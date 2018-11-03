DHA YURT BÜLTENİ 15

Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak (2)

'EKONOMİK SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler için geldiği Tekirdağ'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenerek Türkiye'nin ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu ifade eden Kurum, "Ülkemiz ekonomik bir savaşla karşı karşıya ancak hamdolsun bu ekonomik savaştan ihracatımızı arttırarak ithalatımızı azaltarak ki yüzde 22 ihracatımız arttı. İthalatımız da yüzde 18 azaldı. Yani bu kriz bizim için fırsata dönüşüyor. İnşallah bu krizden de hep birlikte alnımızın akıyla çıkacağız" dedi. BAKANLIĞIMIZDA 39 ADET EYLEM PLANIMIZ VAR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eylem planları hazırlandığını anımsatan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu eylem planları içinde bizim de bakanlık olarak 39 tane eylem planlarımız var. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, sosyal konutlar, şehit ailelerine konutlar, yürüyüş yolları bisiklet yolları, altyapı, üst yapıya ilişkin pek çok yatırımlar, çevre yatırımları ki Ergene ve Çorlu'yu, Tekirdağ'ı çok yakından ilgilendiren çevre yatırımları, köylerimize millet konakları projemiz var. O projelerimize geçtik yine eylem planlarımızda yer alıyor. Sanayileşme Tekirdağ açısından önemli. Sanayileşmenin yanın da tarım da önem arz ediyor. Bu öneme ilişkin de biz hazine arazilerimizi biliyorsunuz kiralama yöntemiyle vatandaşın kullanımına açtık. Hem tarım hem de hayvancılık gelişsin diye projelerimiz var. Çanakkale Köprüsü, Marmara'yı tamamen birbirine bağlayan çevre yollarıyla birlikte bittiği zaman ulaşımı, lojistiği buradaki sanayiyi istihdamı arttıracak. Gerçekten bölgeyi çok daha fazla önemli bir konuma getirecek. Bizim projelerimize 'bitmez' dediler ama en son 29 Ekim'de üçüncü havalimanımızı açtık. Çok büyük bir proje. Bu yatırım da tamamen özel sektörle yapıldı. Çanakkale Köprüsü de aynı şekilde büyük proje bölge için. İnşallah bunu da 2023 yılında tamamlayıp vatandaşlarımızın, milletimizin ülkemizin kullanımına açacağız. Hem Balkanlara hem de Avrupa'ya ulaşım çok daha rahat hale gelecek"

Bakan Murat Kurum ve beraberindekiler, Ak Parti il binasındaki ziyaretin ardından Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık su tesislerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Görüntü Dökümü:

-Ak Parti il binasına gelişi

-İl binasındaki konuşmaları

-Muratlı Organize Sanayi Müdürlüğü ziyareti

-Arıtma tesislerinde ve laboratuardaki incelemeleri Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ========= TARTIŞTIĞI EŞİNİ 3 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI KONYA'da işsiz Bayram Ç., tartıştığı eşi Melek Ç.'yi (37), 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Avanslı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işsiz olan Bayram Ç., kayınpederinin evinde eşi Melek Ç. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Ç., bahçe avlusunda eşini kalça ve karın kısmından olmak üzere 3 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melek Ç., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Melek Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

UZAKLAŞTIRMA ARDINDAN BİR ARAYA GELMİŞLER

Melek Ç.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Daha önce de beni dövmüştü. Zaman zaman böyle çıkışları oluyor. Bir süre önce uzaklaştırma kararı almıştı. Kendi aramızda barışıp tekrar bir araya geldik. İşsizdi. Bu nedenlede tartışmalarımız oluyordu" dediği öğrenildi.

Polis, olaydan sonra yaya olarak kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü dökümü:

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- Yaralının hastaneye getirilişi

- Yaralının acile alınması

- Olay yeri ve hastaneden detaylar Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA) ==================================================== Pilot, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi (2) KAPTAN PİLOT, THY'NİN TARİHİ UÇUŞUNDA BULUNMUŞTU Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitiren Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından Serdar Halil Girgin, Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun kesitisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçmişti. Girgin, 7 Eylül 2013 tarihinde o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya'nın St. Petersburg kentinden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e 16 saat kesintisiz uçuşla götüren uçaktaki 23 kişilik ekipte yer almıştı. Erdoğan ve beraberindekilerin THY'nin Boeing 777-300 ER uçağıyla yaptığı seyahat tam 16 saat sürmüş, bu uçuş, THY'nin bugüne kadar iniş yapmaksızın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçmişti.

DUYGULARINI RÖPORTAJDA ANLATMIŞTI O dönem Erdoğan'ı, St. Petersburg'dan 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyecek kentin belirleneceği Buenos Aires'e taşıyan THY'nin uzun menzilli Boeing 777 tipi uçaklarında görev yapan kaptan pilot Serdar Halil Girgin, tarihe geçen uçuşla ilgili şunları söylemişti: "Gerçekten de çok güzel bir uçuştu. Ortaklığımız için rekor anlamına gelen bu uçuşu duyduğumda açıkçası ben de görev almak istedim. Çünkü daha uzun yıllar böyle bir görev gelmeyebilirdi. Uzunluğu ve görevin niteliği gereği sıra dışı bir uçuş oldu. Sorunsuz geçen yolculuğumuz boyunca, kabin ekibimizden misafirlerimize, oradan da bize varana dek herkeste tatlı bir heyecan vardı. Uçuş esnasında olumsuz bir durumla karşılaşmayınca bir hafta öncesinde yaptığımız planlara riayet ederek seferimizi tamamladık. Başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün misafirlerimizi varacakları noktaya emniyetli bir şekilde ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Tek üzüntümüz Olimpiyat Oyunları'nı Türkiye'ye getirememek oldu."x

Görüntü Dökümü

---------------- İLK HABERLE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER:

-Olay yeri

-Yaralı motosiklet sürücüsü Serdar Halil Girgin'e sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralı sürücü Serdar Halil Girgin'in ambulansa alınması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması ========================= DİKİLİ'DE 27 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI İZMİR'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 04.20 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı güneyinde, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun denize açıldığını tespit etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, durdurulan lastik bottaki 25'i Afganistan, 2'si Suriye uyruklu toplam 27 kaçak göçmeni yakaladı. 8'i erkek, 7'si kadın, 12'si çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Denizde lastik bot içindeki kaçaklar

- Kaçak göçmenlerin Sahil Güvenlik botuna alınması

- Kaçak göçmenlerin kıyıya çıkarılması Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) =========================== EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN HALK OTOBÜSÜNE ÇARPMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI SİVAS'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan A. (17) idaresindeki 58 AD 513 plakalı otomobil, karşı yönden gellen ve Şirinevler-Yumurtape seferini yapan Avşar E. idaresindeki 58 H 0019 plakalı halk otobüse ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası ehliyetsiz sürücünün otomobili park halindeki Rasim Yıldız'a ait otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Otomobilde sıkışan Oğuzhan A. itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Oğuzhan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza anı ise otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisindeki yolcuların büyük panik yaşadığı görüldü.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Genel Detay Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- ========================================== OTOMOBİL TAKLA ATTI:1’İ AĞIR 3 YARALI TEM Otoyolu Düzce-Sakarya geçişinde meydana gelen tarfik kazasında yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Hurdaya dönen aracın içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Düzce-Sakarya il sınırı Hendek İlçesi mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hacı Gedikoğlu idaresinde ki 34 TZ 8436 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak orta refüjlerde bulunan bariyerlere çarparak takla atmaya başladı. Takla atan araç hurdaya dönerken aracın içerisinde bulunan sürücü Hacı Gedikoğlu ile eşi Hacer Gedikoğlu ve annesi Gülsüm Gedikoğlu yaralandılar. Yaralılar Hendek ve Düzce’den gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazada yaralanan Gülsüm Gedikoğlu’nun durumunun ağır ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yapan aracın görüntüsü

Kaza yapan aracı inceleyen güvenlik güçlerinin görüntüsü

Kaza yapan aracın çarptığı bariyerin görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) =========================== İZMİR'DE DOSTLUK KAZANDI İZMİR'de gerçekleştirilen Meclis Spor ve İzmir Karması futbol takımlarının gösteri maçında renkli görüntüler oluştu. Çok sayıda siyasi ile birlikte yeşil sahada karşı karşıya gelen İzmir protokolünden ünlü isimler, 60 dakikalık maçta ter döktü. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) davetlisi olarak İzmir'e gelen Meclis Spor Futbol Takımı, her kulüpten 2'şer futbolcunun da yer aldığı İzmir Karması takımı ile Göztepe Kulübü Urla Tesisleri'nde gösteri maçı yaptı. 60 dakika süren maçta iki takımın oyuncuları da kıyasıya mücadele etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yer aldığı takım 'İzmir Karması' olarak sahada yerini aldı. Meclis Spor futbol takımında ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, hepsi AK Partili olan Siirt Milletvekili Osman Ören, Bolu Milletvekili Fehmi Kürkçü, Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Giresun Milletvekili Adem Tatlı, Kilis Milletvekili Salih Zal, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak forma giydi. İzmir Karması takımı maçı 6-5'lik bir skorla kazandı. Maçın sonunda Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil takım kaptanlarına günün anısına bir plaket takdim etti.