dan Suriye'ye 'askeri' sevkiyat (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırındaki Kilis'te askeri araç ve personel hareketliliği gece de devam etti. Çeşitli kentlerden sevk edilip kente ulaşan tank, fırtına obüsü ve zırhlı araçlar ile personelin bulunduğu konvoy, Kilis'in Elbeyli ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine doğru devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zırhlı ve mühimmat araçlarını geçişi

- Personel dolu araçlar

- Geçiş sırasında alınan tedbirler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

Çiftlikte bekçilik yapak kişi, sulama havuzunda ölü bulundu

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir (60), ağaç sulamak için kullanılan havuzda ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Eğriağaç Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çiftlikte bekçilik yapan İhsan Demir'i göremeyen diğer çalışanlar, kendisini aramaya başladı. Ağaçların sulanması için kullanılan 2,5 metre derinliğindeki havuza gelen çiftliğin aşçısı, suyun içinde Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sudan çıkartılan Demir'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Demir'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.