DHA YURT BÜLTENİ 15

Kaza, akşam saatlerinde Tokdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Aslan yönetimindeki 63 LK 731 plakalı fıstık işçilerini taşıyan kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Aslan ile yanında bulunan İsmail Çakır, Efe Aslan, Mehmet Özcan ile birlikte kamyonet kasasındaki bulunan isimleri öğrenilemeyen 13 işçi yaralandı. Kasada bulunan fıstıklar dağılırken, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. Devrilen kamyonetin kasasından yol kenarına savrulan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede tedavisi süren Müslüm K.'nın yakınları bu akşam saatlerinde hastaneye ziyaret için geldi. Polis, Müslüm K.'nın yalnızca anne, babası ve eşi gibi birinci derece yakınlarının ziyarete girebileceğini söyledi. Diğer akrabaların hastaneye girişine izin verilmedi. Müslüm K.'yı görmek isteyen yakınları, polise küfürler ederek taşkınlık çıkardı. Polis, yaralı yakınlarına biber gazı ve copla müdahale etti. Hastane önünde meydana gelen olaylarda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Polisin hastane önündeki geniş güvenlik önlemi sürüyor.

Önceki gün, iddiaya göre Alpağutbey Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araç 'Dur' ihtarına uymayınca polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu minibüsün sürücüsü Müslüm K. yaralandı. 13 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilen Müslüm K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedaviye alındı. Diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

Canik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorluk çekti. Karayolunda kavşak altlarındaki su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar, işyerlerini su basmaması için tahliye çalışması gerçekleştirdi. Sağanak nedeniyle Samsun-Ordu karayolu, Canik ilçe geçişi, kavşak altında su birikintileri nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede su tahliye çalışması başlattı.

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/CANİK, (Samsun), (DHA)

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İZMİR'İN 96'NCI KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE HALUK LEVENT KONSERİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde yapılan fener alayı yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar, fener alayının ardından Haluk Levent konserinde gönüllerince eğlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü tüm kentte coşkuyla kutlandı. Gündüz saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından vatandaşlar akşam saatlerinde de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe katılanlar meşaleler eşliğindeki yürürken 'İzmir Marşı'nı söyledi. Gündoğdu Meydanı'na ulaşan vatandaşlar havai fişek gösterisinin ardından Haluk Levent konserinde de gönüllerince eğlendi. Konser öncesinde kendini dinlemeye gelenlere, Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçıp, yüzerek Trabzon'un Sürmene ilçesine gelen ve Levent'in kurucusu olduğu 'Ahbap Platformu' tarafından satın alınarak İzmir'deki bir barınağa yerleştirilen 'Ferdinand' adlı boğayı ziyaret ettiğini söyleyen Haluk Levent, vatandaşlardan alkış aldı. Ardından şarkılarını söylemeye başlayan Haluk Levent İzmirlilere keyifli bir gece yaşattı.

Konserin sona ermesinin ardından vatandaşların bir kısmı Kordon Boyu'ndaki çimlerde bir süre daha oturduktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konser alanından görüntü

- Haluk Leventten görüntü

- İzleyicilerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

