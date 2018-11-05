DHA YURT BÜLTENİ 15

SAMET'İN BAĞIŞLANAN ORGANLARI 4 KİŞİYE HAYAT VERECEK ANTALYA'da, beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Büyükkurt'un (22), bağışlanan organları dört hastaya hayat verecek. Manavgat ilçesinde oturan Aynur Büyükkurt (42), 4 yıl önce oğlu Samet Büyükkurt'un gözündeki değişimi fark edince doktora gitmesini istedi. Başta doktora girmek istemeyen Samet Büyükkurt, annesinin ısrarıyla gittiği hastanede, beyninde 5 santimlik tümör olduğunu öğrendi. Çeşitli hastanelerde tedavi gören Büyükkurt'un vücudunun sol tarafı felç oldu. Geçen 24 Nisan'da Ankara'da bir hastanede ameliyat olan Samet Büyükkurt'un beynindeki tümör alındı. Ameliyatın ardından durumu iyiye giden Samet Büyükkurt, geçen eylül ayında yeniden rahatsızlandı. Kemotrapi görmeye başlayan Samet Büyükkurt'un durumu ağırlaşınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Bugün akşam saatlerinde Samet Büyükkurt'un beyin ölümü gerçekleşti. Anne Aynur ve baba Murat Büyükkurt, Samet'in kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerini bağışlama karar aldı. Özel bir ekip, Samet Büyükkurt'un bağışlanan organlarını almak için ameliyat girdi. Büyükkurrt'un organları alındıktan sonra nakil için Ulusal Organ Bekleme Listesi'nde sırada bekleyen uygun hastalara nakledilecek.

'HASTALARA ŞİFA OLSUN' Samet Büyükkurt'un teyzesi Deniz Çavuş, kız kardeşi ve eniştesinin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Ailesinin, Samet'in iyileşmesi için çok büyük çaba sarf ettiğini, en küçük bir ümit kırıntısına dahi bel bağladıklarını belirten Çavuş, "Anne ve babasının şimdi tek isteklerinin çocuklarının organlarını, umutla bekleyen hastalara naklederek onların şifa bulmasını sağlamak. Umarım en kısa zamanda Samet'imizin organları ihtiyaç sahiplerine ulaşır. İnsanların bir dakika bile ızdırap ve elem içerisinde olmasını istemiyoruz. Biz, bugün akşam saatlerinde aramızdan ayrılan Samet'imizin ailesi ve yakınları olarak, herkesi organ bağışında duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. Baba Murat Büyükkurt ise "Oğlumu yaşatmak için büyük çaba sarfettik. Ancak çare bulamadık. Çok üzgünüz. İnşallah organları diğer hastalara şifa olur" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Babasının açıklaması

- Samet Büyükkurt'un fotoları

----------------------------- EK GÖRÜNTÜDE

(ARŞİV)

- Büyükkurt Ailesi, 17 Nisan'da, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapmıştı

Haber: Mithat ABAKAN- Semit ERSÖZLER- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA) ========================== ÇAN TERMİK SANTRALİNDE İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (2)- YENİDEN ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde, yüksek basınçlı su buharı vanasında meydana gelen patlamanın ardından borunun yerinden çıkması sonucu meydana gelen iş kazasında Ferdi Mutlu (25) hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Onur Terzi (20) ağır şekilde yaralandı. 18 Mart Çan Termik Santralinde bu akşam saat 17.00 sıralarında, iş kazası meydana geldi. Çan Kaymakamı Adil Karataş’ın verdiği bilgiye göre, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden oldu. Bu sırada buhar basıncına maruz kaldığı belirtilen işçilerden 25 yaşındaki Ferdi Mutlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından Termik Santrale AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler santralde inceleme başlatırken, yaralanan Onur Terzi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Terzi, heman ameliyata alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ferdi Mutlu’nun ailesine acı haberi evine giden yetkililer verirken, bir ambulans evin önünde hazır bekletildi. Olayla ilgili ilk bilgilerde iş kazasına, buhar kazanında meydana gelen patlamanın neden olduğu öne sürülmüştü. Soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Santralin ve dev bacasının gece görüntüleri

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- Santral girişinden detaylar

- Termik santrale giren AFAD aracı

- Hastane acil servisi

- Olay yerinden fotoğraflar

- Ölen Ferdi Mutlu fotoğraf Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA) ============================== CHP'Lİ ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, partisinden istifa etiğini açıkladı. Ahmet Şadan Ersoy, ilkeli bir siyaset için partisinden istifa ettiğini ve önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Çemişgezek ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle CHP İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin olumsuz tavırları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Ersoy, CHP'den istifa etmesiyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, mevcut Çemişgezek ilçe başkanı ve yönetimi ile siyaset yapma ve politika üretme şansı kalmadığını, önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak yerine kısır çekişmeler ile partinin zarar gördüğünü belirterek şöyle dedi:

"Daha önce de bildiğiniz gibi CHP ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin olumsuz tavırları nedeniyle istifanın eşiğine geldim. Ben iktidar partisinin yönetimindeki belediyeyi 2014 yerel seçimlerinde CHP'ye kazandırdım. Bugünkü ilçe başkanı o zamanlar yoktu bile, ben dişimle tırnağımla seçimi kazandım. İlçe başkanlığındaki yönetimle siyaset yapma politika üretme şansı kalmamıştır. Seçim kazanılmaya odaklanılacağı yerde, kısır çekişmelerle vakit geçirir hale gelmiştir. Kazanmanın da, kaybetmenin de günahı da, sevabı da onlarındır. Belediye başkanlığını insan odaklı, ilçeye huzurun hâkim olmasını elimizden geldiğince de hizmet yapmaya çalıştım. Kendimi Çemişgezek halkı için var olmaya adadım. Çünkü, Çemişgezekliler iyi yönetilmeye layıklardır. Ben ismimin tartışılmasına kalkışıldığı anda ilkem gereği, çizgimden taviz vermem tartışanların da önünü açmak için parti üyeliğinden istifa ettim." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Belediye başkanı foto Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- =================================== ZEHRA'NIN İNTİHARINDAN TUTUKLANAN ESKİ ERKEK ARKADAŞIN TAHLİYESİNE İTİRAZ

ANTALYA'da, ayrıldığı erkek arkadaşı Süleyman Taruk'un (18) sürekli kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla bunalıma giren Zehra Demir (19), 28 Eylül'de oturduğu dairenin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Olayın ardından tutuklanan Süleyman Taruk, 6 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Demir ailesinin avukatı Hadi Cin karara itiraz ederek, Süleyman Taruk'un 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi. Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde oturan Zehra Demir, aynı mahallede oturan erkek arkadaşı Süleyman Taruk'tan bir süre önce ayrıldı. İddiaya göre Süleyman Taruk, genç kızı sürekli telefonla arayarak taciz etti. Zehra Demir, bu nedenle 10 defa cep telefonu numarasını değiştirdi. Ancak Taruk, her seferinde numarasını öğrendiği Zehra Demir'i arayarak konuşmak istediğini, yeniden arkadaş olmak istediğini söyledi. 28 Eylül günü telefonla Zehra Demir'i arayan Süleyman Taruk, iddiaya göre yeniden arkadaş olmadığı takdirde ailesine yaşadıklarını anlatacağını söyleyerek tehdit etti. Aynı günün akşamında evlerinde misafirleri bulunan Demir ailesinin kapı zilini çalan Süleyman Taruk, Zehra Demir'le konuşmak istediğini söyledi. Olay çıkmasından çekinen aile fertleri, baba Hakim Demir, 'kim geldi' diye sorduğunda tanımadıkları birinin yanlışlıkla zile bastığını söyledi. Bir süre sonra zili tekrar çalan Taruk'la konuşmak için genç kızın iki kardeşi, apartmanın önüne indi. Kapı önünde bekleyen Taruk'un elinde bıçak olduğunu gören iki kardeş, gitmesi konusunda uyardı. Taraflar arasında tartışma sürerken Zehra Demir, 4'üncü katta oturdukları dairenin penceresinden atladı.

6 GÜN SONRA SERBEST Komşusu tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı gece Süleyman Taruk, gözaltına alındı ve bir gün sonra 'İntihara yönlendirme' suçundan dolayı tutuklandı. 6 gün cezaevinde kalan Taruk, 'suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu' gerekçesiyle tahliye edildi. AVUKATI İTİRAZ ETTİ Demir ailesinin avukatı Hadi Cin, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Ancak Cin'in itirazı reddedildi. Bunun üzerine avukat Cin, soruşturmanın genişletilmesi adına ikinci bir dilekçe verdi. 'KADINA ŞİDDETİN TÜM UNSURLARI VAR' Kamuoyunun bu dosyaya sahip çıkması gerektiğini belirten avukat Hadi Cin, "Bu dosyada kadına karşı şiddetin tüm unsurları yer alıyor. Türkiye'de iddianameler 6 ayda hazırlanıyor, mahkeme 15 günde kabul ediyor. Soruşturma aylarca sürüyor. Ancak bu olayda, Zehra 28 Eylül'de intihar ediyor. 29'unda sanık tutuklanıyor, 2 Ekim'de savcı dosyayı mahkemeye sunuyor, 4 Ekim'de ise mahkeme görevsizlik kararı veriyor. Bunca yıllık avukatlık hayatımda benzerine rastlamadığım bir hız" dedi.

'2 SATIRLIK İDDİANAME' Süleyman Taruk'un, TCK'nın 84. Maddesi'nin sadece 1,2 ve 3'üncü fıkrasına göre değil, 4'üncü fıkrası da dahil edilerek 'cebir veya tehdit kullanarak kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur' suçuna göre yargılanması gerektiğini söyleyen Cin," 9 kişinin ayrıntılı ifadesinin bulunduğu dava dosyasında hazırlanan iddianame sadece 2 satırdan oluşuyor. İddianameyi hazırlayan savcı, sevk maddesinde de hataya düşmüştür. TCK 84. Maddesi'nin 4. fıkrasının koşulları varsa bu kişi insan öldürmüş gibi yargılanır. Bu soruşturmayı yürüten savcılar, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet bürosunda çalışan savcılardır. Yoktan bir şeyi oluşturmalarını beklemiyoruz. İfadeler sonucunda ortaya çıkan tabloyu resmetmiş olsa fail şu an cezaevinde olacaktı. İtirazlarım sonuç vermezse eğer, bu dosya sıradan bir dosya olarak Asli Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Bizim bugün adalete ihtiyacımız var ve kasten öldürmekle yargılanması gereken kişinin tutuklanması gerekir" diye konuştu.

'CİĞERİM YANDI' Bir insanın canının bu kadar önemsiz olmaması gerektiğini söyleyen baba Hakim Demir ise "Kızımı daha önce telefonla tehdit ediyordu. O akşam da kapıya bıçakla dayandı. Zehra'nın babası olarak bugüne kadar ne bir polis ne bir savcı ifademi aldı. Gencecik bir kız ölmüş, bizlerin ifadesi dahi alınmadan bu kişi serbest bırakılıyor. Kızımın şu an toprak altında olmaması gerekiyordu. Tüm yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini ve bu kişinin tekrar yargılanmasını istiyorum" dedi. Kızının fotoğraflarına bakarken gözyaşlarını tutamayan anne Gülten Demir de "Kızım için adalet istiyorum. Benim ciğerim yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Bu kişinin yargılanmasını istiyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baba, Hâkim Demir ve anneGülten Demir'den detay görüntü

-Röp1 Avukat Adil Cin'le röportaj

-Zehra Demir'in fotoğraflarından detay görüntü

-Röp2 Gülten Demirle röportaj

-Röp3 Hakim Demir'le röportaj

-Gülten Demir'den detay görüntü 292MB //02.36' Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)