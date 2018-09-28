DHA YURT BÜLTENİ 15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle birlikte saat 16.30'da Abant gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaptı. Kılıçdaroğlu, 8 kilometrelik parkur çevresinde köy ürünleri satan stantları dolaştı. Köylülerle sohbet ederek, satılan ceviz ve fındıkların tadına baktı. Kılıçdaroğlu, atıyla gezi düzenleyen bir vatandaşla da bir süre sohbet etti. Bu sırada ürken at kısa süreli panik yarattı. Göl kenarında yürüyüş yapanlarla da görüşen Kılıçdaroğlu, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde dün çıkan yangında evi yanarak küle dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyündeki evi ve amcası ile kuzenine ait evde dün çıkan yangından büyük hasar gördü. Yangının ardından bugün Ballıca köyüne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli merkezde yaşayan kardeşi Ziya Kılıçdaroğlu, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu ile bu evde doğduğunu anlatan Ziya Kılıçdaroğlu, doğduğu evde anılarla dolu odaların yanmasından ötürü üzüntüsünü dile getirerek, "Çocukluğumuzu ve çocukluk anılarımızı bu evde yaşadık. Bir kasıt olmadan otların tutuşması sonucu evimiz yanmıştır. Üzüntülüyüz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Metin Güner, yangının çıkmasının ardından köye geldiklerini ifade ederek, "Yangın haberini alır almaz köye geldim. Geldiğim alevler iki evi sarmıştı. Biz kendi imkanlarımızla ilk müdahaleyi yaptık. Dedem Mehmet Karabulut , Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve annemin evi küle döndü. Hepsinin anıları bu evde geçti. Çok üzücü bir durum. Hala alev dinmiyor. Sağolsun Nazimiye Belediyesi ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri gece saatlerine kadar çalıştı" dedi.