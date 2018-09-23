DHA YURT BÜLTENİ-15

1)AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: 'CUMHUR İTTİFAKI'NIN BÜYÜKŞEHİRLERDE DEVAM ETMESİ LAZIM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin "MHP lideri Devlet beyin, Türkiye'nin beka meselesinde duruş sergilemesi, takdire şayan. Kurduğumuz 'cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım" dedi.

Kayseri'de, AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konferans salonunda yapılan toplantıya AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş İsmail Tamer ile Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana girdiği tüm seçimlerde 1'inci parti olduğunu kaydeden Özhaseki, "Biz, Türkiye'nin çimentosuyuz. Biz, deniz kıyısında faaliyet gösterip, diğer illerde ortadan kaybolan bir parti değiliz. Türkiye'nin her yerinde, 7 bölgesinde varız. Bu parti, 17 yıl önce kurulmuş ve ilk seçimde iktidar olmuştur. Genelde ve yerelde vatandaşımız, yetkiyi bize vermiştir. Bu, dünya tarihinde bir ilktir. Bilim adamlarının bunu incelemesi lazım. Bizim başarılı olmamızın nedeni vatandaşlarımızın uyarılarını dikkate almamız ve öz eleştiri yapmamızdır. Vatandaş, bizi, onlar gibi düşündüğümüz için onların içinden çıktığımız için seviyor. Bunların dışında da hizmet ettiğimiz için seviyor. Herkes elini vicdanına koysun. Geçmiş iktidarlarından başarılıyız. Ulaşım, sağlık, enerji ve her alanda önemli işlere imza attık. İktidarımızda 40- 50 yıldır milletin başına bela olan vesayet rejimini ortadan kaldırdık. Ülkenin başında bela olan terör belası yok ettik. Biz, Türkiye'yi bölünmekten kurtardık" diye konuştu.

'DEVLET BEYİN DURUŞ SERGİLEMESİ TAKDİRE ŞAYAN' Yerel seçimle ilgili de açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Yerel seçimlerde işimiz biraz daha kolay; çünkü biz, gönül ve hizmet belediyeciliği yaptık. İdeolojik belediyecilik yapmadık. Borçlarla aldığımız belediyeleri kalkındırdık. Başka partili belediye başkanlarının yapamadıklarını yaptık. Erciyes gibi Yamula gibi önemli projeleri yaptık. Benzerini yapanlar varsa çıksın, göstersin. 'Bismillah' diye yola çıkana, Allah yardım eder. İşlerimiz bitti mi? Hayır, bitmedi. Belediye başkanlarımız, elinden geleni yapıyor. Eksik olan, eksiklerini giderecek. Başkanlarımız yanında çalıştırdığı çaycısının dahi adını, durumunu bilecek. Seçim sonuçları şimdiden belli. Yine 1'inci parti olacağız. Elimizdeki belediyelerden daha fazlasını alacağız. MHP lideri Devlet Bey'in, Türkiye'nin beka meselesinde duruş sergilemesi takdire şayan. Kurduğumuz 'cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım. Kulaklarımıza bir şeyler geliyor. Bazı ilçeleri PKK'nın uzantısı partiye verip, Büyükşehir'de destek isteyenler var. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin görüntüsü

-Diğer genel- detay görüntüler Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 2 Dosya 13 Dakika 55 Saniye / 1 GB 700 MB 2)MİLYONLARLA KAYIPLARA KARIŞAN BANKA MÜDÜRÜNÜN KARDEŞİ TUTUKLANDI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesi ile döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı belirlenen A.İ.'nin İstanbul'da yakalanan kardeşi H.İ. (34) Alanya'ya getirildi. H.İ., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'daki banka şubesinin müdürü A.İ.'nin, ucuz döviz alma bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak, ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre, 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı tespit edilen A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. A.İ.'nin, olay gecesi Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı; ancak uçağa binmediği iddia edildi. Aynı uçakla İstanbul'a giden kardeşi H.İ., polis tarafından gözaltına alındı. Alanya'ya getirilen H.İ., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan A.İ.'nin, topladığı paraların yanı sıra çok sayıda kişinin de dolandırıcılık iddiasıyla başvuruda bulunduğu ileri sürüldü. Polisin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü A.İ.'nin yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ==================================================== 3)SÜSLÜ KADINLAR PEDALA BASTI DÜZCE'de, kadınlar 'Süslü Kadınlar Bisiklet' turu kapsamında en güzel kıyafetlerini giyip, süsledikleri bisikletleri ile tur attı. Kadınlar hem egzoz kokusundan uzak bir şehir, hem de trafikte gönül rahatlığı ile gezmek istediklerini söyledi.

Düzceli yaklaşık 60 kadın 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kapsamında bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan kadınlar en güzel kıyafetlerini giyerek, parfümlerini sıktı ve makyajlarını yaparak yine süsledikleri bisikletleri ile şehir merkezinde tur attı. Bazı kadınlar ise çocukları ile gelerek etkinliğe ayrı bir renk kattı. Bisiklete binen kadınlar, amaçlarının egzoz kokusundan ve tacizden uzak bir şehirde yaşamak olduğunu anlatarak "Bizler çocuklarımızla egzoz kokusundan, motor sesinden uzak bir şehirde yaşamak istiyoruz. Bisiklet özellikle Düzce'de önemli bir ulaşım kaynağı. Ancak otomobil sayısı daha çok. Ayrıca gönül rahatlığı ile bisiklete binmek istiyoruz. Kadın olunca biraz daha zor oluyor. Özellikle ışıklarda, yaya geçitlerinde durunca sözlü tacizler ardı ardına geliyor. Bunlara da dikkat çekmek için bu tura katıldık." dedi.