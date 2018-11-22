DHA YURT BÜLTENİ 15

Kırıkkale’de özel bir okulda eğitim gören 24 öğrenci; mide bunaltısı, kusma ve ishal şikayetleriyle kenetteki 3 ayrı hastaneye götürüldü. Kırıkkale Sağlık Müdürü Doç. Dr. M Uğur Tiftikçi, öğrencilerin zehirlenmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Su ile ilgili olduğunu düşündüğümüz küçük çaplı bir besin zehirlenmesi. Şu ana kadar 24 öğrenci başvurmuş. Genel durumları hepsinin iyi, hiçbir hastada kötü durumumuz yok şu an, yeni hastalar gelebilir. Ancak onların da iyi durumda olduğunu düşünüyoruz. Gerekli işlemleri başlattık. Kolejimizden gerekli numuneler ve örnekler alınacak. Daha çok besin zehirlenmesi değil, su veya ortamla ilgili zehirlenme olabileceği yönünde yaklaşımlarımız var" dedi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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HIRSIZLAR EVDEKİ ALTIN KAPLAMA MUSLUKLARI ÇALDI

ŞANLIURFA'da, 2 hırsız girdikleri evdeki altın kaplama muslukları çaldı.

Şenevler Mahallesi'nde bir kişi polisi arayarak, evre olmadığı sırada gelen 2 hırsızın değerli bir şey bulamayınca banyosunda bulunan tanesi 750 lira olan altın kaplama 11 musluğu çaldığını söyledi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasından daireye iki kişinin girdiğini tespit etti. Parmak izi incelemesi yapan polis, kamera görüntülerinden eşkalini belirlediği iki şüphelinin kimliklerinin saptanarak yakalaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası

- Şüphelilerin çuvalla apartmandan çıkması

- Şüpheli etrafı gözetlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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KASTAMONU'DA, “ÖĞRETMENE ŞİDDETİ DURDURUNö EYLEMİ

KASTAMONU’da kız öğrencilerin öğrenim gördüğü 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin öğretmenini darp etmesi sonrasında kentte şubesi bulunan eğitim sendikaları, akşam saatlerinde, okulun önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne sayılı günler kala yaşanan bu olayın karşında derin bir üzüntü ve kaygı yaşadıklarını belirten Eğitim İş, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen sendikalarının Kastamonu şube yetkilileri okudukları ortak bildiri ile yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ortak bildiriyi Eğitim İş Kastamonu Temsilcisi Ahmet Tevfik Bal okudu. Saldırıya maruz kalan öğretmenin öğrencinin elinden zor kurtarıldığını belirten Bal, açıklamada şunları söyledi:

“10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta olan bir öğretmen arkadaşımız, Pazartesi günü okul içerisinde bir öğrencinin fiziki saldırısına uğrayarak darp edildi. Çevrede bulunan öğretmen arkadaşların ve öğrencilerin müdahale etmelerine rağmen saldırganın elinden zorlukla kurtarıldı. Güzide bir okulumuzda meydana gelen bu vahim olay hepimizi derinden üzmüş ve sarsmıştır. Okulumuzda görev yapmakta olan öğretmen arkadaşlarımız yaşanan saldırı nedeniyle büyük bir moral bozukluğu içerisindedirler. Bizler, eğitim ve bilim iş kolunda örgütlü bulunan sendikaların Kastamonu şubeleri olarak bu vahim olay karşısında dayanışma bilinci ve sorumluluğu içinde okulumuzu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve her zaman yanlarında olacağımızı belirttik. Bu türden vahim olayların bir daha yaşanmaması için el birliğiyle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.ö

‘ŞİDDET OLAYLARINDA CİDDİ BİR TIRMANIŞ OLDU’

Son yıllarda okullarda öğretmenlere yönelik öğrenci, veli ya da öğrenci yakını kaynaklı şiddet olaylarında ciddi bir tırmanış olduğunun herkes tarafından gözlemlenebildiğini ifade eden sendika temsilcileri, bu olayların kamuoyunda yeterince kendine yer bulmadığını belirterek, yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm beklediklerini iletti.