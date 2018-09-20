DHA YURT BÜLTENİ 15

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PROF. DR. SAKINÇ: MARMARA'DA, 7.2 İLE 7.4'LÜK BİR DEPREM YAŞANIR

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü MAREM Jeoloji-Sedimantoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Sakınç, Marmara Denizi açıklarında kırılmamış büyük bir fay hattının yer aldığını belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 250 yılda bir büyük bir deprem oluyor. Bu fay her an kırılabilir. Eğer kırılırsa İstanbul’un yanı sıra, Tekirdağ ve Şarköy büyük zarar görür. 7.2 ile 7.4'lük bir deprem yaşanır. Sahil bölgesindeki yerleşimler büyük zarar görürö dedi.

Sevinç Erdal İnönü vakfı tarafından MAREM projesi kapsamında Marmara Denizinde yapılan “Her Yönüyle Marmara Deniziö çalışmaları hakkında Tekirdağ’da toplantı düzenlendi. Yelken kulüpte düzenlenen toplantıya, Av. Güneş Gürseler Sevinç-Erdal İnönü Vakfı

