DHA YURT BÜLTENİ 15

'GURUR VE ŞEREF ABİDESİ OLARAK UĞURLUYORUZ'

Daire müdürleri adına konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Vali Özdemir'in makam aracındaki Türk bayrağını hiç yere indirmediğini ifade ederek, "Sayın valim, sizi bir gurur ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Arabanızdaki bayrağı hiç yere indirmediniz, dimdik tuttunuz. Aslında vedalar duygusaldır ama burada duygusallığa hiç gerek yok, sizi bir namus ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Siz bizim aklımızda ve gönlümüzde olacaksınız, yolunuz açık olsun, ailenizle huzur ve mutluluk içinde yaşayınö dedi. Vali Yardımcısı Yusuf Güler ise Vali Günay Özdemir'in güzel izlenimler bıraktığını belirterek, "Bir Çin atasözü şöyle diyor; 'Gül verenin elinde gül kokusu kalır'. Sayın valimiz Edirne'de kimle temas içerisinde olmuşsa, kimle iletişim içerisinde olmuşsa gerçekten çok güzel izlenimler bıraktı. Her zaman, her coğrafyada, her köyde, Edirne'nin her karışında bizden güzel duygularla ayrılıyor. Ben kendisinde gördüğüm ulvi bir meziyeti aktarmak istiyorum. Odasına her girdiğimde sayın valimin önünü ilikliyor ve bizi o şekilde karşılıyordu. Meslek yaşantımda böyle çok fazla ulvi davranış görmedim. Kendisi bize hakkını helal etsin" şeklinde konuştu.