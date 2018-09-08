DHA YURT BÜLTENİ 15

OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI KARAMAN'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Şaban Kaya (55) yönetimindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip takla attı. Ters dönen otomobildeki İbrahim (40) ve Ömer Kaya (45) yaşamını yitirdi, sürücü Şaban Kaya ile Ahmet Kaya (81) ve Bahriye Önal (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sıkışan cenazeler ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp morga gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıların yerde ambulans beklemesi

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Kaza yerinden detaylar Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

=========================================== GELİN ARABASI GİBİ SÜSLEDİĞİ OTOMOBİLLE GELİP KUYUMCUYU SOYMAYA KALKTI BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 'gelin arabası' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, üzerine atlayan emekli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya 'gelin arabası' gibi süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö., elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö.'nün üzerine atlayarak müdahale etti. Seçkin ile soyguncu arasında yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu ayağından yaralandı. Bu esnada, olay yerinden geçen polis ekipleri M.Ö.'yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına da el konulan zanlının üzerinde çok sayıda fişek ele geçirildi. M.Ö. emniyete götürüldü. Olay sırasında yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Topçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kuyumcunun önündeki birkaç araçta silahtan çıkan kurşunların isabet etmesiyle maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen işyeri sahibi Gürsel Durmuş, "Gelin arabası gibi süslü araç gelmiş, elinde uzun namlulu silahla kar maskeli birisi, dışarıda duran arkadaşlarımızı içeri sokmak istemiş. Onlar da silahı görünce üzerine çullanmışlar. Silahla rastgele ateş etmiş, bir arkadaşımız ayağından yaralanmış. Onun dışında önemli bir şey yok" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Güvenlik kamerası görüntüsü)

- Kuyumcunun önündeki boğuşma anları

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- Zanlının emniyete götürülmesi

- Zarar gören araçlar

- Detaylar Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) ================================= ŞOFÖRÜ UYUYAN KAMYONUN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ; KAZA ANI KEMARAYA YANSIDI SAMSUN'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı'ya (59) çarptı. Yazıcı yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Gürdal T.'nin uykuya yenik düşmesi ve kısa süre sonra da yaşanan kaza, aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı'ya (59) çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. KAZA ANI KAMERADA Bu arada, kaza anı saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı'ya çarptığı görüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anı görüntüsü Haber: Sait KUZU/SAMSUN, (DHA) ================================ BAKAN PAKDEMİRLİ: VATANDAŞIN EKMEĞİNE GÖZ DİKTİRMEYİZ AĞRI'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıla kadar ekmek fiyatında artış olmayacağını belirterek, "Fakirin fukaranın ekmeğini fırsat bilip bunu bir şekilde kullanmaya çalışan fırsatçılara sesleniyorum; vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle havadan incelemesinin ardından, helikopterle Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na geldi. Bakan Pakdemirli'yi havalimanında Vali Süleyman Elban, Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Aktaşi Ak Parti İl Başkanı Abbbas Aydın ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. 2'ncisi düzenlenen bal festivaline katılan Bekir Pakdemirli, balın faydalarından bahsetti. Arının üretkenliğin sembolü olduğunu aktaran Pakdemirli, "Dünyada ballı bitki üretiminin yüzde 70'i ülkemizde, 40'ın üzerinde ülkeye bal ihraç ediyoruz. Dünya bal üretiminde Çin'den sonra 2'nci sıradayız. Bundan dolayı sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üretim ve tüketim süreçlerini yeniden yapılandırıyoruz. Ağrı'da arıcılık konusunda genç çiftci projesi kapsamında 89 gencimize 2,7 milyon TL destek verdik. Organik arıcılık kapsamında 226 işletmeyi destekliyoruz. 27 arıcılık projesine 1,5 milyon TL dester verdik. En az 30 kovanla arıcılık yapan yatırımlarda araç ekipman ve boş kovan alımına yüzde 60 destek verdik. Verdiğimiz bu desteklerle, Ağrı ilimizde son 16 yılda üretimimiz 4,5 kat artarak 40 tondan 182 tona çıktı" diye konuştu.