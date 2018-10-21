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DHA YURT BÜLTENİ - 15

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 21:51 | Son Güncelleme

Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (EK) OTOPSİ YAPILDI, CENAZELER DEFNEDİLECEK Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası akrabalarınca alındı.

Adana'da dehşet; 3 çocuğunu öldürdükten sonra bileklerini kesti (EK)
OTOPSİ YAPILDI, CENAZELER DEFNEDİLECEK

Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek, öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'nin (4) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası akrabalarınca alındı. Kardeşlerin tabutları, aynı cenaze aracına konuldu. Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.
Öte yandan çocuklarını öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

DEFNEDİLDİLER
Adana'da, anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice (4), Geçitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuklarını öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar girişiminde bulunan Selma Cice'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Adli Tıp Kurumu Tabelası
- Cenazelerin cenaze arabasına alınması
- Cenaze aracının gidişi
- Adli Tıp Kurumu Tabelası
SÜRE:01'10" BOYUT:130 MB

Haber:-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

Kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Karabük'te, kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada takla atan cipte bir kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan ana yola kontrolsüz çıkan Tuğba Uzunağaç (36) yönetimindeki 78 SM 083 plakalı cip, İmren Alakoç'un (44) kullandığı 78 BT 366 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan Alakoç'un aracı, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Ters duran cipte Feyzanur Alakoç (24) yaralandı. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Feyzanur Alakoç'u yakındaki Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında 2 kişinin takla atan cipten koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kaza anı(Güvenlik kamerası)
-Kaza yapan araçlar Polisin incelemeleri
Süre:(01.41) Boyutu:(186 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

AB Büyükelçileri Aydın'da fes giydi zeybek oynadı

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın'daki temasları kapsamında Arkeoloji Müzesini gezdi, Roman vatandaşları ziyaret etti. Büyükelçiler Çakırbeyli'de fes giydi efelerle zeybek oynadı. Tarihi ve kültürel yerleri gezen heyet keyifli saatler geçirdi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, 22 ülkenin büyükelçileri ve eşlerinin de aralarında bulunduğu 34 kişilik heyet İzmir'den sonra Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Heyeti Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve daire müdürleri karşıladı. Sabah ilk olarak Arkeoloji Müzeni gezen heyet burada tercümanlar aracılığıyla ve Müze Müdürü Yılmaz Akan'dan bilgi aldılar. Müzede, bölgenin tarihinin anlatıldığı sunumu izleyen heyet, tarihteki en eski beste olarak bilinen 'Seikilos'un Şarkısı'nı dinledi.

DÜNYANIN EN ESKİ ŞARKISINI DİNLEDİLER
Müze gezisi sonrası ikinci durakları Ilıcabaşı Mahallesindeki Roman Dernekleri oldu. Bandoyla karşılanan heyete Romanlar Dernek Başkanı Abdül Aydeniz, AB Birliği büyükelçilerine proje kapsamında aldıkları desteklerle yaptıkları ürünleri gösterdi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmalarda; "Böyle bir yerde bu projelerin başarılı bir şekilde yapılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Buda bana ne kadar büyük ve başarılı projeler gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk veriyor. Aynı zamanda, toprağın ne kadar zengin ve bereketli olduğunu gördük. Gerçekten bu topraklar üzerinde ne kadar çeşitli halkların yaşadığını bu müzede hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda, kaydedilmiş dünyanın en eski "Seikilos'un Şarkısı"nı da dinleme fırsatı da bulduk ve bundan çok mutlu olduk. Bu şarkının çok önemli bir mesajı vardı. Hayat kısa, en iyi şekilde yaşamaya çalışın" diye konuştu. Aydeniz, "Avrupa Birliği'ne 3 proje sunmuştuk. Bunlardan üçü de geçen yıl kabul gördü. Sebetçilik projesinde 80 kişiye diğer işlerle birlikte 130 bayanımıza iş imkanı sunuldu. Projeler sayesinde adımızı hem Türkiye'de hemde Avrupa'da duyurduk. Heyette buraya gelerek incelemelerde bulundular kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

TRALLEİS'TE EFE KARŞILADI
Buradaki programın ardından Aydın'ın tarihini anlatan Tralleis antik kentine geçen heyeti 4 yaşındaki efe kıyafetli Alp Kaya karşıladı. Küçük efeyle fotoğraf çektiren heyet Tralleis'te bir saat inceleme yaparak bilgi aldı.

FES GİYDİ, ZEYBEK OYNADI
AB Büyükelçileri daha sonra Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı İlçesinin Çakırbeyli Mahallesine gitti. Heyeti burada Yörüklerin kurduğu çadır ile karşıladılar. Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Aydın Yörük Dernekleri Başkanı Muhsin Aydoğdu heyete çeşitli hediyeler takdim etti. Yörük Dernek Başkanı Muhsin Aydoğdu önce kızanlıktan efeliğe terfi eden iki kişiye fes töreni yaparak fes giydirdi ve efe ilan etti. Aydoğdu, ardından AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger'ede fes giydirdi. Berger, eşi ve diğer büyükelçiler efelerle birlikte zeybek oynayarak büyük alkış aldı. Baklava ikram edilen heyet daha sonra Çakırbeyli Organik Semt pazarını gezdi. Heyet yarında Karacasu Afridisias Antik Kenti'ni ziyaret ederek oradan Denizli'ye geçecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- AB Heyeti Müze ziyaretinden görüntü
- Roman Derneklerinin proje kapsamında yaptığı çalışmalardan görüntü
- Tralleis Antik Kenti gezi
- Çakırbeyli ziyareti
- Büyükelçilerin fes giyip efelerle zeybek oynamasından görüntü
- Roman Dernek Başkanı Abdül Aydeniz konuşma
- (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger'in konuşması
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

Ankara Barosu'nun yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

ANKARA Barosu'nun yeni başkanı Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Erinç Sağkan oldu.
Ankara Barosu'nun 65'inci Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçimde, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Erinç Sağkan, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Murat Kemal Gündüz ve Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı da Gencer Özdemir oldu.
Dün sabah başlayan seçimlerde, baroya kayıtlı 15 bin 333 delegeden 11 bin 260'ı 39 sandıkta oy kullandı. 3 adayın yarıştığı seçimde, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Erinç Sağkan 7 bin 227 oy alarak Ankara Barosu'nun yeni başkanı oldu.
Sonuçların açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Erinç Sağkan, "Münferit bir kaç olay dışında Ankara Barosu'na yakışır, başkent barosu olmanın getirdiği niteliğe yakışır bir genel kurul geçirdiğimiz için emeği geçen tüm meslektaşlarıma, bütün sandık görevlisi arkadaşlarıma öncellikle çok teşekkür ediyorum" dedi. Seçimin sona erdiğini, artık üretmek için çalışacaklarını belirten sağkan şöyle devam etti:

'BUNUN İÇİN DİNLENMEYE DAHİ ZAMANIMIZ YOK'
"Artık Demokratik Sol Avukatlar Grubu kimliğimi bir kenara bırakarak ama ilkelerinden asla vazgeçmeyerek Ankara Barosu başkanı olarak tüm meslektaşlarımıza eşit mesafede değil tüm meslektaşlarımızla birlikte yönetmeye talibiz. Tüm meslektaşlarımızla omuz omuza, onlardan bir adım bile önde değil, onlarla yanyana yürüyeceğimizi söyledik. Buna uyacağıma da burada bu salonun önünde tekrar söz veriyorum. Daha önce de söyledim. Sizlere bize verdiğiniz destekten dolayı sizi mahcup etmeyeceğimizin, boynumuzu yere eğdirmeyeceğimizin sözünü buradan tekrardan veriyorum. Seçim çalışmaları bittiğine göre artık üretmeye geçmemiz gerekiyor. Bunun için dinlenmeye dahi zamanımız yok. Çünkü çok ciddi sorunlarımız var. Yarın itibariyle bu projeleri hayata geçirmek çalışmalarımızı başlatacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Oy kullanma işleminden görüntüler
-Başkan Erinç Sağkan'ın kazandıktan sonra salona girişi
-Başkan Erinç Sağkan'ın konuşması
-Detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,(DHA)
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