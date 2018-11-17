DHA YURT BÜLTENİ 15

80 YAŞINDAKİ KADIN, 'SECDEDE' ÖLÜ BULUNDU KONYA'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez (80), polis ve iftaiye ekipleri tarafından secdede ölü bulundu. Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez'in yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şerife Dönmez'in sağlık fotoğrafı Haber: Tolga YANIK/KONYA, (DHA) ============================== YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE ÇARPTI: 21 YARALI ADANA’nın Pozantı ilçesinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 20 yolcu ve otobüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sularında Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde gerçekleşti. İddiaya göre Pozantı’dan Çıkıp Ankara istikametine gitmekte olan sürücü Nail Güzel (55) yönetimindeki 01 KG 039 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak refüje çarptı. Kaza sonucu can kaybı yaşanmazken, otobüste bulunan 25 yolcudan 20’si ve otobüs şoförü Nail Güzel yaralandı. Kaza bölgesine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi ve Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin otobüsün benzin deposuna müdahalesi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Kazadan yara almadan kurtulan yolcuyla röportaj

- Yaralı yolcunun sedyede görüntüsü SÜRE: 01’56ö BOYUT: 215 MB HABER KAMERA: Onur Can BULAT/NİGDE, (DHA) ==================================== OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ SİTENİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ: 3 YARALI

ÇANAKKALE’de, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, yaklaşık 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Ters dönen araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi, Nazım Hikmet Sokak ile Bülent Dikmener Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Kaza, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Ebru Eş yönetimindeki 17 UZ 630 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sokak üzerinde bulunan sitenin bahçesine düşerek ters döndü. Araçta bulunan sürücü Ebru Eş ile Dorukhan Kılıç ve Burcu Kılıç hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sitenin bahçesine düşen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.