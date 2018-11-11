DHA YURT BÜLTENİ-15

ŞEHİT ATEŞİ BURSA'YA DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit ateşi Bursa'ya düştü. Acı haber, Ünal Olgun'un (24) Gürsu ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Şehit olan askerden Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun'un acı haberi Bursa'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Şehit Ünal Olgun'un saldırıya uğradığı gün babaannesi Suna Ocak'ın da Erzurum'da hayatını kaybettiği, şehidin annesi Güleser Olgun ve babası Asım Olgun'un cenaze töreni için Erzurum'a gittiği öğrenildi. Şehidin anne ve babası acı haberi alınca Bursa'ya döndü. Türk Bayrağı asılan şehidin evinde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehidin yakınları taziye için şehit evine geldi.

Şehit Ünal Olgun'un Ceylan Olgun ile evli olduğu, biri 1, diğeri 3 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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