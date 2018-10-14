DHA YURT BÜLTENİ-15

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin da yaralandığı kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada yaralanan kamyonun sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın, taksiyle gittiği Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde kaza yaptığını değil, yüksekten düşerek yaralandığını söylediği belirlendi. Yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkan Yılmaz'ın ayrıca kamyonu Aydın'ın Söke ilçesinde K.D. isimli kişiden günlüğü 1000 liradan 4 günlüğüne iki gün önce kiraladığı öğrenildi. DERE YATAĞINDAKİ DRAM Kamyonun dere yatağından çıkarılması ve cesetlerin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasının ardından katliam gibi kazanın gerçekleştiği dere yatağında göçmenlerden geriye kalan malzemeler yürekleri burktu. Suyun üzerinde ayakkabı ve kıyafetlerin yanı sıra bebek bezleri, bebek kıyafetleri ve yemek için yanlarında giterdikleri ekmekler yer aldı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kontrolden çıkan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 S 1112 plakalı servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÜVENLİK GÜÇLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, önce jandarma, sonra da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçarken 2 motosikletlinin maddi hasarlı kaza yapmasına neden olan ve toprak yolda drift yapıp, toz çıkartarak kendisini takip eden polislerden kurtulmak isterken bir ağaca çarpan otomobilin 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü ile yanındaki arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı.

Köyceğiz ilçesindeki evinin önünden ağabeyi Tufan Özdemir'e ait 48 L 4779 plakalı LPG'li otomobili, iddiaya göre, habersiz olarak alan B.Ö., arkadaşı A.İ.K.'yi de de yanına alarak Marmaris'e hareket etti. Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'na geldiğinde B.Ö., 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Kaçarken trafiği de tehlikeye sokan B.Ö., hakkında polis 155 İhbar Hattı'na da çok sayıda şikayet geldi. Jandarma telsiz anonslar ile bölgedeki ekipleri uyarıp, Marmaris polisi de konuyla ilgili bilgi verdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tek girişi olan Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde tedbir aldı. Ancak B.Ö., burada da 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmayı sürdürdü. Polis, peşine düştü. Beldibi Mahallesi'ne kaçan B.Ö., burada 2 motosiklet sürücüsünün maddi hasarlı kaza yapmasına neden oldu. Gökbel Mevkisi'ndeki orman yoluna sapan B.Ö., buradaki toprak yolda drift yapıp, toz çıkartarak kendisini takip etmeye çalışan polislerden kurtulmaya çalışırken, bir ağaca çarptı. Otomobilden inen B.Ö. ve yanındaki arkadaşı A.İ.K., yaya olarak kaçmaya devam etmek isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis, B.Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplam 2 bin 850 lira para cezası kesti.

B.Ö.ve A.İ.K.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.