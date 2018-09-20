DHA YURT BÜLTENİ 15

ÇARPTIĞI KADINI DÖVÜP KAÇAN SÜRÜCÜ, NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDI
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen kadına çarptıktan sonra tepki göstermesi üzerine dövüp kaçan otomobil sürücüsü Uğur P. (35), polislerin havaya ateş açtığı kovalamaca sonucu yakalandı.
Yenice Mahallesi Şehitler Sokak üzerinde yürüyen Ayşe M. (32), 16 JZ 645 plakalı otomobilin aynasının çarpması sonucu yere düştü. İddiaya göre, Ayşe M.'nin tepki gösterdiği Uğur P., aracından inip yere düşen kadını dövdü. Ayşe M., kendisine saldırıp kaçan sürücünün otomobil plakasını polise bildirdi. Belediye kavşağında görevli emniyet ekipleri, ihbar üzerine aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Uğur P., kaçmaya başladı. Polisin havaya ateş açtığı kovalamaca sırasında yoğun trafikte hareket etmekte zorlanan aracın içine giren bir sürücüyü etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Uğur P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Görüntü dökümü:
-Olay yeri görüntüsü
-Yakalama anı
-Detaylar
Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)
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PROF. DR. SAKINÇ: MARMARA'DA, 7.2 İLE 7.4'LÜK BİR DEPREM YAŞANIR
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü MAREM Jeoloji-Sedimantoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Sakınç, Marmara Denizi açıklarında kırılmamış büyük bir fay hattının yer aldığını belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 250 yılda bir büyük bir deprem oluyor. Bu fay her an kırılabilir. Eğer kırılırsa İstanbul’un yanı sıra, Tekirdağ ve Şarköy büyük zarar görür. 7.2 ile 7.4'lük bir deprem yaşanır. Sahil bölgesindeki yerleşimler büyük zarar görürö dedi.
Sevinç Erdal İnönü vakfı tarafından MAREM projesi kapsamında Marmara Denizinde yapılan “Her Yönüyle Marmara Deniziö çalışmaları hakkında Tekirdağ’da toplantı düzenlendi. Yelken kulüpte düzenlenen toplantıya, Av. Güneş Gürseler Sevinç-Erdal İnönü Vakfı
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