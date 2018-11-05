DHA YURT BÜLTENİ - 15

30 METRE SÜRÜKLENDİ Çarpışmanın şiddetiyle motosiklete bulunan 3 kişiden Mevlüt Kılbaş (21) otomobilin ön camına çarpıp, kaporta üzerinde yaklaşık 30 metre gittikten sonra yola savruldu. Motosiklette bulunan arkadaşları Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ise kazanın ardından devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından aracını olay yerine bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Doğan Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kayıplara karışıtı. Kaza İnegöl’ün Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Akhisar Mahallesinden Yenice Köprülü kavşağı istikametine giden sürücüsünün skimliği henüz belirlenemeyen 16 ABA 294 plakalı otomobil, İnegöl istikametinden gelen ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet ile çarpıştı.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada ayak bileğini incelten Ukrayna uyruklu kadın turistin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Kara yolundan kadın turiste ulaşamayan ekipler deniz yoluyla yaralıya ulaşarak hastaneye kaldırdı. Datça'daki bir otelin yetkilisi sağlık ekiplerine otellerinde konaklayan Ukrayna uyruklu Hanna Kosarıeva'nın (46) Domuzçukuru Mevkii'nde doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağını burktuğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ormanlık alana karayolu ile ulaşamayınca Güney Ege Grup Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bunun üzerine Datça Limanı'ndan hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri 15 dakika içinde Domuzçukuru Mevkii'ne ulaştı. Kosarıeva bota alınarak limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kosarıeva'nın ayağında incelme olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI Kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

YALOVA’da Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan Didem Kiriş (42), iddiaya göre çarşafla bir alt katın balkonuna inmeye çalışırken, dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Kiriş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay geç saatlerde Gazipaşa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan ve bekar olduğu belirtilen Didem Kiriş, oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki balkon demirliklerine bağladığı çarşaf ile bir alt katın balkonuna inmeye çalıştı. Kiriş'i çarşafla sarkarken fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Bu sırada elleri çözülen Didem kiriş, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Didem Kiriş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. bekar olan Kiriş'in cesedi Bursa Adli Tıap Kurumu'na kaldırıldı. Çevresinde sevilen bir kişi olarak tanınan Didem Kiriş'in ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı. Kiriş'in çarşafla balkondan sarktığını öne süren komşuların ifadesini alan polis, genç kadının sır ölümünü aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyor.

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Haber: Süheyla GÖZDERELİLER /YALOVA,(DHA)

Birecik’te üzerine televizyon düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Muhammet Mahmut Ziveyri (2) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi mutfakta çalıştığı sırada oturma odasında oynayan Muhammet Mahmut Ziveyri, televizyon üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Suriyeli çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: BİRECİK(Şanlıurfa),(DHA)

Halfeti’de motosiklet traktöre çarptı: 1 ölü

ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Erdal Karakaya (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Yukarı Göklü Mahallesi’nde meydana geldi. Erdal Karakaya plakasız motosikletiyle ilerlerken, İ. T.’nin kullandığı 27 ST 216 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etsiyle devrilen motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Karakaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Şanlıurfa’ya kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Erdal Karakaya, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Karakaya’nın cenazesi otopsisi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü İ.T. ise jandarmada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.