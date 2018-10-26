DHA YURT BÜLTENİ 15

YAYALARA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERE CEZA TOKAT'ta, yayalara yol vermeyen araç sürücülerine trafik ekipleri tarafından 408'er lira ceza kesildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kent meydanında trafik uygulaması yapıldı. Uygulamaya Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt katıldı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde, yayalara yol vermeyen araçlar radar aracı ile tespit edildi. Kurala uymayan araçlar Demirköprü kavşağında ekiplerce durduruldu. Sürücülere Karayolları Trafik Kanun'unun 74'üncü maddesi gereğince 408'er lira ceza yazıldı. Yayalar uygulamadan memnun kalırken, araç sürücüleri ise ceza yazılması nedeniyle sitem etti.

Hedeflerinin kentte yaşanan trafik kazaları en aza indirmek olduğunu belirten Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu "Karayolu Trafik Kanuna göre, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğü yayaya aittir. Bunun da cezası bugün yürürlüğe giren yeni yasa ile birlikte yüzde yüz artırıldı. Bu üstünlük yayaya aittir. Vatandaş yaya geçidine adımını attıktan sonra gelen arabanın durması gerekiyor. Bu da ehliyet alınırken sınavlarda soruluyor. Sınıvlarda bu sorulara cevap verebildiğine göre sürücü bunu bilebiliyor demektir. Bizim amacımız trafik cezası kesmek değil. Bizim amacımız vatandaşa trafik kurallarını uygulatmak. Trafik kurallarına uyulmasını sağlamak. Bu uygulamaları sıklıkla yapacağız. Emniyet kemeri uygulamasında yüzde 95'lere kadar çıktık. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında büyük bir azalma var. Yani bu toplumun yararına olan bir şey" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Uygulamadan görüntüler

-Ceza yazılan sürücüler

-Emniyet Müdürünün açıklaması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) ============================== CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR HIRSIZLARI YAKALANDI ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da 3 ayrı teknoloji mağazasından cep telefonu ve bilgisayar çalan Suriye uyruklu 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde faaliyet gösteren 3 cep telefonu ve bilgisayar mağazasından lüks marka 7 adet cep telefonu, tablet ve 2 adet laptop bilgisayar çalındığı ihbarını alan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknoloji mağazalarına dadanan hırsızların peşine düştü. Güvenlik kemeralarını izleyerek çalışma yapan ekipler, Suriye uyruklu Shanın F. (18), Beşar Ş. H. (21) ve Hasan M. (19) olduğunu tespit etti. Suriye uyruklu 3 şüpheli, polisin takibi sonucunda kiraladıkları araçla gezdikleri sırada yakalandı. İş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası

Yakalanma anı

Asayişten çıkarılmaları

çalınan eşyalar HABER-KAMERA : Aziz GÜVENER /SAKARYA, (DHA) ================================= BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI BURSA'da, polisin durdurduğu otomobilde, narkotik köpekleri 'Galya' ve 'Rona' ile yapılan aramada 5 bin ecstasy hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu madde nakli yapılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Otomobil, kent girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta, narkotik köpekleri 'Galya' ve 'Rona' ile arama yapıldı. Köpeklerin tepki verdiği aracın bagajındaki gizli bölmede, poşet içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.K. ve B.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü dökümü:

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-Köpeğin aramaları

-Köpeğin hapları bulması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar