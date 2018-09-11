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DHA YURT BÜLTENİ 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 00:02 | Son Güncelleme

Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri (2) 12 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, örgütsel faaliyetlerini bağ evlerinde sürdürdükleri öne sürülen ve sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk  çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bağ evinde toplantı yapan FETÖ şüphelilerinin ifadeleri (2)
12 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, örgütsel faaliyetlerini bağ evlerinde sürdürdükleri öne sürülen ve sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ (DHA)

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BESNİ’DE ÇOCUK PARKI YANINDA YANGIN

ADIYAMAN’ın Besni ilçesi’nde çocuk parkı yanında tutuşan ot yangını paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Yumrutepe mahallesindeki çocuk parkı çevresinde meydana geldi. Çocuk parkı çevresindeki kuruyan otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Park alanındaki aileler ve evler korku dolu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yeri
- İtfaiyenin yangına müdahalesi
- Olayı ihbar eden çocuklar
- İtfaiyenin yangını söndürmesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 179 MB

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MALATYA'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 YARALI

MALATYA'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde çevreyolu İPAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri ismi öğrenilemeyen 33 AAL 960 plakalı otomobil ile 06 ABJ 913 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle 06 ABJ 913 otomobil refüjde yan yattı. Kazada hurdaya dönen otomıbillerdeki Nusret ve Nihat Buğdaycı ile İbrahim Bayram yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yerinden görüntü
- Devrilen otomobil
- Refüje çıkan araç
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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