DHA YURT BÜLTENİ 15

KILIÇDAROĞLU, CELAL BAYAR'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa programı kapsamında İznik ve Orhangazi ilçelerinin ardından Gemlik ilçesine geçti. Gemlik'te sahil kenarındaki çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından Gemlik'in Fevziye köyünü ziyaret etti. Burada elini öpmek isteyen çocuklara, elini öptürmeyen Kılıçdaroğlu daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu Fevziye köyünde yöresel bir lezzet olan 'Bişi' pişirdi ve yedi. Kılıçdaroğlu, burada kendisi için kazanlarda pişirilen 'Bişi'yi gevgirle karıştırdı. CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Gemlik ilçesindeki son durağı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarı oldu. Mezara girişinde rastladığı gelin ve damadı tebrik eden Kılıçdaroğlu, çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezara gelen Kılıçdaroğlu, burada Bayar'ın mezarına gül bıraktı. Ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Bayar'ın büyük emeklerinin olduğunu belirterek, "Kendisini her zaman her ortamda saygıyla anmakta bizim görevlerimizden birisidir. Az önce mezarını ziyaret edip, güller bıraktık. Allah rahmet eylesin. Onu ve arkadaşlarını, bütün Kuvayi Milliyecileri saygıyla selamlıyoruz. Onlara şükran borçluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kılıçdaroğlu'nun Celal Bayar'ın mezarını ziyareti

-Kılıçdaroğlu'nun köylülerle sohbet etmesi

-Kılıçdaroğlu'nun bişi pişirmesi

-Ziyaretlerden detaylar Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR/GEMLİK,(BURSA),(DHA) ================== Denizli'de 3 işçinin öldüğü vinç kazasına 5 gözaltı (2)

DENİZLİ VALİSİ KARAHAN'DAN İŞÇİLERİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMA Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale ilçesinde yapay şelale inşaatında 3 işçinin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturmada başlattıklarını söyledi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale ilçesindeki Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında, sepetinde bulundukları vincin bomunun kırılması sonucu 30 metreden düşen Afganistan uyruklu 3 işçinin ölümü ve 1 işçinin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Karahan, savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın yanı sıra kendilerinin de idari soruşturma da başlattıklarını belirterek, "Olayla ilgili sorumluların bulunması için adli ve kolluk kuvvetleri çalışıyor. Biz de yaşanan olayla ilgili iş hukukuna aykırı olarak hareket edilmesinden dolayı idari soruşturma başlattık. Olayın sorumlusu kimse ortaya çıkacaktır" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ======================== İSLAHİYE'DE BEDELLİ ASKERLER, KIŞLAYA TESLİM OLMAYA BAŞLADI GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bedelli askerlik uygulamasından ilk cep döneminde faydalanan yaklaşık 200 kişi kışlasına teslim olmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nca Bedelli Askerlik 1'nci Celp Dönemi'nde temel askerlik eğitimi alacaklar ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na teslim olmaya başladı. Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere farklı illerden gelen bedelli askerler kışla kapısında güvenlik aramasında geçirilerek içeri alındı. Yakınlarıyla vedalaşıp kışlaya uğurlarken cep telefonuyla bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler selfie yaptı. İslahiye'de konuşlu Jandarma Komando Tabu Komutanlığı'nda 1'nci celp döneminde 200 bedellinin askerlik temel eğitimi alacağı öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma Tabur Komutanlığı girişi

- Bedelli askerlerin içeriye alınması

- Bedellilerin yakınlarının selfi çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) ======================= DHKP-C'LİNİN KÖY MEZARLIĞINA DEFNİNE TEPKİ İSTANBUL'da 2 gün önce Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda, etkisiz hale getirilen örgüt üyesi İbrahim Devrim Top (25), Çorum’un Büyük Palabıyık köyünde toprağa verildi. Köy sakinlerinin bazılarının define tepki göstermesi üzerine bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta, Efendi Y.'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler olaya karıştığını belirlediği şüphelilerin yakalanması için Sarıyer'de 4 adrese yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Bu sırada iddiaya göre bir adrese baskına giden ekiplere Efendi Y.'nin vurulmasıyla ilgili olaya karıştığı belirlenen 25 yaşındaki İbrahim Devrim Top'un silahla ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada İbrahim Devrim Top ölü olarak ele geçirildi. İbrahim Devrim Top'un terör örgütü DHKP-C'ye üyelikten kaydı bulunduğu ve arandığını belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. gözaltına aldı. Ev sahibi olduğu kaydedilen Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonda öldürülen İbrahim Devrim Top'un cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Çorum’a getirildi. Top, polis ve jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri altında merkeze bağlı Büyük Palabıyık köyünde defnedildi. Cenazenin defni sırasında, bir grup kalabalık, 'İbrahim Devrim Top ölümsüzdür, devrim şehitleri ölümsüzdür' sloganları attı. Cenaze defnedilmesi sonrası bazı köylüler de, öldürülen Top’un cenazesinin köylerine defnedilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Tepkiler üzerine, jandarma ekipleri köydeki mezarlık çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracı (konvoy hali)

- Mezarlık

- Ölen kişinin fotosu

- Detaylar (SÜRE: 40. SN ) (BOYUT 51.9 MB) Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ============= ÇAMUR, USTA ELLER İLE SANATA DÖNÜŞTÜ ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 12'ncini düzenlediği Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda, sanatçılar usta elleriyle toprağa hayat veriyor. Tarihin en sıcak yapı malzemesi olarak bilinen pişmiş toprağın farklı yönleri ile ele alındığı Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 2001 yılından beri düzenleniyor.

Bu yılki sempozyum, geçen yıl vefat eden Eti Şirketler Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı'nın anısına düzenleniyor. Sempozyuma Şili'den Catalina Vial, Ukrayna'dan Zuban Nataliya, Lübnan'ndan Neville A. Salha, Güney Kore'den Kim Jaekyu, Karadağ'dan Luka Rodojevic ile Türkiye'den de seramik sanatçıları Soner Pilge, Candan Güngör, Tuba Korkmaz, Emet Egemen ve Nida Olçar katılıyor. Sempozyum alanını ziyaret eden vatandaşlar yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini şekillendirişlerini yakından takip edebilme fırsatı buldu. Bu zamana kadar yapılan toplam 12 Sempozyuma 121 sanatçı katılırken 170'e yakın eser kazandırıldı. BİLİMSEL, SANATSAL, SEKTÖREL Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumda her yıl olduğu gibi yine bilimsel, sanatsal ve sektörel olarak ele alındı. Ayrıca kentin en önemli kimliklerinden biri olan tuğla ve kiremit sektörünü sahiplenmek, pişmiş toprağı sanatsal olarak değerlendirmek ve bu alandaki bilimsel çalışmaları bir araya getirmek gibi işlevler üstleniliyor. Sempozyum süresince seramik ve fotoğraf sergileri, tuğla-kiremit sektöründe üretim yapan işletmelerin ürünlerinin yanı sıra geleneksel yöntemlerle üretim yapan yerel üreticilerin el emekleri de açılan stantlar aracılığı ile büyük ilgi gördü.

TOPRAĞA DOKUNAN MİNİK ELLER Her yönü ile dolu dolu geçen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla da buluşturuyor. Eski Eti Fabrikası alanında gerçekleşen çocuk atölyeleri ile çamurdan çeşitli figürler yapan çocuklar, sempozyum alanını gezerek burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez çamurla tanışmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar daha sonra sanatçı çalışmalarını ziyaret ediyor. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, kendilerini ifade edebilecekleri eserler ortaya koyuyor. Üretici olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, seramik sanatıyla da tanışmış oluyor. SANATSEVERLER SERGİLERE AKIN EDİYOR Sempozyum kapsamında açılan sergiler de sanatseverlerden beğeni topladı. Uluslararası Karma Seramik Sergisi, Pişmiş Toprak Eserleri Fotoğraf Sergisi, Aysun Çölbayır Diniz Seramik Sergisi ve Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri olan Almanya'nın Treptow-Köpenick Belediyesi ile ortak mirası yeniden keşfetmek fikrine dayanan Demiryolu Kültürü Ortak Mirası Sergisi, çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildi.