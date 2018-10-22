DHA YURT BÜLTENİ 15

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK DAVASINDA KARAR ÇIKTI (2)

AĞABEY'DEN KARARA TEPKİ MARDİN'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Muhammed Fatih Safitürk'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 6 tutuklu sanıktan özel kalem müdürü Şerif Mesutoğlu'na müebbet hapis cezası verirken, diğer 5 tutuklu sanığa ise çeşitli cezalar verip, yattıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamı, kayyumu, makam odasında çalışırken katledildiğini belirtirek, "Bugün de, burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Devletin, devletimizin ilan etmiş olduğu bütün katiller kendilerine ödül verilerek tahliye edilmişlerdir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum, memleketimize hayırlı olur inşallah. Bugün bütün teröristler tahliye edilmişlerdir. Kendilerine ödül verilmiştir. Belki biraz sonra uğramak istedikleri bir adam olursak gelir beni tutuklarlar kolay gelsin"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Adliye den dış plan görüntü

-Mahkeme çıkışı ağabeyi ile röp

-Aile bireylerinden görüntü Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) =========================== Çumra Belediye Başkanı Oğuz'a silahlı saldırı (2)

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI KONYA'da, belediye binası önünde Bahattin Y.'nin tüfekle saldırısına uğrayan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, saldırının ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki bacağından da yaralanan Oğuz, burada yapılan tedavisinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bahattin Y.'nin de saldırının ardından gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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- Ambulansın gelişi

- Oğuz'un ambulanstan indirilip acil servise alınması Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ======================================== Nehre düşen otomobildeki Elif bebek yaşama tutunamadı (2)

MİNİK ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ Amasya’da seyir halindeyken başka otomobilin çarpmasıyla, kontrolden çıkıp Yeşilırmak Nehri'ne düşen otomobilde ailesiyle birlikte yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 aylık Elif Beren Gümüş, Çorum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada çevredeki bir vatandaş tarafından nehirden çıkarılıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren minik Elif için Çorum'un Osmancık ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Elif Beren Gümüş, ilçede Beylerçelebi Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazeden görüntüler HABER KAMERA: Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) ===================================== BIÇAKLA YARALADIĞI ARKADAŞINI SAĞLIK OCAĞINA GÖTÜRÜP SERUMUNU TAŞIDI BOLU,(DHA)- BOLU'da, tartıştığı arkadaşı Aydın Demirtaş'ı (44) bıçaklayarak yaraladıktan sonra sağlık ocağına götürüp serumunu taşıyan Aykut Halit P.(44) gözaltına alındı. Polis, Aydın Demirtaş'a kimin kendisini bıçakladığını sorarken, Demirtaş arkadaşına, "Benim desene oğlum" dedi. Olay, saat 16.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, TIR şoförlüğü yapan Aydın Demirtaş ile yine kendisi gibi TIR şoförü olan arkadaşı Aykut Halit P. arasında nakliye işi nedeniyle tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Aykut Halit P. iddiaya göre Aydın Demirtaş'ı sırt ve karın bölgesinden bıçakladı. Aykut Halit P., vücudunda kesikler oluşan Aydın Demirtaş'ı olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Karaçayır Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Aydın Demirtaş'a burada ilk müdahale yapıldı. Sağlık merkezine polis çağrıldı.

'BENİM DESENE OĞLUM'

Aydın Demirtaş, sağlık merkezinden İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edilmek için ambulansa taşındığı sırada polis olayı kimin yaptığını sordu. Bir süre cevap vermeyen yaralı Aydın Demirtaş, polisin ısrarı üzerine yanında serumunu taşıyan ve onu sağlık merkezine getiren arkadaşı Aykut Halit P.'ye seslenerek, "Benim desene oğlum" dedi. Bunun üzerine Aykut Halit P. de polise, "Benim ama bıçaklama olayı yok. Kavga ettik. TIR'ın dorsesinin yanında ne olduysa oldu." dedi. Aydın Demirtaş hastanede tedavi altına alınırken, Aykut Halit P. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının ambulansa taşınması

-İlginç diyaloglar

-Polisin şüpheliyi olay yerine götürmesi

-Üstünü araması

-Detaylar Süre: 02.13-Boyut: 251 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) ================================== 'ÜNİVERSİTE KURACAĞIZ' VAADİYLE 11 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'üniversite kuracağız' diyerek 75 kişiden toplam 11 milyon 73 bin lira toplanarak dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Manavgat'ta özel bir eğitim kurumu yöneticileri tarafından 2011 ve 2012 yılında düzenlenen toplantılarda ilçede özel bir üniversite kurulması konusunda çalışmalar yapıldı. Okuldaki öğrencilerin velileri olan Manavgatlı esnaf ve iş insanları, üniversite için kurulan vakfa bağış yapmaları konusunda ikna edildi. Çoğunluğu özel eğitim kurumunun yöneticisi olmak üzere Mart 2012'de 13 kişilik kurucular kurulu tarafından 63 bin lira sermayeyle vakıf kuruldu. A.İ.'nin başkanı olduğu vakıf, 75 öğrenci velisi ve esnaftan Ocak 2013 tarihine kadar üniversite kurulması şartıyla çek ve senetler aldı.

Bağışçılara, üniversite ve özel lise için Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yan yana 2 ayrı arsa alındığı ve yakında inşaata başlanacağı bilgisi verildi. Sarılar Mahallesi'nde temeli atılarak bina inşaatı başlanan arsanın hazine yeri olduğu ve vakfa tahsis edilmediği ortaya çıkınca o dönem faaliyette olan Sarılar Belde Belediyesi tarafından yapı tatil tutanağıyla yıkım kararı verildi ve inşaat yıkıldı. ORTAYA ÇIKINCA 'VAKFA 12 DAİRE SATIN ALDIK' DEDİLER Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) üniversite kurulması konusunda yapılan başvuru ise 2013 yılı başında gerekli mali şartları sağlayamadığı gerekçesiyle kesin olarak reddedildi. Vakfın üniversiteyi kuramayacağının ortaya çıkması üzerine bazı bağışçılara ödemeleri iade edilirken, bir kısmına da vakıf yetkilileri tarafından, "YÖK'ün istediği mal varlığını sağlamak amacıyla Manavgat'ta V.K. adlı müteahhitten 12 daire satın aldık. Bu dairelerle vakfın sürekli geliri olacak. Almanya'nın Aachen kentinde bina alıyoruz. Üniversite yurt dışında da faaliyet gösterecek" denildi. Bu dönemde bazı bağışçıların verdiği çek ve senetler piyasada üçüncü kişilerin eline geçti. Çek ve senetleri tahsil eden üçüncü kişiler tarafından icra takibi başlatılması üzerine vakıf yöneticileri hakkında Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'na 'Kamu kurumları kullanılarak dolandırıcılık yapılması' suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Şikayetleri inceleyen Manavgat Cumhuriyet Savcılığı, Mart 2016'da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

75 KİŞİDEN, KİŞİ BAŞI 200 BİN TL ALINDIĞI TESPİT EDİLDİ Vakfa bağış yapan G.K.K. ve B.J., vakıf yöneticileri hakkında 'yolsuzluk' iddiasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine Manavgat'a gelerek, vakfın tüm belgelerini inceleyen, belgeler kapsamında ilgili kişilerle ve şikayetçi vakıf bağışçılarıyla görüşen Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Okan Saydam, 750 sayfalık rapor hazırladı. 2011 yılının 2'nci eğitim öğrenim döneminden itibaren 'Üniversite kuracağız' vaadiyle 75 kişiden kişi başı 200 bin TL olacak şekilde çek ve senet alındığını belirten başmüfettiş Okan Saydam, raporunda şu ifadelere yer verdi: "Eğitim vakfı namına düzenlenmiş olarak Manavgat eşrafından 4- 5 yıla yayılmış vadeleri kapsayan toplam 11 milyon 73 bin liralık çek ve senet alındığı, alınan bu çek ve senetlerin vakfın muhasebe kayıtlarına kaydedilmediği, bu çek ve senetlerin 2012- 2016 döneminde sadece vakıf giderlerinin finansmanı için mecburen kayda alınmak durumunda kalınan kadarının kaydının yapıldığı, kayda alınan çek ve senet tutarının toplamda 2 milyon 584 bin 847 lira 73 kuruş olduğu, 8 milyon 488 bin 152 lira 27 kuruşluk çek ve senedin kayıt dışı bırakıldığı, kayıt dışı bırakılan çek ve senetlerin 3 milyon 519 bin 500 liralık kısmının iade edildiği, 1 milyon 820 bin liralık kısmının vakıf yönetim kurulu üyesi C.Ö.'nün bürosunda bulunduğu, 3 milyon 148 bin 652 lira 27 kuruşluk bölümünün ise kayıt dışı kullanıldığı tespit edilmiştir."

FETÖ/PDY BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR Raporda, vakfın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Asya Katılım Bankası'ndan 18 Haziran 2013 tarihinde 36 ay vadeli 1 milyon 257 bin lira kredi kullanarak bir müteahhitten 12 daire alındığı; bir Alman bankasından bir kısmı krediyle bir kısmı da tefeciden alınmak kaydıyla 7 milyon 370 bin 641 lira 55 kuruş karşılığında Almanya'dan gayrimenkul alındığı belirtildi. Raporda ayrıca Mart 2016'da konuyla ilgili yapılan şikayetlere ilişkin 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' kararı veren cumhuriyet savcısı S.A.'nın HSK tarafından meslekten uzaklaştırıldığı ve bu nedenle savcı hakkında FETÖ/PDY araştırması yapılması istendi. Raporda, vakfın para hareketlerinde tefecilerle para alışverişi olduğuna da dikkat çekildi. Vakıf kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri hakkında da FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının olup olmadığının araştırılması, ayrıca vakfın bütün yöneticileri hakkında 'güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına, vakfın zararlarının yönetim kurulu üyelerinden tazmini ve vakfa kayyum atanması istendi.