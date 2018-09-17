DHA YURT BÜLTENİ-15

Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisinde yaptırılan 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız figürü altında organize edilen etkinliğe AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Mican, Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, 17 ülkeden ziyaretçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölende, 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle tanınan Bayırbucaklı halk ozanı Adil Şan sahneye çıktı. Dans ekibinin kılıç gösterileri ve Şan'ın okuduğu Türkmendağı şiiri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Şölen kapsamında düzenlenen aba güreşlerinin kazananlarına ödülleri taktim edildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinden fiber tekne ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri, dün (pazar) saat 09.00'da, Menderes Özdere açıklarında bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalıştığını fark etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, yerini belirlediği fiber teknedeki Afganistan uyruklu 3'ü kadın, 5'i çocuk 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kimlik tespiti yapılan kaçaklar, İl Göç İdaresine teslim edildi.

200 gönüllü ile birlikte temizlik yapan Vurucu, Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Vurucu, "Bilinçli nesiller yetiştirmenin önemini burada bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan küçüklerimizde bugün bizimle çöp toplayacak ve belki de kendinden büyüklere örnek olacaklardır. Umuyorum ki bugün bu büyük çaplı temizlikten sonra bu güzel dinlenme alanı bir daha bu duruma gelmez" dedi.

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Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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İZMİT BALIK PAZARININ GÖZDESİ PALAMUT OLDU

İZMİT Balık Pazarı'nda tezgahlar Marmara ve Karadeniz'de yakalanan balıklarla doldu. Balık pazarının gözdesi ise tanesi 13-15 lira arasında satılan palamut oldu. Balıkçılar havaların soğumasıyla birlikte fiyatların daha da düşeceğini söyledi.

İzmit Balık Pazarı'nda tezgahlar Karadeniz ve Marmara'da balıkçıların tuttuğu balıklarla doldu. Pazarda büyüklüklerine göre palamutlar tanesi 13-15 liradan, hamsi ise kilosu 10 liradan satıldı. Palamutların tanesinin 700-800 grama kadar ulaştığını söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Havalar daha da serinledikçe balık bollaşacaktır. Son günlerde fırtınalar, yağışlar etkili oldu. Her geçen gün balık daha da bollaşacaktır. Palamutlar 250-300 gramdan başladı şimdi ise 700-800 grama kadar ağırlıkları çıktı. Palamut 13 lira ile 15 liraya arasında satılıyor tezgahlarda. Hamsi 10-15 lira arasında değişiyor. İstavrit 10-13 lira arasında değişiyor. Şuanda balığın her türlü çeşidinde bolluk var. Bu sene balıktan yüzümüz güldü. İnşallah böyle devam edecek ve herkes mutlu olacak." dedi.

En çok palamutun talep gördüğünü söyleyen balıkçı Muhitten Şen, "Bu sene balık bolluğu var. Şuanda rağbet çok yüksek yetiştiremiyoruz. En çok palamut, hamsi ve çinekop geliyor. Havalar biraz daha serinlediği zaman fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Balık tezgahlarından

-Balıkçılarla röp

-Vatandaşlarla röp

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA

