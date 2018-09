DHA YURT BÜLTENİ 15

"Ahilik kültürü, içinden geçtiğimiz bugünlerde ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiş bulunmaktadır. Ahilik kültürü yüreğinden çıkarıp Anadolu topraklarına bıraktığı bir mirastır. Bu mayanın özü dürüstlük, diğerini düşünmektir. Diğerini düşünmek, kardeş olma Ahilik kültürünün bir ürünüdür. Bugün Ahilik Haftası'nı kutlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki bu ruh hâlâ ayaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de alın teri en büyük sermayesi, dürüstlüğü en büyük ilkesi, önceliği ülkesi olan, her gün iş yerini bu bilinçle açan her esnafımız bir Ahidir. Kendilerine hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Ahilik her şeyden önce ekonomik bağımsızlık ve kendine yetme çabasıdır. Milletimiz asırlar önce Moğol istilasından kaçarlarken Ahilik kültürüyle bir araya gelmiş ve Ahi teşkilatının çatısı altında birleşmiştir. Türk esnaf ve sanatkârı aralarında sağladıkları karşılıklı dayanışma, güven sayesinde Anadolu'nun ticari hayatında söz sahibi olmuştur. Medeniyetimiz aynı zamanda ustalık üzerine kurulmuştur. Usta yaptığı işin sırrını bilen, bu sırrı meslek sırrı denen sözü de buradan gelmektedir, bu sırrı kalfasına, çırağına öğretendir. Çırakla kalfayı birbirine bağlayan kardeşlik bağıdır. Kültürümüzü derinden etkileyen şiirlerin, eserlerin ibretli sözlerin kökeni Ahilik kültürüne dayanmaktadır. İçinden geçtiğimiz bugünlerde Ahilik ruhuna çok daha sıkı sarılmamız gerekmektedir."

'AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ DOĞRU ANLAMALIYIZ'

"Dünyaya örnek olacak teşkilatın mirasçılarıyız. Aynı gelenek ve göreneklerimiz aynı değerlerimizi bütün gücüyle sürdürmeye çalışıyoruz. Ve bu bizi geleceğe taşıyan değerlerdir" diye sözlerini sürdüren Oktay, şöyle dedi:

"Her bir teşkilatımızın, her bir organizasyonumuzun, her bir kuruluşumuzun kendi üyeleri arasındaki oluşturacağı bu değerler bizim sadece bugün hayatta kalmamızı, güçlü olmamızı sağlamayacak aynı şekilde bizlerden de torunlarımıza çocuklarımıza bırakacağımız değerli miraslar olarak taşınacaktır. Doğal kaynakların sınırsızca tüketildiği bitmek bilmeyen bir hırsın ve kıran kırana bir rekabetin kol gezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Günümüz dünyasında zenginin daha da zenginleştiği, fakirin ekmeğinin her geçen gün daha da küçüldüğü bir sistemle karşı karşıyayız. Bu sistem maalesef ki milyarlarca insanı açlık ve kıtlığa mahkum ediyor. Komşu coğrafyamız dahil dünyanın birçok köşesinden hemen hergün ekranlarımıza yansıyan fotoğraflar bu acı gerçeğin sadece birer tezahürüdür. Böyle bir ekonomik düzende insanı merkeze alan ilkeleriyle Ahilik kültürü çoğu sıkıntının çözüm yolunu bünyesinde barındırmaktadır. Ecdadımızın en güzel şekliyle uyguladığı Ahilik sistemi yıkan değil yapan, dağıtan değil toparlayan bir kurumdur. Ayrıca düsturlarını yüce dinimizden ve töremizden alması maddi ve manevi bütün ihtiyaçları gidermeyi amaçlaması Ahilik teşkilatını büyük bir kurumsal çatı yapar. Bütün bu özellikleriyle bu coğrafyanın Türkleşmesi ve İslamlaşmasında bir birinden farklı Türk boylarının kaynaşıp millet olma bilincine ulaşmasında büyük bir rol oynayan Ahilik kültürünü doğru anlamalı ve anlatmalıyız. Ahiliğin el kitabı olan sükunetnamelere her baktığımızda Ahilerin kanaatkar olması gerektiğinin önemle ifade edildiğini görüyoruz. Para biriktirme telaşı, mal yığma kaygısı gütmeyen Ahiler paralarının, sermayelerinin ve kazançlarının çokluğuyla değil bereketiyle övünmüşlerdir. İşte bunun için kendisi siftah ettikten sonra komşusunun siftah etmesini bekleyen Ahiler arasında rakiplerini ezme anlayışı yoktur. İşte bunun için 8 günlük ömre 9 günlük rızık katma tavsiyesini kendilerine daima hatırlatmışlardır."