DHA YURT BÜLTENİ 15

Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (11)

RAHİP BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın bugünkü duruşmasında verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiyeyi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, karar verilmek üzere duruşmaya ara verdi. Aranın ardından ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı. Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ========================== VİRANŞEHİR'DE PKK OPERASYONU: 10 GÖZALTI ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü istihbari çalışmanın ardından belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Aranan adreslerde uzun namlulu 4 tüfek ve 3 tabanca, silahlara ait mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),(DHA) ================================== TEHLİKELİ MOTOSİKLET SÜRÜŞÜ CEZASIZ KALMADI Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, D-100 Karayolu üzerinde 2 liselinin motosikletin üzerine yatarak yaptığı gösteri cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Bilgehan Kula(18) ve Sedat Ulaş'ı(18) yakalayarak cezai işlem uygularken motosikletler trafikten men edildi.

Dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde kullandıkları motosikletle aşırı sürat yapan ve trafiği tehlikeye düşüren iki gencin yaptıkları cep telefonu ile görüntülendi. Sürücülerin motosikletin üzerine yatarak gittiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafil Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerdeki kişilerin lise öğrencileri Sedat Ulaş ve Bilgehan Kula olduğu tespit edildi. Ekipler, sabah saatlerinde Sedat Ulaş'ın evine gidip 5 bin 950 TL ceza yazdı. Ulaş'ın yatak odasında bulunan motosikleti de dışarı çıkarılarak otoparka çekildi. Sedat Ulaş'ın babasından korktuğu için motosikleti odasına kilitlediği öğrenildi. Diğer sürücü Bilgehan Kula ise motosikletiyle seyir halindeyken yakalandı. Bilgehan Kula'ya da 2 bin 234 TL para cezası kesildi. Ayrıca motosikletler trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Motosiklet şovunun cep telefonu görüntüleri

-Fotoğraflar /Süre: 01.00-Boyut: 113 MB Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ============================== KANSERDEN ÖLEN KIBRIS GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İstanbul’da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Selahattin Gültekin (65) Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü ifade edilen Kıbrıs Gazisi Selahattin Gültekin, geçirdiği rahatsızlığın ardından İstanbul’da hayatını kaybetti. Gazi Gültekin, ailesine yönelik vasiyeti üzerine memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Melikgazi İlçesi Hunat Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Gazi Gültekin, Erkilet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Görüntü dökümü:

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-Kıbrıs Gazisi için kılınan cenaze namazından görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA) KASET BİLGİSİ: DV 1 dosya 3 dakika 29 saniye / 111 MB =============================== GAZİANTEP'TE ÇALINTI 10 MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ: 6 GÖZALTI