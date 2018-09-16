DHA YURT BÜLTENİ 15

Bilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktı

BİLECİK'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, sel suları bir evin bahçe duvarını yıktı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak Bilecik kent merkezinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel suları çok sayıda ev ve işyerinin zemin ile bodrum katlarını bastı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki yağmur sularını tahliye etmek için çalışma yaptı. Vatandaşlar da ev ve işyerlerini basan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'taki bir evin bahçe duvarı da sel suları nedeniyle yakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonuyla çekilen görüntülerde;

-Yıkılan bahçe duvarının,

-Göle dönüşen sokağın,

-Vatandaşların suları tahliye çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS BİLECİK,(DHA)

Kayıp kişinin cesedi, yayılan kokudan bulundu

ADANA'da, eşinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Ali Bozkurt'un (33) cansız bedeni, metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa yayılan kötü koku üzerine, kokunun kaynağını arayan mahalle sakinleri, metruk bina içinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, cesedin dün kayıp başvurusunda bulunulan Ali Bozkurt'a ait olabileceğini değerlendirdi. Polis tarafından evinden alınarak olay yerine getirilen Bozkurt'un eşi, cesedi teşhis etti. 4 gündür eve gelmediği öne sürülen Bozkurt için dün kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemede 3 günlük olduğu tahmin edilen Bozkurt'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bozkurt'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.