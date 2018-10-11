HABER

DHA YURT BÜLTENİ 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

RAHİP BRUNSON, 4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK (ek) 1)BRUNSON'A ELÇİLİK GÖREVLİSİNDEN ZİYARET İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ı bugün Konak ilçesine bağlı Alsancak'taki evinde ABD Büyükelçiliği'nden görevli ziyaret etti.

RAHİP BRUNSON, 4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK (ek)
1)BRUNSON'A ELÇİLİK GÖREVLİSİNDEN ZİYARET

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ı bugün Konak ilçesine bağlı Alsancak'taki evinde ABD Büyükelçiliği'nden görevli ziyaret etti. Büyükelçilik görevlisi, saat 12.30'da girdiği Brunson'ın evinden 13.30'da ayrıldı. Basın mensuplarına açıklama yapmayan görevlinin, yarınki duruşmayı da takip edeceği öğrenildi.
Öte yandan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin Brunson'ın evinin bulunduğu sokaktaki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

==================================================

2)KAYSERİ'DE DEAŞ'IN GÖÇ VE LOJİSTİK KOMİTESİ SORUMLUSUNUN KARDEŞLERİ YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye Sorumlusu Abu Jafar kod isimli şahıs ile bağlantısı olduğu belirlenen, aralarında Türkiye sorumlusu Abu Jafar’ın kardeşlerinin ve akrabalarının yer aldığı şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan Rusya, Mısır, Suriye uyruklu 7 zanlı adliyeye sevkedildi.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü
---------------------
-Zanlıların Adliyeye getirilişlerinden görüntü

KAYSERİ/DHA

==========================================================

İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı (ek)
3)YANGIN TÜPLERİNİ DEĞİŞTİREN İKİ KARDEŞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İzmir Adliyesi’nde sabah saatlerinde yaşanan gaz kaçağı, iki kardeşi hastanelik etti. Eskiyen ve boşalan tüpleri değiştirmek için adliyeye gelen Salih Ataoğlu (47) ile Osman Cemil Ataoğlu (42), burada çalıştıkları sırada meydana gelen gaz kaçağı sonrası fenalaştı. İşçi olan Salih Ataoğlu’nun, olay esnasında kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi ile yeniden hayata dönen Ataoğlu, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. Teknisyen olan Osman Cemil Ataoğlu da İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kardeşin yakınlarından bazıları Tepecik Hastanesi’ne diğerleri de EÜ’ye geldi. Yaralıların babası İbrahim Ataoğlu, "Oğullarım adliyenin boş kalan ve eskiyen tüplerini değiştirmek isterken, sızan gazdan etkilendi. Oğlum Osman Cemil Ataoğlu’nun durumu iyi ama şekeri olduğu için kontrol altında tutuluyor. Diğer oğlum Salih Ataoğlu’nun da doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi. Ciğerleri temizleniyor" diye konuştu. Anne Hatice Ataoğlu ise fenalaştı. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gelen Hatice Ataoğlu, gözyaşlarına boğuldu. Tansiyonu çıkan kadına, sağlık görevlileri müdahale etti.

Görüntü Dökümü
-------------------
-Yoğun bakımda tedavi altında olan Salih Ataoğlu’nun babasından görüntü
-Baba ile röp.

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, (DHA)

4)TEK TAŞ YÜZÜĞÜ DRONE İLE İNDİRİP EVLENME TEKLİFİ YAPTI

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde çiftçilik yapan Sidar Akdeniz, sevgilisi Rojbin Oğur'a drone ile havadan indirdiği tek taş yüzüğü, diz çökerek evlenme teklifi yaptı. Heyecanlanan Rojbin Oğur, bu teklife 'Evet' yanıtını verince, çiftin arkadaşları da etraflarında konfeti patlattı.
Almanya'da ailesiyle birlikte yaşayan ve hemşirelik bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki Rojbin Oğur, ailesiyle birlikte bir hafta önce tatil için geldiği Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyüne büyük bir süpriz ile karşılaştı.İki yıl önce tanıştığı ve sevdiği 22 yaşındaki Sidar Akdeniz ile görüşen Rojbin Oğur, Kalecik baraj gölü kıyısında gezintiye çıktılar. Arkadaşlarının yardımıyla hazırladığı organize kapsamında, kırmızı kurdela ile droneye bağlı tektaş yüzüğü indiren Sidar Akdeniz, taşlardan yaptığı kalp işaretinin içerisine diz çöküp, Rojbin Oğur'un elini tutarak, 'Benimle evlenir misin? diye sordu. Yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşayan Rojbin Oğur, önce kafasını sallayarak sonra da sözlü olarak 'Evet' demesinin ardından çiftin arkadaşları da etrafında konfeti patlattı. Rojbin Oğur ile Sidar Akdeniz, heyecandan dolayı konuşamazken, gelin adayı Rojbin Oğur'un önümüzdeki hafta ailesiyle birlikte Almanya'ya döneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Yüzük yüklü dronenin gelmesi
-Tek taş yüzüğe bağlı kurdela
-Sidar Akdeniz'in diz çöküp evlenme teklifi etmesi
-Eliyle yüzünü kapatıp evet demesi
-Aşıkların birbirine sarılması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)-

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
'Savaş ve Barış' temalı 'Uluslararası Felsefe Kongresi' başladı'Savaş ve Barış' temalı 'Uluslararası Felsefe Kongresi' başladı
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti İlçe Başkanı anıldıPKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti İlçe Başkanı anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonra ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.