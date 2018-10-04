DHA YURT BÜLTENİ 15

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: BU TOPRAKLARDA TERÖRÜN T'Sİ KALMAYACAK (2)

SUAT CEMİLE BALCIOĞLU SAĞLIK YERLEŞKESİ AÇILDI TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de Ege Üniversitesi 2018 - 2019 Akademik yılı açılış törenine katıldıktan sonra Karşıyaka'ta Ege Üniversitesi bünyesindeki Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışını yaptı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, şöyle dedi:

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İşgalci ülkelerin iştahını kabartan bu coğrafyada işimiz kolay değil. Bu işgalci ülkeler, doğrudan işgal yapmaz, kuklalarıyla satılmış hainler marifetiyle görevlerini ifa eder, hedeflerini gerçekleştirirler. Hatırlayın, 15 Temmuz tarihimizin en vahşi, en alçak darbe girişiminde bulunan bu hainlerin, hedefi ülkemizi kaosa sürüklemek kardeşi kardeşe düşürmekti. O gece Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, hükümetimizin kararlılığı yüce milletimizin meydanlara inmesi neticesinde ay yıldızlı al bayrağımız inmemiş. Ezanlar dinmemiştir. Alçaklar emellerine ulaşamamıştır. Onlara milletimize Cumhurbaşkanımıza ve seçilmiş hükümete karşı giriştikleri bu alçak kalkışmanın bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar, ödeyecekler. Herkes emin olsun. O gece her biri bir kahraman olan şehitlerimizin hesabı, onların burunlarından fitil fitil geleçek şekilde soruluyor. O gece milletimize, demokrasimize sahip çıkılmış olması artık gelecek kuşakların geleceğini garantiye alacak bir dönemi başlatmıştır."

'NASIL BÖYLE ÇOK KOLAYCA GÖZÜNÜ KIRKMADAN CANA KIYAN BİR NESİL YETİŞİYOR?'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılışına katılan Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'a da tesisin kazandırılmasındaki emekleri nedeniyle teşekkür ederek sözü sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara getirdi ve şunları söyledi: "İki gün önce bir doktorumuz cinayete kurban gitti. Doktorların görevi sağlık dağıtmak, insanların canlarını kurtarmak, onların hayata tutunmasını sağlamak doktorlarımıza yönelen bu alçak saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes bilmelidir ki; Bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacak. Sormamız gereken bir soru da 'Nasıl böyle çok kolayca gözünü kırkmadan cana kıyan bir nesil yetişiyor?'. Bunu da sorgulamamız lazım. Eğitim sistemimizi maneviyat, kardeşlik odaklı olacak şekilde tekrar gözden geçirmemiz lazım. Gençler insan, hayatı boyunca fikirlerinin, ideallerinin peşinde olmalıdır. Zorluklar karşısında yılmayacağız. Bir insan ile aynı fikirde olmamak kavga gerekçesi olamaz. Hedefe ulaşmak tabii ki kolay değildir ama azmedeceğiz, ısrar edeceğiz ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini de birlikte gerçekleştireceğiz. Teknoloji, sanal gerçeklik, nano teknoloji, sanayi 4.0 ve geleceğin bilimleri kapımızı çalışıyor. Teknolojiye sahip olmazsak sadece kullanıcı ve tüketici olursak hedeflerimize ulaşmak elbette kolay olmayacak. Bilgi ve teknolojiyi mutlaka kendimiz üretmemiz lazım" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından sonra dua edildi, Suat Cemile Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesi'nin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

YERLEŞKEDE NELER VAR?

Toplam 8 bin 155 metrekare alan üzerinde kurulu olan yerleşkede poliklinik binası, eğitim binası ve çok amaçlı kapalı spor salonu bulunuyor. 26 derslik, 5 amfi, 185 kişilik konferans salonu, 1078 metrekare çok amaçlı spor salonu ve 12 bin 990 metrekare kapalı eğitim alanının da yer aldığı yerleşkede, üç bin 15 metrekare kapalı alanda diş hekimliği ve kulak burun boğaz poliklinikleriyle sağlık hizmeti de verilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarca karşılanmasından görüntü.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından görüntü.

- Kurdele kesilmesinden görüntü.

- Katılanlardan görüntü Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA) ============= İzmit Körfezi'nde 2 bakanlı deniz kirliliğine müdahale tatbikatı(2)

'TATBİKATI YERİNDE İCRA ETTİK' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Biz 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. İster istemez Çanakkale ve İstanbul boğazında trafik yoğunluğu var. Bu yoğunlukla ilgili kazalar gündeme geliyor. Bu kazalara ilişkin bakanlık olarak biz halkımızın sağlığı ve denizlerimizin sağlığı açısından büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Bugün de düzenlediğimiz tatbikatı yerinde icra ediyoruz. Tüm Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti birimlerimiz, bakanlığımız, belediyemiz ve valiliğimiz koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu tatbikatlar bize çevreye ve denize duyarlığını arttırma noktasında elde edilen tecrübeyi arttırıyor. Geçen ayda Foça'da yine iki bakanlığımız olay yerine giderek tespitleri yapıp sahada temizliği gerçekleştirdiler. O yüzden bu tatbikatlar önemli." dedi.

'ERGENE İLE İLGİLİ TESPİTLERİMİZ BİTMEK ÜZERE'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ergene'de yaşanan deniz kirliliğiyle alakalı bizim Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz olay yerinde tespitlerini sürdürüyor. Kirliliğe neden olan fabrikayla ilgili tespitlerimiz bitmek üzere. Bu zararlı bir atık mıdır, değil midir bunu laboratuvar neticesinde öğreneceğiz. Gerekli cezai işlemler yapılıyor. Zararlı bir atık olup olmadığını laboratuvar neticesinde anlayacağız. Bizim bütün OSB'lerde arıtma tesisleri var. Denetimleri de sağlanıyor. İşletmelerin düzenli kullanmaları noktasında eksiklikler var. Vatandaşlarımızın sağlığına sıkıntı getirecek her türlü sorunu bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıp cezai işlemi yerine getirip tespitlerimizi yapacağız. Sadece Ergene değil, tüm Türkiye'deki denizlerimiz, nehirlerimiz hepsine ilişkin bakanlığımız olarak çalışmalarımızı her noktada sürdürüyoruz. Dün Rize'de dere güzergahı üzerindeki kaçak binanın bir sel neticesinde şehre zararı arttıran bir binaydı bunun kamulaştırmasını yaptık. Çevreye zarar veren ne olursa olsun bunlarla ilgili devletimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

'BAŞARILI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİK'

Başarılı bir tatbikatın gerçekleştirildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bankanı Mehmet Cahit Turan, "Tatbikatın amacı deniz kirliliği hadisesine kirliliğin gerek deniz hayatına, gerekse denizin etrafındaki sahilde yaşayan insanların zarar görmemesi maksadıyla en kısa sürede defedilmesidir. Bu tatbikatların yapılması ileride olabilecek hadiselerde zararın en aza indirilmesinde bize en önemli katkılar sağlamaktadır. Tüm katılımcılara burada hizmet verenlere teşekkür ediyorum. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik,. Zamanında yapılan müdahaleyle deniz yüzeyine geçici olarak yapılan atık maddenin temizlenmesi öngörülen zamanda temizlenmiş oluyor. Dileriz ki bu tür hadiseler yaşanmasın ama kazalar görüne görüne gelmiyor. Bu tür afetlere her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Bu hadiseler zaman zaman can ve mal kaybına neden oluyor. Altın saat dediğimiz yerinde ve zamanında olay yerine intikal edip hadiseyi çözmek açısından çok önemli." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakanların açıklaması

-Denize balon bariyer gerilmesi

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU ========== DOKTORA SALDIRMA ANLARI KAMERADA

Hasta yakınları, doktoru dövdü (2) Sakarya'da hastane otoparkında hasta yakınlarının doktoru darp ettiği anlar hastane kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hasta yakınlarının doktorun üzerine yürüyüp, doktora yumruklarla saldırdıkları görüldü. Hasta yakınları tarafından darp edilen Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu, yaptığı açıklamada, "Saat 08.50 sıralarında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girerken, hasta giriş kapısı dışında yakını kaybı nedenli ağıt yakan iki kadın ve yanındakilere yaklaştım. 'Merhaba ben hastanede çalışan bir doktorum. Başınız sağolsun, acınızı anlıyorum. Ancak burası hastası ameliyatta veya yoğun bakımda olan çok sayıda hasta yakınının bekleme alanıdır' deyip, sonra bayanların yakınındaki kişiye, 'Beyefendi, bayanları buradan uzaklaştırabilir misiniz, burası çok hassas bir yerdir' dedim. Daha sonra hastaneye doğru yürürken, ölenin yakınların tarafından 'Ulan burada da ağlayamayacak mıyız' söylemleriyle 8-10 hasta yakınının bana karşı topluca linç girişimine maruz kaldım. Ben bu sırada doktorum, yanlış anladınız dememe rağmen, ölen hasta yakınlarının saldırısı devam etti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesi esnasında, grubun elinden kurtuldum. Daha sonra hastane içine kaçarak kurtuldum" diye konuştu.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ise saldırıyı gerçekleştiren vatandaşları kınadıklarını ifade ederek, "Sebebi ne olursa olsun şiddet olaylarını kabul etmemiz mümkün değildir. Prof. Dr. Cevrioğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddet olaylarının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik görüntüsü saldırı anı HABER-KAMERA Aziz GÜVENERADAPAZARI(Sakarya), (DHA) ====================== ÖZEL GÜVENLİKÇİLERDEN YOL KAPATMA EYLEMİ ADIYAMAN'da, Suriyelilerin kapatılan çadır kentinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar, farklı illere yapılan atamalarının durdurulması için yol kapatma eylemi yaptı. İç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin Adıyaman'da yaşamaları için oluşturulan çadır kent, geçen ay bakanlık kararıyla kapatıldı. Çadır kentin boşaltılmasının ardından kampta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 204 kişinin de başka illerdeki Göç İdaresi müdürlüklerinde çalıştırılacağı bildirildi. Atama kararını durdurmak ve Adıyaman'daki kurumlarda görevlendirilmek isteyen bazı özel güvenlikçiler, öğle saatlerinde Gölbaşı Caddesi'nde toplanıp, yolu trafiğe kapattı.

Sürücülerin geçişine bir süre izin vermeyen grup adına konuşan Öz İş Sendikası Adıyaman İl Temsilcisi Gani Karababa, kamp çalışanı işçilerin zorla tayin ettirildiğini öne sürerek, "Bu arkadaşlar gittikleri yerlerde sıkıntı yaşayacak. Bu arkadaşların bir an önce tayinlerin durdurulması kendi illerinde kamu kurumlarda değerlendirilmesini istiyoruz. Yetkilileri de bu konuda duyarlı olarak arkadaşlarımızın mağduriyetlerin gidermesini istiyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından grup, yolu yeniden trafiğe açtı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolun trafiğe kapatılması

- Güvenlik görevlileri ve aileleri

- Gani Karababa'nın konuşması

- Yolun tekrardan trafiğe açılması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB ====================================== DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK 'ZEHİR', 40 'MELEK YATIRIMCI'YI ESKİŞEHİR'DE BULUŞTURDU ESKİŞEHİR'de kurulan ALBILA (Alternative Biological Laboratories) Serum ve Biyolojik Ürünler A.Ş. tesislerinde, akreplerin zehri, anti serum haline getirilerek dünyaya ihraç edilecek. Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan, dünyanın en pahalı sıvılarından olan zehir, 40 'melek yatırımcı'yı bir araya getirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 dönümlük alan üzerine kurulan ALBILA tesisleri, düzenlenen törenle açıldı. Törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, eski bakan Kürşad Tüzmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Tan, ALBILA Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, ALBILA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, 'melek yatırımcılar' ile çok sayıda davetli katıldı.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan, dünyanın en pahalı sıvılarından olan hayvan zehirleri, 40 'melek yatırımcı'yı bir araya getirdi. İlk etapta, litresi 10 milyon dolara yaklaşan akrep zehrinden üretilecek anti serum için Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, Üniversite-Sanayi işbirliği ile üretim süreçleri yönetilecek. Şanlıurfa ve çevre illerinde bulunan Androctonus crassicauda türü akreplerin zehiri, Eskişehir'de kurulan ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler A.Ş. tesislerinde anti serum haline getirilerek, dünyaya ihraç edilecek.

Şanlıurfalı iki kardeşin hayallerindeki projesinin Türkiye'nin ileri gelen melek yatırımcılarından Emine Sabancı Kamışlı'nın dikkatini çekmesiyle Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık A.Ş.'nin ön çalışmalarını takiben 40 melek yatırımcının ortak sermaye yatırımı ile bioteknoloji alanında faaliyet gösterecek ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye dönüştü. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 dönümlük alan üzerine kurulan ALBILA, eko sisteme zarar vermeden hayvan zehirlenmelerine karşı panzehir üretecek. Hayvan zehrinden anti serum üretimi konusunda dünyanın en modern işletmelerinden biri olan ALBILA'da hayvanlar demirbaş, hayvan zehirleri hammadde statüsünde yer alıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) bakımları ve sağımları yapılan akrepler ile yine üniversite bünyesinde bulunan tıbbi ve cerrahi deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezinde fare ve tavşan deneyleri yapılıyor. Buna ek olarak ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Mealsek Yüksek Okulu ve mahmudiye İlçesi'nde ALBILA'ya ait atların bakım ve imminüzasyonları gerçekleşiyor. Özel Sektör bünyesinde ilk kez böylesine büyük ve kapsamlı bir Melek Yatırımcılık Projesi olarak öne çıkan ALBILA aynı zamanda üniversite, özel sektör işbirliğinin de en güzel örneklerini yansıtıyor.

'DÜNYA STANDARTLARINDA BİR TESİS KURDUK'

Açılış töreninde konuşan ALBILA Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü'nün esansiyel ilaçlar listesinde bulundurduğu ve hayvansal kaynaklı zehirlenmelerde başvurulacak tek etkin tedavi yöntemi olan anti serum üretimini ALBILA'da gerçekleştireceklerini söyleyerek,"Üretimin tüm adımlarını ve aşamalarını en yüksek kalitede ürünler üretmek, ilaç üretim koşullarına uygun, dünya standartlarında bir tesis kurduk. Yaklaşık 20 milyon TL'lik bir yatırımla yola çıkan ALBILA'da tüm süreçlerde konusunda en deneyimli danışmanlarla çalışmaya özen gösterilmiş ve iyi imalat uygulamaları konusunda dünyadaki gelişimleri sürekli takip etmek ve kendimizi geliştirmek üzere Türkiye'de ICC firması ile işbirliği yapılmıştır" dedi.

EMİNE SABANCI KAMIŞLI: GEÇİCİ ÇALKANTILAR BAHANE DEĞİL, FIRSAT KAYNAĞI

ALBILA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Emine Sabancı Kamışlı da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada çok güzel bir rüyanın gerçekleşmesine tanık olmak için beraberiz. Bundan 2 yıl evvel, Urfalı iki girişimci Ali ve Bilal seslendiler kamuoyuna, biz o sesi duyduk. Akıllarındaki, akıllı rüya bugün bir sürü paydaşıyla gerçek oldu. Ocak 2017'de ALBILA'yı kurduk ve bugün üretimdeyiz. Bu kısa sürede Şirket Ortağım A.Ş.'nin önderliğinde 40 melek yatırımcı ALBILA'ya adeta kenetlendi ve çoğu kendi ihtisas konusunda ALBILA'ya destek oldu, elinden tuttu. Üniversite, sanayi melek yatırımın el ele vermesinin en iyi örneklerinden birini yarattık ülkemizde. Bu modern, akredite tesis yapıldı. Arjantin, Meksika, Belçika, Cezayir, Hindistan gibi hayvan zehirlerinde uzman ülkelerle iş birliklerine gidildi. Bunların hepsi iki yıldan az bir zamanda oldu. Hakikaten çok kısa zamanda bu ekip, bu paydaşlar çok önemli işler becerdiler. Neredeyse ülkemizde hiç bilinmeyen bir konuda 40 yatırımcıyı yatırıma ikna edeceksin, bir araya getireceksin ve onları bir arada tutacaksın. Tüm bilinmeyenlere karşı katma değerli ürünü bu kadar kısa sürede üretebileceksin ve uluslararası kabul görmüş niteliklerde becerebileceksin. Bütün bunları yaparken, bu işlere başlar başlamaz beynelmilel ilgiyi çekebileceksin. Biz bir sürü yatırım yapıyoruz ama bu kadar süratle, bu kadar şeyi becerdiğimiz olmamıştı. Bu proje gösteriyor ki; fikir iyiyse, düzgün yönetiliyorsa, paydaşları özveriyle, takım ruhuyla çalışıyorsa başarı aslında kaçınılmaz oluyor. Buna bir şey daha eklemek istiyorum; bir de Türk iseniz çok iyi oluyor. Bu proje aynı zamanda bize bir kez daha ülkemizin her daim yatırıma müsait olduğunu, şartlar ne olursa olsun yatırıma müsait, elverişli bir yer olduğunu gösteriyor. Ben yıllardır, birçoğunuz gibi ülkeme yatırım yapıyorum ama bazen Euro'ydu, Dolar'dı, faizdi derken bazılarımızın kafası karışıyor. Ama inanın bana eğer biz özverili, odaklı çalışırsak, çalışırsak ve çalışırsak Türkiye her zaman geri veriyor. ALBINA'nın tüm paydaşlarının yarattığı bu takım ruhunun birçok şirketlerimize örnek olmasını ümit ediyorum. Geçici çalkantılar bizler için bahane değil, fırsat kaynağıdır."

Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi, Vali Özdemir Çakacak ile beraberindekiler tesisleri gezdi.

MELEK YATIRIMCI NEDİR?

'Melek yatırımcı', henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Diğer bir tanımda ise yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir.