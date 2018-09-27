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DHA YURT BÜLTENİ 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Çanakkale-Eceabat seferleri de durduruldu Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle durduruldu.

Çanakkale-Eceabat seferleri de durduruldu

Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle durduruldu.

Kuzey Ege Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz fırtınasının, öğleden sonra Çanakkale Boğazı'nda da hissedilmesiyle birlikte, Gestaş firması saat 16.00'dan itibaren Çanakkale-Eceabat arasındaki seferlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Bu nedenle Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluştu. Ulaşım ise Çanakkale- Kilitbahir arasında devam eden feribot seferleri ile sağlanabiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Çanakkale'deki feribot iskelesindeki araç yoğunluğu nedeniyle, sürücüleri boğazdaki bir başka geçiş güzergahı olan ve Gelibolu'ya seferlerin yapıldığı Laspeki ilçesine yönlendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çanakkale feribot iskelesinden görüntü.
-Feribot iskelesi önünde oluşan araç kuyruğu görüntüsü.
-Boğazda sefer yapan feribotlardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 20 saniye. 147 MB.

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Kadın doğum ve çocuk hastanesinde tatbikat heyecanı

AYDIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, bomba ve yangın tatbikatı yapıldı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yaptığı tatbikatı hastanedeki hasta ve yakınları, heyecanla izledi.
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ilk olarak yangın çıktı. Hastalar, sağlık ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaralılar, hastane bahçesinde sedyelerde ilk tedavileri yapıldıktan sonra ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. O sırada hastane bahçesinde şüpheli bir paket olduğu ihbarı geldi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şüpheli paketi patlattı. Yangın çıktığı ihbarı alındıktan sonra güvenli yerde oluşturulan kriz masasını ise hastane başhekimi Ferdi Güneş organize etti. Tatbikatı, hastanede bulunan hasta yakınları meraklı gözlerle izledi.
Başhekim Ferdi Güneş, "Hastanemizin ikinci katında yangın çıktı. Daha sonrasında hastaların ve yaralıların yangın alanından tahliyesi oldu. Bahçede bulunan şüpheli pakette bomba imha ekibi tarafından imha edildi. Faydalı bir tatbikat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tatbikattan görüntü
- Şüpheli paketin patlatılması
- Yaralıların tahliyesi ve Başhekim Ferdi Güneş'in konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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DÜZCE, (DHA)

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