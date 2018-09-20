HABER

DHA YURT BÜLTENİ 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

ÇARPTIĞI KADINI DÖVÜP KAÇAN SÜRÜCÜ, NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDI BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen kadına çarptıktan sonra tepki göstermesi üzerine dövüp kaçan otomobil sürücüsü Uğur P.

ÇARPTIĞI KADINI DÖVÜP KAÇAN SÜRÜCÜ, NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen kadına çarptıktan sonra tepki göstermesi üzerine dövüp kaçan otomobil sürücüsü Uğur P. (35), polislerin havaya ateş açtığı kovalamaca sonucu yakalandı.
Yenice Mahallesi Şehitler Sokak üzerinde yürüyen Ayşe M. (32), 16 JZ 645 plakalı otomobilin aynasının çarpması sonucu yere düştü. İddiaya göre, Ayşe M.'nin tepki gösterdiği Uğur P., aracından inip yere düşen kadını dövdü. Ayşe M., kendisine saldırıp kaçan sürücünün otomobil plakasını polise bildirdi. Belediye kavşağında görevli emniyet ekipleri, ihbar üzerine aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Uğur P., kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açtığı kovalamaca sırasında yoğun trafikte hareket etmekte zorlanan aracın içine giren bir sürücüyü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Uğur P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü:
-Olay yeri görüntüsü
-Yakalama anı
-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)

===================

PROF. DR. SAKINÇ: MARMARA'DA, 7.2 İLE 7.4'LÜK BİR DEPREM YAŞANIR

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü MAREM Jeoloji-Sedimantoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Sakınç, Marmara Denizi açıklarında kırılmamış büyük bir fay hattının yer aldığını belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 250 yılda bir büyük bir deprem oluyor. Bu fay her an kırılabilir. Eğer kırılırsa İstanbul’un yanı sıra, Tekirdağ ve Şarköy büyük zarar görür. 7.2 ile 7.4'lük bir deprem yaşanır. Sahil bölgesindeki yerleşimler büyük zarar görürö dedi.

Sevinç Erdal İnönü vakfı tarafından MAREM projesi kapsamında Marmara Denizinde yapılan “Her Yönüyle Marmara Deniziö çalışmaları hakkında Tekirdağ’da toplantı düzenlendi. Yelken kulüpte düzenlenen toplantıya, Av. Güneş Gürseler Sevinç-Erdal İnönü Vakfı

PARTNER"Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?""Evli birine aşık oldum! Ne yapmalıyım?"
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdiYargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi
Balıkesir'de kaçak silah tamirhanesine operasyonBalıkesir'de kaçak silah tamirhanesine operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP'li İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

Rus iş adamının yatı 670 bin litre akaryakıt aldı

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da haftasonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.