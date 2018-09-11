DHA YURT BÜLTENİ 15

Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri (2)

12 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, örgütsel faaliyetlerini bağ evlerinde sürdürdükleri öne sürülen ve sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ (DHA)

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BESNİ’DE ÇOCUK PARKI YANINDA YANGIN

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde çocuk parkı yanında tutuşan ot yangını paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Yumrutepe mahallesindeki çocuk parkı çevresinde meydana geldi. Çocuk parkı çevresindeki kuruyan otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Park alanındaki aileler ve evler korku dolu anlar yaşadı.