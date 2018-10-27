DHA YURT BÜLTENİ-15

MERSİN Şehit Ferruh Dikmen Silifke'de toprağa verildi ** Silifke şehidini uğurladı TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ferruh Dikmen (26), Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Son 2 gündür bölgede etkili olan yoğun kar yağışından dolayı hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucu şehit olan Mersinli uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ile Ferruh Dikmen'in cenazeleri Tunceli'deki askeri törenin ardından uçakla Adana'ya, oradan da kara yolu ile Mersin'e getirildi. Bekar olan Şehit Asım Türkel'in cenazesi, cenaze namazının ardından, Mersin Şehitliği'nde toprağa verildi. Evli ve 1 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in cenazesi ise Silifke ilçesine getirildi. Şehit Ferruh Dikmen için Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Dibek Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin eşi Büşra Dikmen, 6 aylık oğlu Yağız Efe ile birlikte geldi. Cenaze törenine şehit annesi Durdane Dikmen ve babası Nihat Dikmen ile Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ve ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Şehit Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in cenazesi, Yeşilovacık Osmanlı Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- ===================== İÇİŞLERİ BAKAN SOYLU, TÜRKİYE-İRAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK DUVARINI İNCELEDİ AĞRI'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterden Türkiye-İran sınırında yapımı süren 144 kilometrelik güvenlik duvarını inceledi. Sınır bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı. Sınır hattında yetkililerden birifing alan Bakan Soylu, TOKİ tarafından yapımı devam eden Türkiye-İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarını helikopterden inceledi. Buradan helikopterle Iğdır'ın Aralık ilçesi Subaşı Hudut Karakolu'na geçen Soylu, 6'ncı Hudut Bölüğü Boralan'da vatani görevlerini yerine getiren askerlerle karavana yiyip sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İller İdaresi Genel Müdürü görevinden bugün Muş Valiliği'ne atanan İlker Gündüzöz eşlik etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havalimanı karşılama

-Helikopterin inişi

- Bakanın Aybeey karakolunda asker selamlası

-Askere bayrak takdimi

-Bakanın kulede brifing alması

-Sınır hattının görüntüsü

-Güvenlik duvarının görüntüsü Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER-Suat DENİZ / AĞRI,(DHA) SÜRE:03.05 BOYUT: 344 MB ================== BAKAN DÖNMEZ: MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜ AÇMAYA HAZIRIZ BURSA'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın son gününde stantları ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madencilik sektöründe düzenlemeler yaptık. Bakanlık olarak sektörün önünü açmaya hazırız" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile Maden ve Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğinde düzenlenen 4'üncü Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nı, son gününde, MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu ile birlikte gezen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektör temsilcilerinden bilgi aldı. Bakan Fatih Dönmez, burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında 4,3 milyar dolarlık maden ihracatı yapıldığını, bunun yarısını doğal taşların oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin dünya piyasasında yüzde 30 civarında pazar payının bulunduğunu belirten Bakan Dönmez, "Mermerlerimizi dünyanın dört bir tarafında görebilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uzakdoğu'dan Afrika'ya ve Ortadoğu'ya kadar görebilirsiniz" dedi.

'BAKANLIK OLARAK ÖNÜNÜZÜ AÇMAYA HAZIRIZ'

"Bugün durduğumuz noktanın çok ötesine gitmek durumundayız" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetti:

"Biraz önce Başkanımız, 'Mermerde 2,2 milyar dolar ihracatımız var. 7 milyar dolara çıkaracağız. Yeter ki önümüzü açın' dedi. Biz de devlet olarak, Bakanlık olarak önünüzü açmaya hazırız. Öteden beri madencilik sektöründe yasal ve ikincil düzenlemeleri içeren mevzuat hazırlıkları yaptık. Her biri sizin önünüzü açmak için. Çalışan, çevreye dikkat eden, güvenli madenciliğe dikkat eden sektörün yanındayız. Ama çalışmayan, 'Ben ruhsat alayım da şöyle ileride bir fırsat bulursam bakarım veya satarım' mantığıyla hareket edenler de kusura bakmasınlar. Çekilsin, o mermeri veya madeni ekonomiye kazandıracak başka bir girişimciye fırsat tanısın. Onun için de zaten mevzuatımızda işletme planına göre, asgari üretim miktarının altına düşmesi halinde belirli bir süre izleyeceğiz, düşmesi halinde o ruhsatları iptal edeceğiz. Doğal taş pazarı ile alakalı birkaç rakam daha vermek istiyorum. Dünyada yaklaşık 23 milyar dolarlık bir doğal taş pazarı var. Bunun şu an yüzde 7-10 arasında bir miktarını Türkiye olarak sağlıyoruz. Bunu 7 milyar dolarlara çıkardığımızda pazar payımız da 3 katına çıkmış olacak."

Görüntü Dökümü:

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-Bakan stantları gezerken

-Blok mermerler hakkında bilgi alırken

-Bakan konuşması

-detaylar Süre: 3 dakika 16 saniye Boyut: 365 MB Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) ======================== ESKİ TEM DAİRE BAŞKANI ASLAN: FETÖ BENİ HEDEF HALİNE GETİRDİ EMNİYET Genel Müdürlüğü eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, 15 Temmuz öncesi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili rapor hazırladıklarını belirterek, "FETÖ beni hedef haline getirdi. Televizyonlarında ve gazetelerinde beni hedef haline koyup yayınladılar" dedi. Eski TEM Daire Başkanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyaret etti. Ziyarette Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da bulundu. Kırıkkale Valisi Haktankaçmaz, uçurumun kenarından Turgut Aslan gibi kahramanların sayesinde dönüldüğünü belirterek, "O gece aldığım en üzücü haberdi. Hayatta olduğunu öğrenince çok sevinmiştim. Ben kendisinin şahsında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir Türk vatandaşı olarak Turgut Aslan'a da ülkeyi uçurumun kenarından aldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim kendisine acil şifalar versin" dedi.

Turgut Aslan ise 15 Temmuz öncesi FETÖ/PDY ile ilgili bir rapor hazırladıklarını belirterek, "Bir rapor hazırladım ve mahkemeye verdim, mahkeme onayladı. Yargıtaya gönderdi, orası da onayladı. Ondan sonra tüm Türkiye'de savcılara gönderildi. FETÖ çok bozuldu. Beni hedef haline getirdi. Televizyonlarında ve gazetelerinde beni hedef haline koyup yayınladılar. Bana dava açtılar. Kiminden beraat ettim kiminde de mahkeme yargılanmasına karar verdi. Ben 5 defa beyin ameliyatı oldum. 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda, 'Demokrasi var mı? FETÖ başarılı oldu mu? FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti, halk kaybetti biz de kaybettik' demişim. FETÖ başarılı olamamış biz kazandık. Demokrasi de kazandı, halk kazandı. İyi ki FETÖ kazanamadı" dedi. İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da, Türk milletinin 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan hainleri affetmeyeceğini söyledi. Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Saygılı ve Emniyet Müdürü Çorumlu, konuşmaların ardından Turgut Aslan'a ziyareti anısına çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü: -Turgut Aslan’ın gelişi ve karşılanması

-Ziyaretten görüntüler

-Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz konuşma

-Turgut Aslan'ın konuşması

-Hediyelerin verilmesi Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- ================================ BESNİ'DE HAREKET HALİNDEKİ KAMYONDA YANGIN ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde hareket halindeyken lastikleri alev alan kum yüklü kamyondaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Besni- Adıyaman karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. BEsni Adıyaman'dan yönüne ilerleyen Ali Bacanak’ın kullandığı 63 L 0457 plakalı kum yüklü kamyonun lastikleri, fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı. Lastiklerin alev aldığını gören sürücü kamyonu sağa çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan lastiklere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürürken, kamyonda hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yanan kamyon

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Yanan lastikler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB ============================= CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL, TÜRK BAYRAKLI GELİNLİK TASARLADI SİVAS'ta bir tasarımcı, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümüne özel olarak Türk Bayraklı gelinlik dikti.

Sivas'ta yaşayan ve 8 yıldır moda tasarımcılığı yapan Yelda Şuheda Koru (36), Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümüne özel gelinlik hazırladı. Gelinliğin göğüs kısmını ay-yıldızlı taşlarla süsleyen Koru, 25 günde tamamladığı gelinliği 7 bin liraya mal etti. Manken Zehra Demirtaş'ın giydiği gelinliğin tanıtımı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde yapıldı. Ay yıldızlı gelinlik yoğun ilgi gördü.

Gelinliğin üzerinde bulunan kristal taşların tek tek elde işlendiğini ifade eden Koru "Bu gelinliğimizi Cumhuriyet'imizin 95'inci yıl dönümüne özel olarak tasarladık ve üzerinde halen çalışmalarımız devam ediyor. Rekorlar kitabına girmek için uğraşıyoruz. Bunun için üzerine 95 bin kristal boncuk işlememiz gerekiyor. Şu an gelinliğin üzerinde 10 bine yakın boncuk var. Bunu 95 bine tamamlamak istiyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nın önemini, Sivas'ın kültürünü, İç Anadolu olarak böyle bir proje daha önce olmamıştı, biz bunu yaşatmak için özellikle büyük bir çaba içerisindeyiz. Gelinlik tek tek elde işlendi. Arkasında 10 metre bir kuyruğu var. Üzerindeki kristal boncukların yapımı 25 gün sürdü. Elimizde işlediğimiz için yapımı biraz zaman aldı. Bu gelinlik ayrıca Şubat ayında yapılacak olan uluslararası bir defilede de sergilenecek. Göğüs kısmına Türk bayrağı yaptık. Özellikle Cumhuriyetimizin önemini, değerini, bütün insanlara belli etmek için bunu yaptık" ifadelerini kullandı.

Manken Zehra Demirtaş ise bu gelinliği giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.