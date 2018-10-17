DHA YURT BÜLTENİ 15

KAYIP BAŞVURUSU İÇİN POLİS MERKEZİNE GİTTİ, EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ ISPARTA'da, kamyon şoförü F.T. (23), eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunmak için gittiği polis merkezindeki çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Ferhat T., sorgusunda, eşi Ümmühan T.'yi (22) boğduğunu, cesedini ise Keçiborlu- Dinar yoluna attığını itiraf etti. Genç kadının cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Kamyon şoförü Ferhat T., dün akşam, Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Ümmühan T.'nin kaybolduğu ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelenerek Ferhat T.'yi gözaltına aldı. Ferhat T., sorgusunda, 15 Ekim Pazartesi günü eşini boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını söyledi. Ferhat T.'nin ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan ekipler, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında Ümmühan T.'nin cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ümmühan T.'nin cesedi, otopsi için morga götürüldü. BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ümmühan T.'nin cenazesi, Antalya'da yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Burdur'a gönderildi. Merkeze bağlı Akyaka Köyü'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümmühan T., köy mezarlığında toprağa verildi. 'KENDİNİ KURTARMAK İÇİN KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ' Ümmühan T.'nin babası Yakup Şahin, kızı, damadı ve torunlarının pazar günü Burdur'a geldiklerini, birlikte kahvaltı yaptıklarını belirterek, "Aralarında hiç sıkıntı yoktu. Pazar günü saat 23.30'da Şeker Fabrikası'na işe gittim. Pazartesi sabah eve geldim, yoklar. Telefonla damadımı 6-7 defa aradım. Telefonlarımı açmadı. Salı günü tekrar aradım yine açmadı. Salı öğlen 'Telefonu açarsan aç, açmazsan seni polise bildireceğim. Ölünü dirini bulduracağım' diye mesaj attım. Saat 13.02'de aradı. 'Baba iki gündür Ümmühan'dan haber alamıyorum. Haber alırsam sana döneyim' dedi. Gece 22.30 sıralarında Isparta polisi bana telefon açıp 'Keçiborlu karakolunda buluşalım' dedi. Hastaneye götürdüler morgda kızımı gördüm. Ne kadar uyanıklık? Kendini kurtarmak için kayıp başvurusu yapmış. Beni suçluyor. 'Sen dövmüşsündür ondan kayıptır' diye beni suçladı. Suçu benim üstüme atmak için" dedi.

Gözaltındaki Ferhat T. ise Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Tabutun cenaze aracından çıkarılması

- Baba Yakup Şahin'in tabuta tülbent bağlaması

- RöP: Yakup Şahin

- Cenaze namazı

- Cenazenin götürülmesi

- Çiftin fotoğrafları Haber: Mesut MADAN- Ali ÇEVİKBAŞ: Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ======================== Görevde kalp krizi sonucu şehit olan özel harekat polisi memleketine uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'de katıldığı arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan özel harekat polisi Ali Karapınar için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Tarihi Ulu Cami'de şehit polis için düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Çeribaş, daire amirleri, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasından sonra şehit Ali Karapınar'ın naaşı oğlu Mustafa Karapınar ve mesai arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Şehit özel harekatçı Ali Karapınar, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Ambulansın gelişi

- Şehidin tabutunun taşınması

- Tabutun musalla taşına konulması

- Şehidin sağlık fotosu

- Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu

- Erkoç'un şehidin oğluna başsağlığı dilemesi

- Şehidin oğlu Mustafa Karapınar

- Cenaze namazının kılınması

- Helallik alınması

- Cenazenin taşınması

- Cenaze aracına konulması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 546 MB =========================== ÇAVUŞİN KİLİSESİ, 9 AYDIR KAPALI PERİBACALARIYLA ünlü turizm bölgesi Kapadokya’ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Nevşehir’in Göreme beldesindeki Çavuşin Kilisesi (Vaftizci Yahya Kilisesi-Church Of St. John The Baptist) restorasyon nedeniyle 9 aydır kapalı tutuluyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi sonrasında Kapadokya’da manastırlar yapılmaya başlandığı dönemde, ilk geniş hacimli kilise olarak kayadan oyularak oluşturulan Çavuşin Kilisesi, bölge halkı için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Çavuşin sakinlerinden Ahmet Yazgı, kilisenin giriş kapısına ‘Restorasyon nedeniyle kapalıdır’ yazısı asıldığını ve o günden bu yana da hiçbir çalışma yapılmadığını söyledi. Yazgı, "Ben, doğma, büyüme buralıyım. Önceden çok turist gelirdi. Kapadokya’ya gelen tüm yabancı turistler, bu kiliseyi ziyaret ederdi. Gece, gündüz buradayım, yan tarafta kafe işletiyorum ancak aylardır kilise kapalı ve artık hiç kimse gelmiyor. Kilisenin girişindeki demir kapıyı zincirle kapattılar ve üzerine, restorasyon nedeniyle kapalı olduğunu yazdılar ama ne bir çalışma var ne de gelen giden. Her gün onlarca kişi gelip soruyor ama ‘kapalı’ diyoruz, geri dönüp gidiyorlar" dedi.

'TURİSTLER SAYESİNDE GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORDUK' Kilise girişinde kurduğu tezgahta, turistlere kuruyemiş ve kurutulmuş meyve satarak geçimini sağlayan Halil Akyüz de "Burası köylünün güvercinliğiydi. Yani kiliseye güvercinler gelirdi, biz de onların gübresinden yararlanırdık. Köylü olarak, artık bize bir kuruş faydası yok. Yaklaşık 9 aydır kapalı ve hiçbir çalışma yok. Kimse de gelip bir şey söylemiyor. Önceden grup grup turistler gelirdi. Ziyaret için kişi başına 8 TL para alıyorlardı. Biz de geçimimizi buraya gelen turistlere meyve, kuruyemiş gibi yiyecekler satarak sağlardık. Şimdi restorasyon yapılacağı için kapalı olduğu söyleniyor ama hiçbir çalışma da yok" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Müze.gov.tr internet adresinde, Çavuşin Kilisesi hakkında, 'Göreme-Avanos yolu kenarında, Göreme'ye 2.5 km. uzaklıktadır. Tek nefli, beşik tonozlu, 3 apsisli olup narteksi yıkılmıştır. İmparator Nicephorus Phocas adına yapılan Çavuşin Kilisesi 964-965 yıllarına tarihlenmektedir. Kilisede işlenen konular diğer kaya kiliselerinde olduğu gibi İncil ve Hz. İsa'nın hayatından alınmıştır. Ziyarete kapalıdır' bilgileri yer alıyor.

KİLİSENİN MİMARİSİ Kilisenin girişinde sağda ve solda iki adet merdiven bulunuyor. Kilise bölümüne sağdaki merdivenleri kullanarak çıkılıyor. Çavuşin kilisesi 3 apsisli ve tek nefli bir kilise. Yan taraflarında oturma bölümleri olan kilisede, sağ ve sol apsislerin önünde vaftiz taşları bulunuyor. Kilisenin duvarları, Hıristiyanlık tarihinde gelişmiş önemli olayların anlatıldığı sahneler ve önemli kişilerin resimleri ile süslenmiş. Bilindiği kadarıyla kiliselerin boyanmasında üç farklı teknik kullanılmış. Kilisenin duvarlarında yer yer Hz. İsa’nın Kudüs’e gidişini betimleyen resimler bulunuyor. Görüntü Dökümü:

--------------------

-Çavuşin kilisesinden görüntü

-Kilisenin zincirli kapısından görüntü

-Kilise yakınında kafe işleten Ahmet Yazgı'nın konuşmaları

-Kilise yakınında tezgah açan Halil Akyüz'ün konuşmaları

-Kilisenin girişinden ve mezarlık bölümünden görüntü

-Kilisenin zincirli demir merdiveninden görüntü

-Detay Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

3 Dakika 38 saniye/ 116 MB ===================

RUS ASKERİ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'RFS Kildin' isimli askeri gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 'RFS Kildin' isimli askeri askeri gemi, saat 16.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Askeri gemi saat 16.50 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Askeri geminin boğazdan geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen rus savaş gemisinden görüntüler. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ======================== TEMELLİ: ÜLKENİN AF YASALARINA DEĞİL, TOPLUMSAL BARIŞA İHTİYACI VAR BİTLİS'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, ülkenin af yasalarına değil, toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Beraberindeki bölge milletvekilleriyle birlikte Bitlis'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partililer tarafından karşılandı. HDP il binasına geçen Temelli, burada açıklamalarda bulundu. Temelli,ülkenin af yasalarına değil, toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu belirterek şöyle konuştu: