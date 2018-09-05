DHA YURT BÜLTENİ 15

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, TBMM'nin 15 Temmuz'da bombalanan bölümleri gezdi ANKARA, (DHA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın meclise gelmesi

Bakan Çavuşoğlu ile meclisi gezmesi GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ============================ TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı kabul etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kabülden görüntü GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================== MHP'nin Adana'da adayı Hüseyin Sözlü MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün görüşme yeniden adaylığı değerlendirildi. MHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Devlet Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun"dediği bildirildi.

3 dönem Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanlığı yapan Sözlü, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

Bahçeli'nin 2016'da "Devlet Bahçeli Köprüsü Temel Atama Töreni'nde Hüseyin Sözlü ile görüntüsü GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =========================== Gümüşhane'de PKK'ya ait sığınak bulundu GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda yaşam malzemelerinin yer aldığı sığınak ele geçirildi. Satranç ve tavla da bulunan sığınağın, 22 Ağustos'ta etkisiz hale İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'inde içinde yer aldığı grup tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik Kürtün ilçesi kırsalında icra edilen 'Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir' operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalardan delil niteliği taşımayanlar ve sığanak alanı imha edildi. Sığınakta, satranç, tavla da bulundu.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü vurgulandı. SÖZDE 'LİDER' KADROLARININ SIĞINAĞI Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında, 22 Ağustos'ta, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile yine aynı kategoride yer alan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner etkisiz hale getirilmişti. Sığınağın bu iki teröristin de yer aldığı grup tarafından kullanıldığı düşünülüyor. KAÇIYORLAR Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, fotokapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan teröristlerden 2'si teslim olurken, 6'sı da çatışmalarda öldürüldü. Son operasyon ile büyük darbe alan ve sözde 'lider kadro'ları etkisiz hale getirilen PKK'lılar bölgeden kaçmaya başladı. Güvenlik güçleri, kaçış bölgelerini kontrol altına aldığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonları sürdüreceği belirtildi. Bölgeye yeni sızmaları önlemek için kırsalda fotokapan sayısının artırılacağı da öğrenildi.

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Sığınak fotoğrafları

Askeri operasyon detayları Haber-Kamera: SİNAN UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA ====================================== Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Gebze'de başladı GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 10 gün sürecek Dünya Gençler Satranç Şampiyonası 65 ülkeden 270 sporcunun katılımıyla başladı. Gebze Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile bir otelde düzenlenen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, 65 ülkeden gelen 270 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada ilk hamleyi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptı. Köşker ve Tulay, 10 gün sürecek şampiyonada sporculara başarılar diledi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "9 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde her yıl yapmış olduğumuz satranç müsabakaları bu yıl da devam ediyor. Ama bunun farklılığı şu geçen yıl yapmış olduğumuz Avrupa şampiyonası satranç müsabakasını bu sene aldığımız kararla Dünya Şampiyonası olarak değiştirdik. 65 ülkeden 211 yabancı sporcumuz, Türkiye'den katılımla birlikte 267 sporcumuz bu müsabakada yarışacak." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise, "Bu büyük şampiyonada bir katılım rekoruna imza attık ve 65 ülkeden 267 sporcuyu ülkemizde burada buluşturduk. Satranç son yıllarda olduğu gibi Gebze'de büyük bir heyecanın vesilesi olacak. Bu heyecanı hamleleriniz aracılığı ile yerkürenin dört bir yanına yayacağız hep birlikte. Türkiye Satranç Federasyonu olarak tüm dünyaya benzersiz bir spor şölenini sunmaya hazırız. Tüm katılımcılara keyifli bir şampiyona diliyorum." diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması

Salon detayı

Protokolden ilk hamle

Belediye Başkanı Adnan Köşker ile röportaj HABER: Mesut IŞIK/KAMERA: Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) ====================================== 'Çocuğum için böbreğimi verdim' deyip, jiletle kendisine zarar verdi ANTALYA'da, oğlu A.K.Y.'ye (11) 4 yıl önce çapraz nakille aktarılan böbreğinin iş görmez hale gelmesi nedeniyle sinir krizi geçiren Salman Y. (30), "Ben çocuğum için böbreğimi verdim. Neden böyle oldu?" diyerek, jiletle kendisine zarar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 2014 yılında, çapraz nakil yöntemiyle böbrek nakli olan A.K.Y.'nin babası Salman Y., oğlunun hastalığının tekrarladığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Salman Y., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok lobisinde "Ben çocuğum için böbreğimi verdim. Neden böyle oldu?" diyerek, gözyaşı döktü. Salman Y., daha sonra doktorlardan bilgi alamadığı gerekçesiyle jiletle kendisine zarar verdi. Salman Y., "Oğlumun böbreğinin enfeksiyon nedeniyle zarar gördüğünü söylüyorlar. Başhekim gelene kadar buradayım. Kalkmayacağım eğer gelmezse kendimi keseceğim" dedi. Durumun bildirilmesi üzerine B Blok'taki organ nakli merkezinin önüne gelen Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Salman Y.'yi sakinleştirip, odasına götürdü.

Çocuğuyla ilgili detaylı bilgileri başhekimden alan Salman Y., psikolojisinin çok bozulduğunu söyledi. A.K.Y.'nin tedavisinin sürdürüldüğünü, yeniden nakil olabilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını öğrenen Salman Y., sakinleştikten sonra özür diledi.

Başhekim Aydınlı, acılı babanın durumunun ağır travmaya neden olabilecek derecede olduğunu belirterek, "Bizim her zaman karşılaşabileceğimiz durumlar. İnşallah çocuğumuz kısa sürede sağlığına kavuşur, hepimiz mutlu oluruz" diye konuştu.